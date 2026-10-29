Dấu ấn nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ghi nhận và biểu dương nỗ lực của sinh viên cùng sự tận tâm của đội ngũ giảng viên trong công tác hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát biểu khai mạc.

Theo PGS.TS Vũ Ngọc Anh, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng trong gắn kết lý thuyết với thực tiễn, thúc đẩy sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nghiên cứu khoa học không chỉ là hoạt động học thuật mà còn giúp vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn nghề nghiệp, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc.

Năm học 2025-2026, toàn trường có 1.096 sinh viên tham gia 280 đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, hạ tầng đô thị, nghệ thuật ứng dụng và công nghệ thông tin. Trong đó, 5 đề tài được chọn tham dự Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh đề nghị: Các khoa, viện và giảng viên tiếp tục hỗ trợ sinh viên từ khâu lựa chọn đề tài, xác định mục tiêu đến quá trình triển khai; đồng thời khuyến khích sinh viên chủ động, nghiêm túc trong nghiên cứu. Nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ các đề tài có chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo và phát huy thế mạnh chuyên môn.

Nhà trường khen thưởng các nhóm sinh viên, giảng viên hướng dẫn đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học sinh viên.

Trong khuôn khổ hội nghị, sinh viên trình bày 3 đề tài nghiên cứu tiêu biểu, gồm: "Tổ chức không gian kiến trúc Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục có ứng dụng công nghệ mới" của nhóm sinh viên Khoa Kiến trúc do TS.KTS Vương Hải Long hướng dẫn; "Ứng dụng GIS trong quy hoạch trạm sạc xe điện tại phường Ba Đình, Hà Nội" của nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị do ThS Vũ Lê Ánh hướng dẫn; "Ứng dụng công nghệ 3D vào thiết kế mascot hỗ trợ kỹ năng giao tiếp cho trẻ tự kỷ 5-10 tuổi" của nhóm sinh viên Khoa Thiết kế Mỹ thuật do ThS Nguyễn Trung Kiên và TS Nguyễn Văn Hùng hướng dẫn.

Các báo cáo thể hiện sự đa dạng trong hướng tiếp cận nghiên cứu, từ tổ chức không gian đô thị, ứng dụng công nghệ phục vụ quy hoạch hạ tầng đến thiết kế sản phẩm hỗ trợ cộng đồng. Phần trao đổi tại hội nghị tạo cơ hội để sinh viên nhận góp ý, hoàn thiện hướng nghiên cứu và tăng cường kết nối giữa kiến thức chuyên môn với nhu cầu thực tiễn.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là công bố các quyết định và trao thưởng cho cá nhân, nhóm nghiên cứu, giảng viên hướng dẫn và đơn vị có thành tích trong năm học 2025-2026.

Ở cấp Bộ, sinh viên nhà trường đạt nhiều giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2025. Trong đó, đề tài "Tổ chức không gian tưởng niệm nạn nhân thiên tai tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai" đạt giải Nhì; đề tài "Khai thác hiệu ứng bề mặt chất liệu sơn mài vào đồ đạc nội thất nhà ở dân dụng" đạt giải Ba.

Hai đề tài "Cải tạo không gian công cộng, dịch vụ tại khu nhà ở tập thể đường Giảng Võ - Hà Nội" và "Nghiên cứu chế tạo vật liệu tấm ốp trang trí từ vỏ hàu" cùng đạt giải Khuyến khích.

Đối với giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2025–2026, nhà trường khen thưởng 9 nhóm sinh viên đạt giải Nhất, 39 nhóm đạt giải Nhì và 66 nhóm đạt giải Ba. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực tìm tòi, sáng tạo và vận dụng kiến thức chuyên ngành của sinh viên trong quá trình nghiên cứu.

Cùng với sinh viên, các giảng viên có thành tích hướng dẫn nghiên cứu khoa học cũng được khen thưởng. Nhà trường đồng thời biểu dương Khoa Hạ tầng đô thị vì thành tích trong công tác quản lý và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Dịp này, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng khen thưởng nhóm sinh viên đạt giải Nhì cuộc thi "Mô phỏng năng lượng hướng tới công trình Net-Zero 2026" với đề tài "Mô phỏng năng lượng cho nhà đa năng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hướng tới Net Zero".

Thông qua hội nghị và hoạt động khen thưởng, nhà trường tiếp tục khuyến khích tinh thần nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong sinh viên, đồng thời đề cao vai trò đồng hành của giảng viên và các đơn vị chuyên môn. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn và thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học 2026–2027.