Văn hóa là hồn cốt, khí phách của một dân tộc, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là những gì cao quý, tinh khôi nhất trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm hồn và cốt cách con người Việt Nam.

Văn hóa không chỉ hiện diện trong di sản, lễ hội, văn chương, nghệ thuật mà còn thấm sâu vào cách ứng xử, trong tình yêu thương, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, sự khoan dung và khát vọng cống hiến của mỗi người.

Không khí rộn ràng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội.

Một dân tộc có thể giàu mạnh về kinh tế, phát triển về khoa học, công nghệ, lớn mạnh về tiềm lực quốc phòng, nhưng muốn trường tồn phải có nền tảng văn hóa vững chắc. Bởi vì, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực và nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của quốc gia - dân tộc.

Ngày 24-11-2026 đánh dấu một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt: Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam trên phạm vi cả nước. Việc lựa chọn ngày 24-11 bắt nguồn từ một dấu mốc lịch sử thiêng liêng: Cách đây 80 năm, vào ngày 24-11-1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, Người khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới, lấy dân tộc, khoa học và đại chúng làm những nguyên tắc nền tảng. Đó không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là lời hiệu triệu có sức sống lâu bền về trách nhiệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam.

Từ dấu mốc lịch sử ấy đến quyết định hôm nay là sự tiếp nối nhất quán tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối văn hóa của Đảng. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Tiếp đó, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24-4-2026, chính thức quy định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Chính phủ ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19-6-2026 về kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Như vậy, một chủ trương lớn của Đảng đã được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật, trở thành sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu rộng trong đời sống toàn dân, toàn quân ta.

Các nghệ nhân và đại diện cộng đồng các xã, phường tại Hà Nội tham gia trình diễn, giới thiệu những giá trị di sản được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ngay từ lần tổ chức đầu tiên, Ngày Văn hóa Việt Nam đã và đang tạo nên không khí sinh hoạt văn hóa sôi nổi trên khắp mọi miền đất nước, với hơn 400 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm, quảng bá di sản và khuyến đọc tại 34 tỉnh, thành phố.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18 đến 24-11 góp phần kết nối các cộng đồng, tôn vinh bản sắc các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Ý nghĩa sâu xa của ngày hội không nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động, mà ở chỗ mỗi người dân đều trở thành chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa.

Có thể nói, ngày 24-11-2026 đã mở ra một trang sử tinh khôi, tinh nguyên trong đời sống văn hóa dân tộc. Đó là dấu ấn của tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và con người; đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Phát triển đất nước phải bắt đầu từ phát triển con người, lấy những giá trị văn hóa tốt đẹp làm nền tảng cho mọi thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Với ý nghĩa cao cả đó, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị hãy xây dựng nếp sống văn minh; mỗi người hãy bắt đầu từ những hành động tử tế; mỗi cộng đồng hãy gìn giữ bản sắc, đoàn kết và nhân ái; toàn dân hãy tích cực hưởng ứng, để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn là dịp tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của người quân nhân cách mạng, của phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Đó là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ; tình đồng chí, đồng đội sâu nặng; kỷ luật tự giác, nghiêm minh; lối sống trong sáng, nghĩa tình, khiêm nhường và trách nhiệm.

Lúc này, chúng ta cần nhận diện đúng và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, coi nhẹ, xem thường về văn hóa; đồng thời, chủ động ngăn chặn, loại bỏ những sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, đi ngược lại các giá trị chân - thiện - mỹ của dân tộc. Đó là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi chúng ta. Không thể thờ ơ, im lặng trước cái xấu, cái độc hại; càng không thể để những giá trị lệch chuẩn lấn át, làm xói mòn nền tảng tinh thần tốt đẹp của xã hội.

Bảo vệ văn hóa cũng chính là bảo vệ con người và tương lai dân tộc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự là một chủ thể sáng tạo, thực hành và lan tỏa văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác và sinh hoạt; xứng đáng là lực lượng tiên phong bảo vệ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên - một trang sử tinh khôi đã mở ra. Hãy để trang sử ấy không chỉ được ghi nhớ bằng một ngày lễ, mà được viết tiếp bằng những việc làm tốt đẹp, những chiến công mỗi ngày, bằng phẩm giá và nhân cách con người Việt Nam và sức sống trường tồn của văn hóa dân tộc, bằng giá trị Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của nhân dân!