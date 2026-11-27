Khách du lịch thưởng thức bữa sáng tại Kongde ở độ cao 4.250m - một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất Nepal, với tầm nhìn hướng ra "Nóc nhà thế giới" Everest. Ảnh: Vivienne Tang

Nepal hút khách du lịch trở lại trước thềm cao điểm mùa đông

Sau đại dịch, năm 2025 Nepal đã đón gần 1,16 triệu khách du lịch quốc tế - tăng 1% so với năm 2024 và đạt 96,8% so với kỷ lục năm 2019. Năm 2026 tăng trưởng du lịch đang trên đà khởi sắc, Nepal lại phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do thảm hoạ lũ lụt hồi tháng 8 tàn phá khu vực nằm dọc vùng biên giới Nepal - Tây Tạng.

Trong bài viết với tiêu đề "Nepal không thể ngăn chặn lũ lụt. Nhưng họ có thể ngăn chặn chúng trở thành thảm họa" (Nepal cannot stop the floods. It can stop them from becoming disasters), đăng trên báo Time (Anh) ngày 15/9, nhà sử học môi trường Dan Haines của trường đại học danh tiếng University College London phân tích:

Thảm hoạ lũ lụt hồi tháng 8/2026 tại Nepal và Tây Tạng làm khoảng 1.386 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người mất tích. Lũ lụt đã phá hủy cầu cống, các dự án thủy điện và toàn bộ thị trấn tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mức độ thiệt hại là vô cùng lớn.

Nhưng thiên tai như vậy vẫn có thể tiếp tục xảy ra, do biến đổi khí hậu khiến các sông băng tan chảy, mưa nhiều khiến các dòng sông phải gánh chịu lượng nước ngày càng lớn. Tuy vậy thảm họa không phải là điều không thể tránh khỏi.

Nepal ghi nhận 132.814 lượt khách du lịch nước ngoài ghé thăm trong tháng 10/2026 - tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tourism Times

Mỹ nổi lên là thị trường nguồn khách du lịch lớn nhất của Nepal trong tháng 10/2026 - chiếm 13,13% tổng số khách quốc tế ghé thăm. Ảnh: shutterstock

Người dân sẽ không "bỏ rơi" dãy Himalaya, mà họ tìm cách sinh sống an toàn hơn ở đó. Giảm thiểu rủi ro thiên tai là điều rất khó khăn, nhưng hoàn toàn có thể. Nepal đã đặt nền móng cho phần lớn giải pháp để giải quyết vấn đề, giờ đây người dân cần xây dựng dựa trên nền tảng đó.

Thực tế cho thấy, các nỗ lực hồi sinh sau thảm hoạ của Nepal đã mang lại hiệu quả. Theo dữ liệu được cập nhật tới ngày 23/11 của hãng thu thập dữ liệu Hopmundo, từ tháng 1-10/2026, Nepal đón tổng số khách du lịch quốc tế hàng tháng 998.734 người - tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Những con số này phản ánh đà tăng trưởng về số lượng khách du lịch nước ngoài dịp cao điểm mùa thu (từ tháng 9-11) của Nepal, khi các hoạt động leo núi, đi bộ đường dài (trekking) và du lịch văn hóa diễn ra sôi động trở lại.

Tháng 10 là tháng bận rộn nhất, với số liệu được Hội đồng Du lịch Nepal (NTB) công bố cho biết: Nepal đón 132.814 khách du lịch quốc tế - tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Mỹ nổi lên là thị trường nguồn khách du lịch lớn nhất của Nepal trong tháng 10 với 17.437 khách đến - chiếm 13,13% tổng số khách quốc tế ghé thăm. Ấn Độ đứng thứ hai với 12.097 khách đến. Tiếp theo là Trung Quốc (11.695 khách); Vương quốc Anh (9.385 khách); Australia (9.352 khách).

Nhóm khách du lịch trải nghiệm tour trekking dài khoảng 32 km, từ làng Sikles của người Gurung đến một trong những hồ băng thấp nhất của Nepal - hồ băng Kapuche ở độ cao 2.450m. Ảnh: northnepaltrek

Tính theo khu vực, châu Âu chiếm tỷ lệ khách du lịch lớn nhất với 30,02% - nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường châu Âu đối với ngành du lịch Nepal. Các quốc gia châu Á khác đóng góp 20,36% lượng khách đến…

Cơ quan Du lịch Nepal nhấn mạnh rằng: Số liệu tháng 10 cho thấy sự quan tâm bền vững của quốc tế đối với Nepal, như một điểm đến du lịch được hỗ trợ bởi sức cuốn hút của du lịch núi, di sản văn hóa và du lịch mạo hiểm.

