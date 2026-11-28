Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm “Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô”.

Diễn ra từ ngày 28/11 - 2/12, triển lãm hưởng ứng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Thông qua các tư liệu, hình ảnh và tác phẩm được giới thiệu, công chúng có cơ hội nhìn lại hành trình sáng tạo của các nghệ sĩ, khám phá diện mạo Hà Nội qua nhiều giai đoạn lịch sử và tiếp cận những giá trị đặc sắc của điện ảnh nước nhà.

Phát biểu khai mạc triển lãm “Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Trong bối cảnh triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò vừa là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, vừa là ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh mềm quốc gia.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc.

“Với ý nghĩa đó, Triển lãm “Dấu ấn Nghệ sĩ nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” là hoạt động có giá trị thiết thực trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Thông qua gần 200 hình ảnh được tuyển chọn, giới thiệu dấu ấn của 08 kỳ Liên hoan phim cùng chân dung, sự nghiệp và những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gắn với tên tuổi các Nghệ sĩ nhân dân, triển lãm đã tái hiện một phần hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh Thủ đô Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử”, ông Đông nói.

Triển lãm giới thiệu dấu ấn của nhiều Nghệ sĩ Nhân dân tiêu biểu như Ngô Mạnh Lân, Hải Ninh, Đặng Nhật Minh, Bùi Đình Hạc, Trần Văn Thủy, Bạch Diệp... cùng nhiều đạo diễn, diễn viên, họa sĩ thiết kế mỹ thuật và nhà làm phim đã có những đóng góp nổi bật cho các tác phẩm điện ảnh về Hà Nội.

Bằng tư duy nghệ thuật sắc sảo, vốn sống sâu dày và tình yêu dành cho Thủ đô, các nghệ sĩ đã tạo nên những tác phẩm có giá trị, ghi dấu ấn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Ở thể loại hoạt hình, hình ảnh Hà Nội và những câu chuyện lịch sử, truyền thuyết dân tộc được tái hiện sinh động qua các bộ phim như “Chuyện cổ thành Ốc”, “Chuyện ông Gióng”, “Rồng lửa Thăng Long”. Với phim truyện và phim tài liệu, những trang sử đấu tranh kiên cường của Thủ đô được khắc họa qua “Em bé Hà Nội”, “Hà Nội - mùa đông 46”, “Hà Nội 12 ngày đêm”; trong khi vẻ đẹp đời thường, những góc nhìn giàu tính nhân văn về con người và cuộc sống Hà Nội được thể hiện qua “Hà Nội mùa chim làm tổ”, “Mùa ổi”, “Hoa nhài”, “Chuyện tử tế”.

Đại biểu tham quan không gian triển lãm “Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô”.

Du khách quốc tế tham quan tại triển lãm.

Mỗi tác phẩm là một lát cắt về lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội, góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về Hà Nội. Qua ngôn ngữ điện ảnh, các nghệ sĩ không chỉ kể những câu chuyện hấp dẫn mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, tinh thần và ký ức của người dân Thủ đô qua nhiều thế hệ.

Chủ đề thứ nhất giới thiệu không gian nhận diện HANIFF với hệ thống pano thể hiện bộ nhận diện chính thức của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, gồm logo, khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển” và poster chính thức; Chủ đề thứ hai là không gian trọng tâm của triển lãm, giới thiệu chân dung các Nghệ sĩ Nhân dân cùng những tác phẩm tiêu biểu ở ba thể loại: phim hoạt hình, phim truyện và phim tài liệu; Chủ đề thứ ba giới thiệu poster 30 bộ phim Việt Nam đương đại được lựa chọn trình chiếu trong Chương trình toàn cảnh của HANIFF VIII, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn.

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm.

Với ba chủ đề được kết nối trong một không gian trưng bày, triển lãm “Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” không chỉ tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ mà còn tạo cơ hội để công chúng nhìn lại hành trình điện ảnh Việt Nam qua lăng kính văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định sức sống của những giá trị văn hóa dân tộc trong sáng tạo điện ảnh đương đại.