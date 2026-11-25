Ngày 24/11 ghi nhận không khí lễ hội tại nhiều địa phương, từ các chương trình nghệ thuật quy mô hàng chục nghìn khán giả đến hoạt động triển lãm, thực hành di sản, tham quan bảo tàng và di tích lịch sử.

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với chế độ nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương dành cho người lao động. Nhiều gia đình lựa chọn dành ngày nghỉ để tham quan các địa chỉ văn hóa, trong khi giới trẻ tìm đến những không gian trưng bày, triển lãm và hoạt động trải nghiệm.

Pháo hoa rực trời Mỹ Đình, 50.000 khán giả hòa nhịp cùng di sản

Tối 24/11, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành tâm điểm của Ngày Văn hóa Việt Nam với chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam - Văn hóa soi đường, Non sông hòa nhịp.

Gần 50.000 khán giả có mặt tại sân vận động, hòa cùng khoảng 1.500 nghệ sĩ, diễn viên trong không gian âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn.

Các giọng ca thuộc nhiều thế hệ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Erik cùng xuất hiện trong những tiết mục kết hợp truyền thống và đương đại.

Chương Muôn sắc di sản đưa 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh lên sân khấu, với sự tham gia của các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản.

Trên khán đài, những lá cờ đỏ sao vàng liên tục được vẫy cao. Khán giả hòa giọng theo những ca khúc quen thuộc, giơ lightstick tạo thành biển ánh sáng giữa sân vận động.

Khoảng 22h, pháo hoa rực sáng trên bầu trời Mỹ Đình. Màn trình diễn kéo dài 17 phút, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hiệu ứng hỏa thuật đồng bộ với âm nhạc.

TPHCM rực rỡ pháo hoa, di sản ba miền hội tụ trên phố đi bộ

Cùng thời điểm, TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào bản sắc Việt, kết nối ba điểm cầu gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Từ chiều tối, đông đảo người dân và du khách tập trung về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng và các vị trí thuận lợi ven sông Sài Gòn để thưởng thức chương trình nghệ thuật, chờ xem pháo hoa.

Sân khấu bốn mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tạo điều kiện để khán giả theo dõi các tiết mục từ nhiều hướng.

Một điểm nhấn khác trong chuỗi hoạt động tại trung tâm TPHCM là màn trình chiếu 3D mapping trên tòa nhà UBND thành phố và khách sạn Rex. Hình ảnh, ánh sáng chuyển động trên các công trình kiến trúc thu hút nhiều người dừng chân theo dõi, ghi hình.

Đúng 21h, pháo hoa đồng loạt được bắn tại ba địa điểm, kéo dài 15 phút. Người dân tập trung tại Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Bờ sông Sài Gòn để theo dõi. Tại hai khu vực Thủ Dầu Một và Vũng Tàu, các màn pháo hoa cũng diễn ra cùng giờ, nối tiếp không khí ngày hội trên địa bàn TPHCM.

Hơn 1.000 người múa chầu then, sắc màu văn hóa lan tỏa khắp các vùng miền

Không khí Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lan tỏa đến nhiều địa phương với các hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian, thực hành di sản và lễ hội cộng đồng.

Sáng 24/11, tại không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri (Lạng Sơn), hơn 1.000 nghệ nhân, học sinh và người dân cùng tham gia màn đồng diễn múa chầu then.

Đây là màn đồng diễn múa chầu then có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Lạng Sơn, thuộc chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tại Cao Bằng, khoảng 300 người cùng 200 xe máy tham gia hành trình Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà. Những đoàn xe mang cờ đỏ sao vàng nối nhau vượt qua cung đường gần 30 km, nổi bật giữa núi rừng biên giới.

Tại Thái Nguyên, Ngày hội Văn hóa các dân tộc diễn ra trong hai ngày 23-24/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nhiều hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, giới thiệu trang phục truyền thống, ẩm thực và các trò chơi dân gian được tổ chức, thu hút người dân và du khách tham gia.

Trong khi đó, phiên chợ vùng cao tại thảo nguyên Khau Slao, xã Quan Sơn (Lạng Sơn), giới thiệu các sản vật địa phương, sản phẩm thủ công truyền thống và nét văn hóa của đồng bào miền núi.

Dòng người chen chân tại bảo tàng, di tích

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật và lễ hội, chính sách miễn, giảm vé tham quan trong ngày 24/11 thu hút đông đảo người dân đến các bảo tàng, di tích và danh thắng trên cả nước. Nhiều địa điểm ghi nhận lượng khách tăng mạnh ngay từ buổi sáng.

Tại Hà Nội, Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Hà Nội mở cửa miễn phí phục vụ người dân, du khách. Từ sáng sớm, dòng người đã xếp hàng chờ vào tham quan tại một số địa điểm.

Ở Nhà tù Hỏa Lò, lượng khách tăng nhiều lần so với ngày thường. Triển lãm chuyên đề Giữ trọn lòng son thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhiều người trẻ xếp hàng chờ trải nghiệm triển lãm Một bát thương.

Ở TPHCM, Dinh Độc Lập ghi nhận lượng khách tăng đột biến, các lối tham quan bên trong có thời điểm đông nghẹt. Hội trường Thống Nhất phải tạm ngưng đón khách từ 10h đến 13h để điều tiết, bảo đảm an ninh, an toàn.

Tại Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử đón gần 30.000 lượt khách tính đến 18h ngày 24/11. Từ sáng sớm, nhiều du khách đã lên núi, tham quan chùa Đồng và các công trình gắn với Thiền phái Trúc Lâm.

Ninh Bình cũng ghi nhận lượng khách lớn trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo thống kê của địa phương, ngày 24/11, toàn tỉnh ước đón 41.339 lượt khách, gồm 28.813 khách nội địa và 12.526 khách quốc tế.

Tại Huế, các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế miễn vé tham quan cho công dân Việt Nam trong hai ngày 23-24/11. Đà Nẵng cũng mở cửa miễn phí ba bảo tàng, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.