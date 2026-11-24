Hội tụ sắc màu văn hóa, khơi dậy khát vọng phát triển

Tối 23/11 đã tạo nên điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chương trình có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng đông đảo người dân và du khách.

Với mạch nghệ thuật gồm phần khai từ, nghi lễ và ba chương: "Tinh hoa văn hóa", "Sắc màu di sản", "Khát vọng Việt Nam", chương trình đưa khán giả đi qua những miền cảm xúc, từ đời sống vùng cao, chiều sâu di sản đến niềm tự hào và khát vọng phát triển.

Thông qua âm nhạc, múa, hoạt cảnh và các hình thức biểu diễn dân gian đương đại, những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc được tái hiện trong không gian nghệ thuật giàu bản sắc. Truyền thống và hiện đại đan xen, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, thể hiện sức sống của vùng đất hội tụ nhiều dân tộc anh em.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chương trình có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng đông đảo người dân và du khách.

Đặc biệt, hoạt động diễu diễn đường phố từ Km4 đường Điện Biên đến khu vực Quảng trường 19/8 với hơn 400 nghệ nhân, diễn viên và học sinh đại diện cho 8 dân tộc gồm Kinh, Cao Lan, Mông, Thái, Pa Dí, Tày, Khơ Mú, Dao đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Trong trang phục truyền thống rực rỡ, mỗi đoàn diễu diễn mang đến một sắc thái riêng qua âm nhạc dân gian, đạo cụ và những điệu múa đặc trưng. Những bước chân nối dài trên các tuyến phố không chỉ tạo nên không khí lễ hội mà còn góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, phường Văn Phú chia sẻ, chương trình để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Qua từng tiết mục, bà cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc, từ đó thêm trân trọng, tự hào về quê hương, đất nước.

Trước đó, mở đầu chuỗi hoạt động Ngày hội "Sắc màu văn hóa Lào Cai" năm 2026, diễn ra từ ngày 20 đến 24/11, là Không gian Trà Shan và sắc màu thổ cẩm với chủ đề "Theo du trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm".

Tại đây, người dân và du khách được trải nghiệm văn hóa trà Shan, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm truyền thống, thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đáng chú ý, tỉnh đã ra mắt nền tảng số và sàn thương mại điện tử Trà Shan Lào Cai, tổ chức hội thảo "Trà Shan - Kết nối văn hóa bản địa với phát triển du lịch Lào Cai" và phiên đấu giá sản phẩm.

Những hoạt động này cho thấy hướng tiếp cận mới trong bảo tồn văn hóa: không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ, phục dựng các giá trị truyền thống mà còn từng bước đưa di sản trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống người dân.

Từ vòng xòe vùng cao đến sắc vàng hoa dã quỳ Lũng Lô

Những ngày tháng 11, khắp các bản làng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai rộn ràng không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những sân nhà văn hóa, quảng trường đến các điểm di tích lịch sử, người dân cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian. Mỗi địa phương lựa chọn một cách tổ chức riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung: phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng cộng đồng ngày càng gắn bó.

Tại xã Hưng Khánh, Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2026 với chủ đề "Đoàn kết – Giữ gìn bản sắc – Phát triển bền vững" đã tạo nên không khí sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách tham gia.

Điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày văn hóa truyền thống với sự góp mặt của 9 cơ quan, đơn vị, tổ chức và các thôn trên địa bàn. Những gian trưng bày được chuẩn bị công phu, giới thiệu mâm cơm truyền thống, nông sản, sản phẩm OCOP, trang phục, nhạc cụ và vật dụng sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Tày, Mông, Kinh cùng các dân tộc anh em.

Không đơn thuần là nơi giới thiệu sản vật địa phương, mỗi gian trưng bày còn kể câu chuyện về đời sống, phong tục, tập quán và quá trình lao động sản xuất của người dân. Qua đó, những nét đẹp văn hóa được tái hiện sinh động, tạo cơ hội để các thế hệ gặp gỡ, trao truyền và thêm tự hào về cội nguồn.

