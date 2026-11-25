Thợ điện lạnh thuộc Liên Chi hội Điện tử - Điện lạnh Việt Nam hỗ trợ người dân Thái Nguyên sửa chữa thiết bị điện lạnh, điện gia dụng.

Năm 2016, Liên Chi hội Điện tử - Điện lạnh Việt Nam bắt đầu hình thành dưới mái nhà Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam. Quân số buổi đầu chỉ nhỉnh hơn trăm người. Nhắc lại thuở ấy, ông Hoàng Văn Công, Chủ tịch Liên Chi hội, kể bằng giọng bình dị. Chẳng có tham vọng lớn lao nào. Mọi thứ nảy mầm từ nỗi cô đơn rất thật của người làm kỹ thuật. Anh em cùng nghề muốn có một chỗ để cuối ngày ngồi lại, hỏi nhau vài ca máy hỏng hóc lắt léo, đỡ đần nhau chuyện mưu sinh.

Nghe thì giản dị. Nhưng với giới thợ lâu năm, bước qua ngưỡng cửa ấy là cả một cuộc lột xác về tư duy. Suốt nhiều thập kỷ, nghề điện tử, điện lạnh mang một luật bất thành văn là giữ bí quyết. Một mẹo bắt "ban bệnh", một kinh nghiệm xử lý mạch điện tử khó thường được coi là cần câu cơm riêng, hiếm ai chịu đem ra cho người ngoài xem. Câu hỏi lớn nhất ngày lập hội là làm sao để người thợ tin nhau mà mở lòng.

Ông Nguyễn Công Minh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội kiêm Phó Chủ tịch Hội Điện tử - Điện lạnh Thái Nguyên, thấm thía sự chuyển dịch ấy hơn ai hết. Ba mươi lăm năm gắn với kìm, mỏ hàn và những giàn lạnh, ông không dám nhận chữ giỏi, chỉ tự coi mình là lớp thợ già tích cóp được nhiều va vấp. Từ khi Liên Chi hội chưa thành hình, ông và vài anh em thân thiết đã quen nếp biết gì chỉ nấy. Mình chỉ người ta phần mình rành, rồi người ta gỡ giúp mình chỗ mình vướng.

Khi Liên Chi hội ra đời, dòng chảy sẻ chia ấy có thêm điểm tựa để lan rộng. Những người thợ gạo cội cầm tay chỉ việc cho lớp trẻ mới vào nghề, đem kinh nghiệm mấy chục năm bươn chải truyền lại mà không giữ kẽ.

Liên chi hội ký kết hợp tác chiến lược với Công ty công nghệ và điện lạnh Nam thuận phát / BESCOOL

Muốn biến hơn trăm thành viên rời rạc thành một mạng lưới, những người sáng lập như ông Nguyễn Mạnh Tuấn, nguyên Chủ tịch Liên Chi hội, cùng thế hệ lãnh đạo kế cận phải chấp nhận rong ruổi khắp các cung đường. Ông Minh vẫn nhớ những chuyến công tác dài ngày của Ban lãnh đạo ngược lên Lào Cai, Cao Bằng, rồi tỏa về nhiều tỉnh miền Bắc để gầy dựng từng chi hội địa phương. Đường xa đã đành. Khó hơn là phải trả lời sòng phẳng câu hỏi thẳng thắn của anh em thợ tỉnh lẻ rằng vào Liên Chi hội thì họ nhận lại được gì.

Câu trả lời không nằm trên giấy. Lãnh đạo Liên Chi hội cam kết đưa toàn bộ quyền lợi về thẳng cơ sở. Mọi chương trình tập huấn kỹ thuật, mọi buổi chuyển giao công nghệ do các hãng tổ chức đều mở cửa, chia đều cơ hội cho anh em các tỉnh. Người thợ thấy mình không bị bỏ lại phía sau trước tốc độ đổi thay chóng mặt của công nghệ biến tần và thiết bị thông minh.

