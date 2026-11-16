Dấu ấn một nhà giáo trẻ tiêu biểu

Những đóng góp bền bỉ ấy vừa được ghi nhận bằng giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Đây không chỉ là dấu mốc đáng tự hào trong hành trình nghề nghiệp của nữ giáo viên trẻ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đội ngũ nhà giáo trẻ Quảng Trị.

Bền bỉ với tình yêu nghề

Sinh năm 1992, quê ở Lai Phước, phường Nam Đông Hà, cô Nguyễn Thị Tâm đến với nghề giáo từ một ước mơ được nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong ký ức của cô, hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy với học trò đã trở thành nguồn cảm hứng để lựa chọn con đường sư phạm. Dù từng có nhiều ước mơ, mong muốn trở thành giáo viên vẫn luôn là lựa chọn lớn nhất và bền bỉ nhất.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trường THPT Đông Hà, Tâm theo học ngành Sư phạm Ngữ văn tại Trường đại học Sư phạm Huế. Bốn năm học tập không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn giúp cô từng bước định hình tình yêu với văn chương và phương pháp giáo dục. Năm 2015, cô bắt đầu công tác tại Trường THPT Trần Thị Tâm, nay là Trường THPT Hải Lăng, đánh dấu những bước chân đầu tiên trên hành trình đứng lớp.

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm là một trong 100 cá nhân trên cả nước được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V năm 2026 - Ảnh: T.H

Những năm đầu đi dạy là khoảng thời gian không ít thử thách đối với một giáo viên trẻ. Trường cách nhà khá xa, cô phải làm quen với môi trường công tác mới, thích nghi với nhiệm vụ giảng dạy, chủ nhiệm, đồng thời tự cân đối thời gian và điều kiện kinh tế còn hạn chế. Kinh nghiệm nghề nghiệp chưa nhiều, mỗi bài giảng, mỗi tình huống sư phạm đều là một trải nghiệm để cô tích lũy và trưởng thành.

Thế nhưng, khi nhìn lại quãng thời gian ấy, điều đọng lại trong cô Tâm không phải là những vất vả mà chính là tình cảm của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh vùng đất Hải Quế-Hải Lăng. Sự sẻ chia, gắn bó trong những ngày đầu vào nghề đã tiếp thêm động lực để cô vững vàng hơn với lựa chọn của mình.

“Tôi luôn biết ơn những năm tháng đầu tiên đó bởi chính những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu hơn về nghề, về học trò và trách nhiệm của một người giáo viên”, cô Tâm chia sẻ.

Năm 2018, với mong muốn tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, cô trở lại Trường đại học Sư phạm Huế theo học chương trình thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam và hoàn thành vào năm 2020. Việc học tập sau đại học không chỉ giúp cô củng cố nền tảng kiến thức mà còn hình thành tư duy nghiên cứu, tạo thêm cơ sở để đổi mới hoạt động dạy học.

Từ năm 2019 đến nay, công tác tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cô Tâm tiếp tục đối diện với những yêu cầu mới. Học sinh trường chuyên có nền tảng kiến thức tốt, tư duy nhanh và nhu cầu khám phá sâu rộng. Điều đó đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng cập nhật tri thức, nâng cao năng lực chuyên môn và đổi mới phương pháp truyền đạt.

Với cô Tâm, điều quan trọng là không để bản thân dừng lại trong những kiến thức đã có. Cô quan niệm người giáo viên trước hết phải là một người học, luôn giữ tinh thần cầu thị, sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Cô học hỏi từ đồng nghiệp, từ những đổi mới của ngành và cả từ chính những câu hỏi, góc nhìn của học sinh.

