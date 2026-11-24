Tham dự lễ khai mạc, về phía Lào có các đồng chí: Bun-lửa Phăn-đa-nu-vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng; Khon-sạ-vẳn Sổm-pha-xay, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam; Xả-khon Phôm-mạ-lạt, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Lào.

Về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; đồng chí Huỳnh Tấn Hạnh, Trưởng đại diện Bộ Công an tại Lào; bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Âu Việt Hưng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; ông Phạm Văn Hùng, Tổng hội người Việt Nam tại Lào; cùng đại diện các cơ quan Việt Nam tại Lào.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và quan hệ quốc tế; khẳng định văn hóa không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là sức sống của hiện tại, nền tảng tinh thần cho tương lai. Trong quan hệ Việt Nam – Lào, giao lưu văn hóa chính là con đường tự nhiên, sâu sắc và bền bỉ để tình hữu nghị đi vào lòng người, được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ.

Đại sứ đánh giá cao sự phối hợp giữa Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào trong tổ chức triển lãm; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Điểm nhấn đặc biệt của Triển lãm năm nay là thời điểm tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 – lần đầu tiên được tổ chức, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946).

Tám mươi năm trước, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã đặt nền móng quan trọng cho đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Với 50 tác phẩm hội họa, Triển lãm tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi di sản văn hóa Việt Nam và Lào cùng hiện diện, giao thoa và đối thoại thông qua ngôn ngữ hội họa.

Trong đó, 28 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam được tuyển chọn từ những tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ II – năm 2025 do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức. Các tác phẩm khai thác phong phú đề tài về di sản, lịch sử, phong tục, tập quán và đời sống các dân tộc Việt Nam, được thể hiện bằng nhiều chất liệu và kỹ thuật như sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, bột màu, màu nước, bút sắt, khắc gỗ, khắc cao su, khắc kim loại và in độc bản.

22 tác phẩm của các họa sĩ Lào do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào giới thiệu, đưa người xem khám phá vẻ đẹp văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán và đời sống của nhân dân đất nước Triệu Voi từ Bắc chí Nam. Bằng chất liệu sơn dầu, acrylic và đồ họa, các tác phẩm thể hiện sinh động đời sống tinh thần, lòng nhân ái, sự hiếu khách, tinh thần yêu chuộng hòa bình và vẻ đẹp bình dị của con người Lào.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Phát biểu tại Triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam Tô Văn Động chia sẻ, Việt Nam và Lào cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, cùng gắn bó với dòng Mê Kông, vì vậy di sản của hai dân tộc có nhiều điểm gặp gỡ. Đặc biệt, việc UNESCO ghi danh Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô là Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của hai nước năm 2025 là minh chứng sinh động cho giá trị của sự hợp tác trong bảo tồn và phát huy di sản chung.

Theo ông Tô Văn Động, 50 tác phẩm tạo nên một cuộc đối thoại nghệ thuật đầy cảm xúc. Mỗi nền hội họa có ngôn ngữ, phong cách và sắc thái riêng, nhưng đều hướng về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Tại lễ khai mạc, các tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Chi hội Di sản Văn hóa Bắc Sông Cầu – Quan họ Phương Nam đã mang những làn điệu dân ca truyền thống Việt Nam đến với bạn bè Lào, tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đậm đà bản sắc.

Diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Triển lãm là dịp để những người yêu nghệ thuật, các họa sĩ, nghệ sĩ và công chúng hai nước cùng gặp gỡ trong một không gian văn hóa giàu cảm xúc.

Từ những tác phẩm hội họa, những câu chuyện về di sản, lịch sử và đời sống được kể bằng màu sắc, đường nét, công chúng Lào có thêm cơ hội khám phá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam; trong khi những giá trị văn hóa, phong tục và con người Lào cũng được giới thiệu gần gũi hơn tới bạn bè Việt Nam.

Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm

Triển lãm cũng là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa hướng tới Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2027, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước. Qua những hoạt động giao lưu nghệ thuật và bảo tồn di sản, hai bên tiếp tục tăng cường hiểu biết, chia sẻ những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đến hết ngày 29/11/2026.