Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Trong bối cảnh triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, điện ảnh càng khẳng định vai trò vừa là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, vừa là ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh mềm quốc gia.

Với ý nghĩa đó, Triển lãm “Dấu ấn Nghệ sĩ nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” là hoạt động có giá trị thiết thực trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Thông qua gần 200 hình ảnh được tuyển chọn, giới thiệu dấu ấn của 08 kỳ liên hoan phim cùng chân dung, sự nghiệp và những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gắn với tên tuổi các Nghệ sĩ Nhân dân, Triển lãm đã tái hiện một phần hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh Thủ đô Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Triển lãm

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Hà Nội, với bề dày nghìn năm văn hiến, luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo đặc biệt của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Từ những năm tháng kháng chiến hào hùng, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, hình ảnh Hà Nội đã được phản ánh sinh động qua nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

Đằng sau những tác phẩm ấy là tài năng, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có các Nghệ sĩ Nhân dân tiêu biểu như Ngô Mạnh Lân, Bùi Đình Hạc, Hải Ninh, Bạch Diệp, Đặng Nhật Minh, Trần Văn Thủy... Các nghệ sĩ đã góp phần lưu giữ những dấu mốc lịch sử, những giá trị văn hóa và vẻ đẹp tâm hồn người Hà Nội trên màn ảnh, để những hình ảnh, ký ức ấy tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Qua đó, Thứ trưởng cho rằng, Triển lãm hôm nay không đơn thuần là hoạt động trưng bày hình ảnh, tư liệu điện ảnh mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ; là dịp để công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn, trân trọng hơn những giá trị của điện ảnh dân tộc và văn hóa Thủ đô.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực điện ảnh tiếp tục quan tâm bảo tồn, số hóa, phát huy giá trị di sản điện ảnh; tăng cường đưa các tác phẩm có giá trị đến với công chúng, gắn khai thác di sản điện ảnh với quảng bá văn hóa, du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

“Tôi tin tưởng rằng, Triển lãm sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động của Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, lan tỏa tình yêu điện ảnh, tình yêu Hà Nội và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam tới đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế” – Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Không gian Triển lãm

Triển lãm được thể hiện qua 3 chủ đề: Ở chủ đề thứ nhất, “Giới thiệu không gian nhận diện HANIFF”, triển lãm trưng bày hình ảnh bộ nhận diện từ lần thứ I đến lần thứ VIII là dịp nhìn lại hành trình phát triển của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, đồng thời tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong nỗ lực kết nối điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế.

Đến với chủ đề thứ hai “Nghệ sĩ Nhân dân với tác phẩm điện ảnh về Hà Nội”, triển lãm trưng bày chân dung các Nghệ sĩ Nhân dân ở ba thể loại: phim hoạt hình, phim truyền và phim tài liệu.

Thông qua gần 200 hình ảnh được tuyển chọn, Triển lãm giới thiệu dấu ấn của 08 kỳ liên hoan phim cùng chân dung, sự nghiệp và những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gắn với tên tuổi các Nghệ sĩ Nhân dân

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, ngôn ngữ tạo hình giàu tính sáng tạo, các Nghệ sĩ phim hoạt hình đã góp phần tái hiện những huyền sử, truyền thuyết và dấu ấn lịch sử gắn với vùng đất Thăng Long - Hà Nội, đưa lịch sử dân tộc đến gần hơn với công chúng. Trong khi đó, các Nghệ sĩ phim truyện cho ra đời nhiều tác phẩm điện ảnh phản ánh trọn vẹn vẻ đẹp vừa hào hoa, thanh lịch vừa bi tráng, kiên trung của Hà Nội.

Còn với góc nhìn chân thực và giàu tính nhân văn, các Nghệ sĩ phim tài liệu lại lưu giữ những hình ảnh có giá trị tư liệu quý về Thủ đô. Nhìn chung, các tác phẩm ở cả ba thể loại của các Nghệ sĩ Nhân dân không chỉ ghi lại diện mạo của Thủ đô qua từng thời kỳ mà còn phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử và đời sống xã hội, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Du khách tham quan Triển lãm

Cuối cùng, chủ đề thứ ba “Trưng bày poster phim Việt Nam đương đại”, giới thiệu poster 30 bộ phim Việt Nam đương đại (gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn) được chọn trình chiếu trong Chương trình toàn cảnh của Liên hoan Phim năm nay.

Triển lãm “Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.