Trong mỗi giờ học Ngữ văn, bên cạnh việc trang bị kiến thức, cô hướng đến khơi gợi khả năng cảm thụ, tư duy độc lập và tinh thần khám phá của người học. Bởi theo cô, khi người thầy còn giữ được niềm say mê học hỏi thì nguồn năng lượng ấy sẽ được lan tỏa đến học trò một cách tự nhiên. Đó cũng là cách để môn Ngữ văn không chỉ dừng lại ở những trang sách, tác phẩm mà trở thành không gian để học sinh suy ngẫm, bày tỏ quan điểm và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.

Lan tỏa tinh thần cống hiến của nhà giáo trẻ

Không chỉ nỗ lực trong công tác chuyên môn, cô Nguyễn Thị Tâm còn được biết đến với vai trò Bí thư Đoàn trường. Trên cương vị này, cô tích cực tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện kỹ năng, phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm ( thứ 2 từ phải sang) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025 - Ảnh: T.H

Với một giáo viên trẻ, việc đảm nhiệm đồng thời công tác giảng dạy và công tác Đoàn đòi hỏi sự chủ động trong sắp xếp thời gian, tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối. Tuy nhiên, Tâm xem đây không phải là hai nhiệm vụ tách rời mà có sự bổ trợ cho nhau. Nếu hoạt động giảng dạy giúp cô truyền đạt tri thức, bồi dưỡng tâm hồn thì công tác Đoàn mở ra thêm cơ hội để đồng hành, lắng nghe và phát huy những năng lực khác của học sinh.

Cô cũng ý thức rằng giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học. Những hoạt động tập thể, phong trào thanh niên và trải nghiệm thực tiễn là môi trường quan trọng để học sinh hình thành kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Vì vậy, người cán bộ Đoàn trong trường học cần thực sự gần gũi, thấu hiểu tâm lý học sinh, từ đó tổ chức những hoạt động phù hợp, có ý nghĩa giáo dục thiết thực.

Trong quá trình công tác, cô Tâm luôn duy trì tinh thần tự học, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và thực hiện sáng kiến kinh nghiệm hằng năm nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục. Cô cũng tích cực tham gia các hội thi chuyên môn, phong trào thi đua để tự rèn luyện và thử thách bản thân.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, phần thưởng ở các cấp. Năm 2023, cô được công nhận Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị, đồng thời nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích hướng dẫn học sinh đạt giải nhất quốc gia Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Cũng trong năm này, cô được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Năm 2024, cô tiếp tục được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị. Năm 2025, danh hiệu Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác cùng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025 là những dấu mốc đáng nhớ. Cùng với đó, cô từng đạt danh hiệu giáo viên làm cán bộ Đoàn giỏi cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Đặc biệt, năm 2026, cô Nguyễn Thị Tâm là một trong 100 cá nhân trên cả nước được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V. Đây là sự ghi nhận dành cho những nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, giáo dục và hoạt động Đoàn, đồng thời có sức lan tỏa tích cực trong thế hệ trẻ.

Đón nhận giải thưởng, cô Tâm xem đây vừa là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình, nhà trường, vừa là động lực để tiếp tục nỗ lực trên hành trình đã chọn. Với cô, thành quả đáng tự hào không chỉ nằm ở những danh hiệu hay phần thưởng mà còn ở niềm tin vào bản thân, vào giá trị của sự kiên trì và tinh thần không ngừng học hỏi.

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm tại Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện năm 2025 - Ảnh: T.H

Cô giáo Hà Lệ Chi, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, cô Tâm là một giáo viên trẻ có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao và luôn chủ động trong công việc. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, cô còn thể hiện sự năng động, sáng tạo trong vai trò cán bộ Đoàn, tích cực kết nối, tổ chức các hoạt động giáo dục và phong trào thanh niên.

Điều đáng ghi nhận ở cô Tâm là tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới và luôn có ý thức lan tỏa năng lượng tích cực đến đồng nghiệp, học sinh. Những thành tích cô đạt được là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nỗ lực, cống hiến, đồng thời góp phần khẳng định chất lượng và hình ảnh đội ngũ giáo viên trẻ của nhà trường.