Từ sự thực chất ấy, các chi hội lần lượt ra đời. Đến nay, mạng lưới quy tụ 22 đến 23 tỉnh, thành khu vực miền Bắc, kết nghĩa chặt chẽ với các hội tại TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Trị.

Ở Nam Định, ông Bùi Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Liên Chi hội kiêm Chủ tịch Hội Điện tử - Điện lạnh Nam Định, chứng kiến sự lớn mạnh ấy từ ngày đầu. Khởi đi từ vài chục người thợ yêu nghề, đến ngày ra mắt Hội Nam Định đã có khoảng 200 hội viên. Sự kiện đầu tiên họ tổ chức kéo hơn 300 anh em tỉnh bạn về chung vui, tạo đà để chi hội này vượt mốc 1.000 thành viên như hôm nay.

Trên quy mô cả nước, hơn một trăm người ngày nào nay đã thành 11.000 hội viên chính thức, đang hướng tới mốc 15.000 người. Đó là chưa kể hơn 40.000 thành viên sinh hoạt thường xuyên trên các diễn đàn và trang cộng đồng.

Nhìn từ cơ quan chủ quản, PGS.TS Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam, coi bước tiến này là dấu mốc hiếm gặp. Theo ông, một tổ chức nghề nghiệp không sinh lãi, không làm kinh tế thuần túy mà quy tụ được hàng vạn người đoàn kết như vậy, chứng tỏ họ đã đi trúng tôn chỉ ngay từ bước đầu.

“Hội không phải đơn vị làm ăn kinh tế, không phải đơn vị để sinh lãi, nhưng là nơi rất quan trọng để tập hợp những người cùng nghề, cùng hiểu biết, cùng đóng góp cho nghề phát triển và hỗ trợ nhau trong công việc. Lực lượng của Liên Chi hội nay đã lên tới hàng vạn người. Ít có một hội nào mạnh và đoàn kết như vậy.”

PGS.TS Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam

Sự định hướng của Tiến sĩ Tạ Quang Ngọc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam, cùng Ban lãnh đạo Hội cấp trên đã tạo hành lang vững chắc để tổ chức của những người thợ vận hành bài bản. Nền móng ấy đứng được nhờ bốn nguyên tắc ông Hoàng Văn Công giữ từ ngày đầu, gồm sự đoàn kết, chữ tâm với khách hàng, an toàn lao động và văn hóa người đi trước dìu dắt người đi sau.

Ít người, khi tận hưởng luồng gió mát trong căn phòng kín giữa trưa hè oi ả, hình dung hết những hiểm nguy rình rập sau lưng người thợ điện lạnh. Công việc của họ gắn với độ cao cheo leo bên ngoài các tòa nhà, với nguồn điện ẩm ướt và những bình gas nén áp suất lớn. Chỉ một phút sơ sẩy, một thao tác sai quy trình khi nạp gas hay kiểm tra máy nén cũng đủ biến chiếc điều hòa quen thuộc thành mối họa chết người.

Mười năm điều hành tổ chức, điều ám ảnh lãnh đạo Liên Chi hội nhất không phải bài toán kinh phí. Đó là những cuộc điện thoại báo tin dữ từ hiện trường tai nạn lao động.

Ông Chu Trần Tuyến, Phó Chủ tịch Liên Chi hội kiêm Trưởng ban Tài chính và Nhân sự, người gắn với mái nhà này từ khi còn là hội viên năm 2016, vẫn không quên vụ nổ máy nén ở Lục Ngạn, Bắc Giang ngay năm đầu thành lập. Trong lúc sửa chữa, thi công lắp đặt, một chút sơ suất khiến máy nén phát nổ, cướp đi sinh mạng một người thợ trẻ.

