Tôn vinh bản sắc, khơi dậy sức sống văn hóa cơ sở

Một trong những dấu ấn nổi bật của Ngày Văn hóa Việt Nam tại thành phố Bắc Ninh là sự chủ động, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thành phố sớm ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn hoạt động hưởng ứng với việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 77-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và các văn bản liên quan.

Trình diễn di sản hát then, đàn tính tại Bảo tàng Bắc Ninh cơ sở số 2 (phường Kinh Bắc).

Đặc biệt, chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 24/11 được kết nối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Sự kết nối này tạo nên một không gian hoạt động có tính liên hoàn, vừa tôn vinh những giá trị truyền thống, vừa khơi dậy ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa.

Nhìn lại những ngày qua, có thể khẳng định dấu ấn sâu sắc nhất không chỉ dừng lại ở sự phong phú, đa dạng của các hoạt động mà quan trọng hơn là khơi dậy niềm tự hào, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và văn hóa quê hương. Chuỗi sự kiện đã trở thành một đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đưa các giá trị văn hóa hiện diện gần gũi, gắn bó hơn với đời sống Nhân dân.

Khắp các xã, phường, không gian công cộng, chuỗi hoạt động được tổ chức đa dạng, giàu bản sắc, kết nối hài hòa giữa truyền thống và đương đại. Từ các hoạt động trình diễn, quảng bá di sản đến triển lãm, trải nghiệm, hội thi, hội diễn văn nghệ, giao lưu thể thao và văn hóa đường phố... mỗi không gian, mỗi hoạt động đều góp phần khắc họa chiều sâu văn hiến và sức sống văn hóa vùng đất Kinh Bắc.

Đặc biệt, các hoạt động hưởng ứng được mở rộng về cơ sở, chú trọng đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhiều nhóm đối tượng, nhất là công nhân, người lao động. Tiêu biểu là Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026 tại Quảng trường 3/2 với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi. Người lao động được thưởng thức dân ca quan họ, tìm hiểu nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm... Chương trình tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 3 nghìn công nhân, vận động 1 nghìn đoàn viên hiến máu và trao 3 nghìn voucher (phiếu quà tặng) phúc lợi đã góp phần gắn kết hoạt động văn hóa với chăm lo thiết thực đời sống người lao động.

Nghệ nhân và các liền chị trình diễn kỹ thuật têm trầu cánh phượng trong khuôn khổ trưng bày chuyên đề "Dấu ấn di sản UNESCO trên miền đất Kinh Bắc" tại Bảo tàng Bắc Ninh cơ sở 1 (phường Bắc Giang).

Đáng ghi nhận là sự chủ động, sáng tạo của các địa phương trong lựa chọn cách thức tổ chức phù hợp với đặc trưng riêng, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc, gần gũi và giàu tính cộng đồng. Nổi bật như Ngày hội “Sắc màu văn hóa Việt” tại phường Tiền Phong; Ngày hội toàn dân tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại phường Kinh Bắc; các chương trình diễn xướng dân ca quan họ tại phường Tiên Du, xã Tân Chi, xã Liên Bão; Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Đồng Kỳ với chủ đề “Hương sắc vùng cao”; Liên hoan văn nghệ quần chúng xã Mỹ Thái và các hoạt động trình diễn di sản tại nhiều địa phương...

Tại xã Tây Yên Tử, Lễ hội Bàn Vương được tổ chức trong dịp này đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Dao - một trong 13 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, đồng thời, mở ra hướng kết nối bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng. Ông Nông Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Yên Tử cho biết: “Lễ hội góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa địa phương, tạo thêm cơ hội quảng bá di sản và khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng”.

Điểm đáng trân trọng trong chuỗi hoạt động là sự chủ động, nhiệt huyết của thế hệ trẻ trong gìn giữ và tiếp nối các giá trị di sản. Không chỉ tìm hiểu, khám phá văn hóa truyền thống, nhiều bạn trẻ đã trực tiếp tham gia thực hành, trình diễn, đồng thời, tìm tòi những cách thức mới để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Là một trong những người trẻ được tham gia trình diễn tại lễ hội truyền thống của quê hương, anh Nguyễn Thành Công, 25 tuổi ở tổ dân phố An Thịnh, phường Kinh Bắc chia sẻ: “Được lựa chọn là một trong 70 tuyển thủ tham gia nghi lễ và trò chơi kéo co Hữu Chấp, trực tiếp góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, tôi càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị di sản quý báu”.

Bồi đắp nền tảng cho tương lai

Có thể khẳng định, Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian kết nối di sản với cộng đồng, truyền thống với hiện đại và giữa các thế hệ. Giá trị của ngày hội không chỉ nằm ở những chương trình, sự kiện đã diễn ra mà quan trọng hơn là những giá trị văn hóa tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong đời sống.

Ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Dấu ấn sâu sắc nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam chính là việc phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, thực hành, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp làm nên sức sống của văn hóa, trong đó, nghệ nhân, người thực hành di sản, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ giữ vai trò đặc biệt quan trọng”.

Các tuyển thủ đọ sức trước khi tham gia trình diễn kéo co Hữu Chấp tại tổ dân phố An Thịnh, phường Kinh Bắc.

Ngày hội cũng góp phần lan tỏa nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển. Văn hóa không phải lĩnh vực đứng sau hay bổ trợ cho kinh tế mà là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho con người, cho bản sắc và năng lực phát triển của mỗi địa phương. Vì vậy, mục tiêu là từng bước xây dựng đời sống văn hóa có chiều sâu, trong đó mỗi cộng đồng là một không gian sáng tạo, mỗi di sản là một nguồn lực sống và mỗi người dân vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian kết nối di sản với cộng đồng, truyền thống với hiện đại và giữa các thế hệ. Giá trị của ngày hội không chỉ nằm ở những chương trình, sự kiện đã diễn ra mà quan trọng hơn là những giá trị văn hóa tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong đời sống.

Trên cơ sở Nghị quyết số 80-NQ/TW, Nghị quyết số 77-NQ/TU và các kế hoạch của thành phố, thời gian tới, ngành Văn hóa Bắc Ninh tập trung tham mưu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người Bắc Ninh toàn diện; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với chuyển đổi số, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; quan tâm xây dựng đội ngũ nghệ nhân, văn nghệ sĩ, lực lượng sáng tạo, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Trong đó, chú trọng đưa hoạt động văn hóa về cơ sở, phát huy vai trò của nhà văn hóa, câu lạc bộ và lực lượng nòng cốt tại khu dân cư. Hướng dẫn các địa phương lựa chọn mô hình sinh hoạt phù hợp với đặc trưng văn hóa, điều kiện thực tế và nhu cầu của cộng đồng. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương; khuyến khích nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham gia bảo tồn, sáng tạo, phát triển văn hóa. Yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa gìn giữ bản sắc và thúc đẩy sáng tạo, giữa vai trò kiến tạo của Nhà nước và quyền chủ động của cộng đồng.

Phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, Nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Khi văn hóa thực sự hiện diện trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư và trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ là một sự kiện thường niên mà trở thành điểm khởi đầu cho những chuyển biến tích cực. Đó cũng là nền tảng để thành phố Bắc Ninh tiếp tục gìn giữ bản sắc Kinh Bắc, xây dựng con người phát triển toàn diện, biến văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.