Nepal định nghĩa lại du lịch vùng cao nơi "Nóc nhà thế giới"

Trước thềm cao điểm mùa đông (từ tháng 12 tới tháng 2), lượng khách du lịch trong nước và quốc tế ổn định đã gia tăng hoạt động du lịch tại một trong những điểm nhấn hút khách của Nepal là Sikles, cũng như dọc theo các tuyến đường leo núi xung quanh.

Là một trong những thôn làng Gurung kiểu mẫu lớn nhất ở Nepal, Sikles mang lại cho khách du lịch cơ hội tìm hiểu về nền văn hóa truyền thống độc đáo của bộ tộc Gurung - những người đã thu thập mật ong rừng ở chân núi Himalaya trong nhiều thế kỷ.

Sikles nằm ở độ cao 1.980m, thuộc quận Kaski trong khu bảo tồn Annapurna, nép mình bên dòng chảy êm đềm của sông Mardi Khola. Ảnh: onlinekhabar

Người dân Nepal nồng nhiệt chào đón khách du lịch ghé thăm. Ảnh: Nepal Tourism Board

Theo thông tin ngày 17/11 từ nền tảng tin tức Tourism Times (Nepal), trong 15 ngày đầu tháng 11, có 9.811 khách du lịch ghé thăm khu vực Sikles, thông qua trạm kiểm soát Sikles thuộc Dự án Bảo tồn Khu vực Annapurna.

Khoảng 25-30% khách du lịch tới Sikles tham gia các tour trekking tới đồi Kori Danda (một trong những hành trình trekking được yêu thích nhất ở vùng Annapurna). Hoặc trekking tới hồ băng Kafuche ở độ cao 2.450m là một trong những hồ băng thấp nhất ở Nepal.

Thêm vào đó, theo lưu ý của tác giả Tathyik Bhattacharjee trên nền tảng truyền thông du lịch toàn cầu Travel & Tour World (Mỹ) ngày 25/11, ngoài những tuyến đường leo núi truyền thống, giới chức ngành du lịch trên khắp Nepal đang tiếp tục thúc đẩy thu hút khách du lịch tới các điểm đến du lịch bền vững (là du lịch giảm thiểu các chi phí, nâng cao tối đa các lợi ích của du lịch cho môi trường tự nhiên và cộng đồng địa phương).

Đặc biệt, Nepal đang định nghĩa lại du lịch vùng cao ở huyện Solukhumbu, thuộc khu vực đặc biệt Sagarmatha - nơi hội tụ những dãy núi kỳ vĩ, nổi bật nhất là "Nóc nhà thế giới" Everest cao 8.848m, sông băng và thung lũng sâu.

Kunda Himalayan Resort & Spa giới thiệu một khái niệm du lịch mới "Sang trọng biệt lập vùng sâu vùng xa". Mô hình này kết hợp sự yên tĩnh tách biệt giữa núi rừng, với dịch vụ khách sạn cá nhân hóa và các chương trình chăm sóc sức khỏe bài bản. Ảnh: indiaoutbound.info

Nepal đang định nghĩa lại hành trình hạng sang trải nghiệm những ngọn núi thiêng, truyền thống cổ xưa và vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, theo cách đẳng cấp. Ảnh: Tiger Mountain Pokhara Lodge

Nepal khuyến khích khách du lịch quốc tế đến thưởng thức vẻ đẹp kỳ vĩ của những dãy núi và khu nghỉ dưỡng Kunda Himalayan Resort & Spa hoàn toàn mới. Nằm tại thị trấn miền núi Phaplu (thuộc huyện Solukhumbu) cách Thủ đô Kathmandu khoảng 270 km về phía Đông, khu nghỉ dưỡng yên tĩnh trên độ cao 3.100m này mang lại cho khách du lịch không khí rất trong lành và tầm nhìn ngoạn mục ra "Nóc nhà thế giới" Everest.

Theo ghi nhận của các chuyên gia, dịch vụ khách sạn cao cấp (hạng sang) thúc đẩy thời gian lưu trú dài hơn, chi tiêu cao hơn của khách du lịch tại các vùng núi. Cộng đồng địa phương được hưởng lợi trực tiếp thông qua việc làm trong ngành dịch vụ khách sạn, chuỗi cung ứng "từ nông trại đến bàn ăn" và giao lưu văn hóa.

Nguồn: Time, Tourism Times, Travel & Tour World