Trước mất mát đột ngột ấy, Liên Chi hội không dừng ở nén hương viếng hay lời chia buồn xã giao. Ban lãnh đạo lập tức kết nối với hãng điều hòa Casper và phát lời kêu gọi tới toàn thể hội viên cả nước. Tiền quyên góp nhanh chóng được trao tận tay gia đình nạn nhân, kèm một quyết định về sau thành nếp sống của cộng đồng thợ điện lạnh. Liên Chi hội lập riêng quỹ khuyến học, bảo trợ cho con của người đồng nghiệp xấu số được đi học trọn vẹn đến năm 18 tuổi.

Từ Lục Ngạn, vòng tay tương trợ ấy trải dài qua nhiều địa phương mỗi khi đồng nghiệp gặp nạn. Ở Sơn Tây từng xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người thợ mất cả hai chân lẫn hai tay. Liên Chi hội cùng các chi hội tỉnh và những nhãn hàng như Casper, Sumikura lập tức đứng ra vận động nâng đỡ. Ở Hải Phòng, Phú Thọ, những cuộc quyên góp tương tự liên tiếp được phát động.

Liên chi hội ký kết hợp tác chiến lược với Hãng ASRITON /SUNTEC

Nhắc đến trường hợp anh S. ở Phú Thọ, giọng ông Tuyến chùng xuống. Giữa lúc tính mạng người đồng nghiệp ngàn cân treo sợi tóc, lời kêu gọi của Liên Chi hội gom được gần 400 triệu đồng, trong đó hơn 300 triệu đồng là tấm lòng của anh em khắp các tỉnh. Nguồn lực kịp thời ấy giúp anh S. vượt qua cửa tử, hồi phục sức khỏe và nay đã trở lại làm lao động chính trong gia đình.

Có những gia đình nạn nhân, nhiều năm sau khi con cái đã trưởng thành, vẫn đều đặn liên lạc về Liên Chi hội hỏi thăm và gửi lời cảm ơn.

Ở Nam Định, ông Bùi Ngọc Điệp cũng giữ hai câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại đều khiến anh em trong hội lặng người.

Câu chuyện thứ nhất về anh S., một người thợ trẻ bị điện hở giật tử vong khi đang sửa máy. Ngày anh nằm xuống, đứa con nhỏ mới được vài tháng tuổi. Hội Điện tử - Điện lạnh Nam Định lập tức phối hợp với Liên Chi hội kêu gọi anh em các tỉnh trên toàn quốc. Hơn 100 triệu đồng gom góp trong thời gian ngắn đã kịp gửi tới gia đình để chăm sóc cháu bé.

Câu chuyện thứ hai cho thấy sức vực dậy một con người từ tận cùng tuyệt vọng. Một hội viên không may gặp hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, cướp đi cùng lúc ba người thân. Người thợ trắng tay, không còn tài sản gì để bấu víu. Hội Nam Định đăng lời kêu gọi lên diễn đàn, cùng Liên Chi hội dồn cả tiền bạc lẫn nhân lực giúp đồng nghiệp khắc phục hậu quả, quay lại với nghề.

Đoạn kết của câu chuyện khiến nhiều người lặng đi. Từ đống tro tàn tưởng không thể gượng dậy, người thợ năm xưa nay đã đứng vững, tự lập công ty riêng và trở lại đồng hành cùng các hoạt động của Liên Chi hội.

Nhưng lãnh đạo Liên Chi hội hiểu cứu trợ sau tai nạn chỉ là giải pháp bất đắc dĩ. Cốt lõi là ngăn tai nạn ngay từ đầu. Sau mỗi vụ nổ lốc hay cháy nổ động cơ máy nén, ông Hoàng Văn Công cùng các kỹ thuật viên lâu năm trực tiếp mổ xẻ nguyên lý kỹ thuật, động cơ để truy đến tận gốc nguyên nhân sự cố. Tất cả được đúc thành bài học xương máu, truyền lại qua các buổi tập huấn an toàn lao động cho hội viên cả nước. Nhờ sự kiên trì ấy, một hai năm trở lại đây, số vụ mất an toàn lao động trong cộng đồng thợ đã giảm rõ rệt.

