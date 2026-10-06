Dấu ấn “Nghe lời non nước” trong lòng người lính Biên phòng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu chỉnh trang khuôn viên “Nghe lời non nước” chuẩn bị cho lễ khánh thành.

Gửi gắm tình cảm với Bác Hồ

Những ngày hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống, không khí thi đua diễn ra sôi nổi tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Bên cạnh huấn luyện, xây dựng chính quy, tăng gia sản xuất và tham gia các hoạt động tại địa phương, cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương hoàn thiện công trình “Nghe lời non nước”.

Tùy điều kiện từng đơn vị, công trình được xây dựng với quy mô, hình thức phù hợp, song đều hướng đến thể hiện tình cảm, lòng kính yêu và biết ơn của cán bộ, chiến sĩ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người luôn dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng Công an vũ trang trước đây và nay là Bộ đội Biên phòng.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết: "Hình ảnh Bác Hồ bên người chiến sĩ Biên phòng mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Trong quá trình triển khai, các đơn vị đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, huy động sức mạnh tập thể và lựa chọn vị trí xây dựng phù hợp để công trình vừa trang nghiêm, vừa hài hòa với cảnh quan doanh trại. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh và chăm sóc khu vực đặt tượng đài.

Đối với người lính Biên phòng, hình ảnh Bác Hồ từ lâu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Những lời dạy của Người về tinh thần đoàn kết quân dân, dựa vào Nhân dân để bảo vệ biên cương, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc luôn là kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương thường xuyên vệ sinh khuôn viên tượng đài “Nghe lời non nước”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, việc xây dựng công trình không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ nhìn lại truyền thống của lực lượng, từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Địa chỉ giáo dục truyền thống trong doanh trại

Sau khi hoàn thành, tượng đài “Nghe lời non nước” sẽ trở thành một trong những điểm nhấn trong khuôn viên doanh trại, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống đối với cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng đến thăm đơn vị.

Mỗi buổi sinh hoạt chính trị, lễ kết nạp đoàn viên, tuyên thệ chiến sĩ mới hay các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn được tổ chức bên công trình sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Đặc biệt, công trình là hình ảnh trực quan sinh động để giáo dục tình cảm của Bác Hồ đối với lực lượng, từ đó giúp mỗi quân nhân tự soi, tự rèn, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục khai thác hiệu quả giá trị giáo dục của công trình, gắn việc chăm sóc, bảo quản tượng đài với xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, “mẫu mực tiêu biểu”. Đồng thời, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, tham quan, tìm hiểu lịch sử tại khu vực tượng đài.

Việc đồng loạt xây dựng công trình trong khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống lực lượng Biên phòng tỉnh là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lễ thành lập lực lượng Công an Vũ trang Nhân dân (nay là Bộ đội Biên phòng): “Đoàn kết, cảnh giác, liêm chính, kiệm cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với Đảng, tận tụy với dân”.

TIẾN VINH