Chương trình lửa trại và màn đại xòe với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên, nghệ nhân và quần chúng Nhân dân đã tạo nên một không gian cộng đồng giàu cảm xúc tại xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai.

Không khí ngày hội càng trở nên sôi động với các tiết mục văn nghệ, hoạt động thể thao và trò chơi dân gian. Đặc biệt, chương trình lửa trại và màn đại xòe với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên, nghệ nhân và quần chúng Nhân dân đã tạo nên một không gian cộng đồng giàu cảm xúc.

Trong ánh lửa bập bùng, những vòng xòe nối dài, những bàn tay nắm chặt, không phân biệt tuổi tác hay dân tộc. Người già, thanh niên, trẻ nhỏ cùng hòa mình vào điệu múa truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Anh Cháng A Sai, người Mông, thôn Khe Ron, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai chia sẻ, được tham gia ngày hội là dịp để anh gặp gỡ, giao lưu với người dân các thôn, các dân tộc khác nhau. Những hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp anh hiểu hơn về phong tục, tập quán của các dân tộc anh em. Đây cũng là dịp để mỗi người thêm ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, giải chạy việt dã "Bước chân trên rẻo cao" thu hút hơn 241 vận động viên nam, nữ tham gia. Các trò chơi kéo co, đẩy gậy, đánh quay, ném pao, ném còn, đi cầu thăng bằng, bịt mắt bắt vịt, giã bánh dày... cũng tạo nên không khí vui tươi, gần gũi, thu hút đông đảo người dân cổ vũ.

Ông Đào Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh cho biết, ngày hội là dịp để địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua các hoạt động thiết thực, người dân có thêm điều kiện giao lưu, chia sẻ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ ở Hưng Khánh, tinh thần đoàn kết còn được lan tỏa qua những cách làm sáng tạo tại xã Thượng Bằng La. Ngày 14/11, địa phương tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ lần thứ nhất năm 2026 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô, với chủ đề "Thượng Bằng La - Sắc vàng Lũng Lô", thông điệp "Đèo lửa năm xưa, đường hoa hôm nay".

Đèo Lũng Lô dài khoảng 15 km, nằm trên tuyến đường 13A huyền thoại, từng giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển vũ khí, lương thực và hàng hóa chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ. Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, hàng vạn lượt dân công, thanh niên xung phong và lực lượng công binh đã ngày đêm bám đường, vượt qua bom đạn, bảo đảm tuyến giao thông huyết mạch. Nhân dân Thượng Bằng La cũng đóng góp nhân lực, vật lực, góp phần làm nên thắng lợi lịch sử năm 1954.

Phát huy giá trị lịch sử và cảnh quan thiên nhiên, những năm gần đây, chính quyền và Nhân dân địa phương đã chung sức xây dựng tuyến đường hoa dã quỳ dài khoảng 12 km từ chân đèo lên đỉnh đèo. Từ khâu tìm giống, ươm cây, trồng và chăm sóc, mỗi công đoạn đều có sự tham gia của các thôn, tổ chức đoàn thể và người dân.

Sắc vàng hoa dã quỳ hôm nay không chỉ làm đẹp cảnh quan di tích mà còn trở thành biểu tượng cho sức sống mới trên vùng đất lịch sử. Chị Lê Thị Lan, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, chị rất vui khi được tham dự lễ hội. Đến với đèo Lũng Lô, chị vừa được ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, vừa có dịp tìm hiểu những năm tháng kháng chiến gian khổ, cảm nhận rõ hơn giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.

Từ những vòng xòe ở Hưng Khánh đến con đường hoa dã quỳ trên đèo Lũng Lô, mỗi hoạt động đều mang một sắc thái riêng, nhưng cùng gặp nhau ở ý nghĩa tôn vinh truyền thống, tri ân thế hệ đi trước và gắn kết cộng đồng.

Hiện toàn tỉnh Lào Cai có 4 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa quý giá, kết tinh từ quá trình lao động, sáng tạo và gìn giữ qua nhiều thế hệ của cộng đồng các dân tộc.

Những năm qua, tỉnh chú trọng công tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích; đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa ký ức cộng đồng, đồng thời tăng cường số hóa, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu di sản văn hóa.