Bởi như lời nhắc vang lên tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên Chi hội, phía sau mỗi người thợ là một gia đình đang chờ họ trở về bình an sau mỗi ngày làm việc.

Nếu tình đồng nghiệp trong hoạn nạn là sợi dây giữ ấm bên trong mái nhà chung, thì những chuyến hành quân vào tâm lũ năm 2024 và 2025 đã khắc rõ hình ảnh người thợ điện lạnh trong mắt xã hội.

Khi bão số 3 (Yagi) năm 2024 cùng các đợt mưa lũ lớn năm 2025 quét qua Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Phú Yên, hàng vạn hộ gia đình chứng kiến đồ điện lạnh, điện gia dụng chìm trong bùn nước. Sau thiên tai, sắm mới một chiếc tủ lạnh hay máy giặt là gánh nặng quá sức với những gia đình vừa kiệt quệ tài sản.

Ở Thái Nguyên, ông Nguyễn Công Minh chứng kiến cảnh ngổn ngang sau hai năm lũ chồng lũ. Đồ điện hỏng nhiều đến mức thợ địa phương làm hết công suất vẫn không xoay xở nổi. Không có chi viện từ bên ngoài, gần như toàn bộ thiết bị ngập nước của bà con chỉ còn nước vứt bỏ.

Anh em Thái Nguyên vừa phát tín hiệu, Liên Chi hội lập tức kêu gọi hội viên các tỉnh về ứng cứu. Từng đoàn xe chở đồ nghề nối đuôi nhau vào rốn lũ. Cao điểm nhất, 150 người thợ tình nguyện cùng có mặt tại Thái Nguyên, từ các tỉnh miền Bắc đến tận Đắk Lắk lặn lội ra.

Thiết bị điện lạnh, điện gia dụng của người dân vùng lũ Thái Nguyên được tập kết chờ sửa chữa.

Họ làm việc không có khái niệm giờ nghỉ. Trưa ăn vội rồi lại cúi xuống tháo lắp. Tối làm miệt mài đến 23 giờ, có hôm 24 giờ mới tạm buông tay. Chẳng ai nhận một đồng tiền công.

Từ Nam Định, ông Bùi Ngọc Điệp kể về những hội viên như anh Hùng, anh Quý, gác lại việc cửa hàng lẫn chuyện gia đình ngay khi nghe tiếng gọi của Liên Chi hội. Lên Yên Bái, sang Thái Nguyên rồi vào tận Phú Yên, các anh còn tự bỏ tiền túi mua vật tư, linh kiện mang theo để thay miễn phí cho người dân. Ủy ban nhân dân nhiều xã, phường vùng lũ đã trao giấy khen ghi nhận nghĩa cử của những người thợ áo lấm bùn đất ấy.

Trong hai năm 2024 và 2025, hội viên Liên Chi hội đã sửa chữa, thay linh kiện miễn phí cho trên 50.000 sản phẩm điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng của bà con vùng thiên tai.

Song hành với những chiến dịch thiện nguyện là mối quan hệ bền chặt giữa cộng đồng người thợ với các doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối. Xem lại những thước phim tư liệu giai đoạn 2016 - 2017, khi cộng đồng này còn quen gọi nhau bằng cái tên mộc mạc Tổng hội Điện tử Điện lạnh Việt Nam, có thể thấy ông Nguyễn Viết Chung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị điện Casper Việt Nam, đã sớm nhận ra sức nặng của đội ngũ kỹ thuật đứng sau mỗi sản phẩm. Ngay từ những năm đầu còn bỡ ngỡ, Casper Việt Nam đã hai năm liên tiếp đồng hành, tài trợ hơn 300 triệu đồng cho các hoạt động của Tổng hội.

Liên chi hội ký kết hợp tác với hãng Reetech

“Đây là năm thứ hai Casper Việt Nam vinh dự tài trợ cho các hoạt động của Tổng hội với số tiền hơn 300 triệu đồng. Chúng tôi hy vọng số tiền này sẽ góp một phần nhỏ vào sự phát triển của Tổng hội cũng như sự phát triển của ngành điện lạnh tại Việt Nam.”

Ông Nguyễn Viết Chung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị điện Casper Việt Nam (tư liệu giai đoạn 2016 - 2017)

Mười năm trôi qua, chiếc cầu nối ấy đã mở rộng thành mạng lưới hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như Panasonic, Daikin, Casper, Comfee, Midea, Funiki, Nagakawa, Sumikura. Sự gắn bó ấy không đến từ lời kêu gọi cảm tính mà bắt rễ từ uy tín và sự sòng phẳng. Tổng kết chặng đường 10 năm, lãnh đạo Liên Chi hội đúc kết một quy luật thẳng thắn của thị trường. Sản phẩm tốt cần người thợ có chuyên môn, thương hiệu uy tín cần đội ngũ lắp đặt, sửa chữa và dịch vụ chuyên nghiệp.

Để giữ trọn niềm tin của doanh nghiệp lẫn hơn một vạn hội viên, Ban Tài chính do ông Chu Trần Tuyến phụ trách coi minh bạch là luật bất di bất dịch. Mọi khoản thu chi, từ tài trợ của các nhãn hàng đến tiền đóng góp của hội viên các tỉnh, đều được hạch toán rõ ràng đến từng tiểu tiết. Sau mỗi sự kiện hay đợt quyên góp, thủ quỹ và nhóm tài chính gửi báo cáo chi tiết cho từng hãng đồng hành, báo cáo đầy đủ trước Ban Chấp hành 70 thành viên và công khai trên trang cộng đồng của Liên Chi hội.

Ban Thường vụ Liên Chi hội Điện tử - Điện lạnh Việt Nam đến thăm Tập đoàn Sunhouse, ngày 26/10/2026.

Ban Chấp hành Liên Chi hội Điện tử - Điện lạnh Việt Nam đến thăm văn phòng Toshiba.

Trên nền tin cậy ấy, các khóa huấn luyện kỹ thuật, hướng dẫn thông số sản phẩm và kỹ năng tư vấn bán hàng được tổ chức liên tục. Người thợ nắm chắc công nghệ để tư vấn trung thực cho người tiêu dùng, còn doanh nghiệp hiểu sát nhu cầu ngoài thị trường. "Chúng tôi là những người thợ giỏi nghề cũng giỏi bán hàng", một lãnh đạo Liên Chi hội nói gọn như vậy.

Đời sống tinh thần của anh em cũng đổi khác qua các giải bóng đá và hội thi "Tiếng hát hay, tay nghề giỏi". Ở sân chơi này năm 2017, anh Trần Trinh của Hội Nam Định giành ngôi quán quân nhờ vừa vững tay nghề sửa chữa, vừa có giọng hát truyền cảm. Nhiều hội viên khác bước vào các cuộc thi kỹ thuật cấp hãng do Panasonic, Daikin hay Casper tổ chức cũng liên tiếp đạt giải cao, cho thấy tay nghề thực chất của người thợ Việt.

Mười năm đủ dài để một sân chơi tự phát thành tổ chức nghề nghiệp có tiếng nói. Thế nhưng bước sang thập kỷ thứ hai, những người đứng đầu Liên Chi hội không chọn dừng ở con số 50.000 thiết bị cứu lũ hay quy mô hàng vạn thành viên. Trước mắt họ là một thị trường đổi thay từng ngày. Ngành lạnh đang vào lộ trình chuyển đổi xanh, loại trừ các môi chất gây hại như HCFC và giảm dần HFC, kéo theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn ngày một khắt khe.

Tại hội thảo chuyên ngành về thúc đẩy loại trừ HCFC và giảm dần HFC ở Hà Nội ngày 24/10/2026, Chủ tịch Hoàng Văn Công nói ra điều trăn trở lớn nhất của giới thợ lành nghề suốt nhiều năm. Phần lớn anh em thợ điện lạnh trưởng thành từ thực chiến, tay nghề vững vàng, nhưng lại thiếu một tờ giấy xác nhận pháp lý chính thống khi bước vào làm việc tại cơ quan nhà nước, công ty hay doanh nghiệp lớn.

Ông tha thiết đề nghị Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam phối hợp với các cơ quan Nhà nước xây dựng cơ chế cấp chứng chỉ hành nghề cho hội viên trực thuộc Hội. Một tấm chứng chỉ xác thực sẽ thành giấy thông hành nghề nghiệp, trả lại sự chính danh xứng đáng cho hàng vạn người thợ.

Song hành với giấc mơ chính danh là chiến lược tự nâng chuẩn từ bên trong. Phó Chủ tịch Chu Trần Tuyến cho biết mục tiêu xuyên suốt 10 năm tới của Liên Chi hội là đặt chữ tín lên hàng đầu. Từ nền tảng hiện có, tổ chức đặt đích đào tạo chi tiết tới từng hội viên trong mạng lưới, hướng tới mốc 15.000 thành viên chính thức. Các khóa huấn luyện phối hợp cùng các hãng sẽ đi sâu vào tay nghề kỹ thuật, an toàn lao động và cách tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, đồng thời khuyến khích tinh thần người Việt ưu tiên dùng hàng Việt.

Ông Tuyến cũng nhìn thẳng vào bài toán tự chủ nguồn lực. Khi người thợ được đào tạo bài bản, có việc làm ổn định và thu nhập vững vàng, tự họ sẽ tích cực góp sức xây dựng quỹ chung, cộng hưởng với nguồn lực hợp tác quảng bá thương hiệu uy tín cùng doanh nghiệp. Muốn đi trọn con đường ấy, mỗi người từ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đến hội viên cơ sở đều phải tự rèn giũa kỹ năng và giữ chặt kỷ luật bản thân.

Lễ ký kết hợp tác giữa Nagakawa và Liên Chi hội Điện tử - Điện lạnh Việt Nam tại Hà Nội, ngày 2/11/2026.

Trước dấu mốc một thập kỷ, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên Chi hội gửi lời tri ân tới lãnh đạo Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao. Lời cảm ơn cũng dành cho các hãng sản xuất, nhà phân phối, doanh nghiệp đã tin tưởng đồng hành, cho các hội địa phương và toàn thể hội viên.

Không dừng ở lời cảm ơn, Ban Thường vụ đặt ra một lời hứa rõ ràng trước hội nghị. Hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn, tổ chức sẽ cố gắng có mặt, lắng nghe, sẻ chia và tìm cách hỗ trợ trong khả năng của mình. Hội địa phương vướng mắc, Liên Chi hội chủ động kết nối tháo gỡ. Còn khi ngành nghề có biến động hay vấn đề mới, tổ chức sẽ kịp thời làm cầu nối giữa các bên để tìm hướng giải quyết hài hòa.

Mười năm trước, hơn một trăm người thợ ngồi lại với nhau bằng niềm tin giản dị. Mười năm sau, họ bước tiếp với năm cam kết cốt lõi gồm giữ chữ tín với khách hàng, học hỏi nâng cao tay nghề, đặt an toàn lao động lên hàng đầu, chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp và giữ trọn trách nhiệm với cộng đồng.

Những người thợ điện lạnh vẫn nhắc nhau, giữa các buổi họp mặt hay những đêm sửa máy ngoài vùng lũ, rằng một người có thể đi nhanh, nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Mười năm, họ đã dựng xong một mái nhà chung nặng nghĩa tình. Những đôi tay từng cúi gằm bên bảng mạch trong đêm lũ Thái Nguyên giờ bước vào thập kỷ mới với tâm thế đàng hoàng của một cộng đồng nghề nghiệp chuyên nghiệp và tự hào.