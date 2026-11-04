Dấu ấn mới của tinh hoa ẩm thực châu Âu tại Việt Nam

Chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Europe, Be My Guest”, được triển khai trong ba năm, từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2028. (Nguồn: FICT)

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày nhằm giới thiệu đến thị trường Việt Nam hai di sản ẩm thực được bảo hộ của châu Âu: Phô mai Asiago PDO từ Italy và các sản phẩm thịt nguội truyền thống của Pháp.

Chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Europe, Be My Guest”, được triển khai trong ba năm, từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2028. Chiến dịch do Liên minh châu Âu (EU) đồng tài trợ và được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Phô mai Asiago và FICT.

Chiến dịch hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, gia tăng mức độ hiện diện và thúc đẩy doanh số của phô mai Asiago PDO cùng các sản phẩm thịt nguội Pháp tại Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc); đồng thời mở rộng sự hiện diện của các sản phẩm này trong hệ thống bán lẻ, phân phối và dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh đó, chiến dịch nhấn mạnh những giá trị tạo nên sự khác biệt của ngành sản xuất thực phẩm và nông sản châu Âu, bao gồm an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc, tính xác thực, ghi nhãn minh bạch, phúc lợi động vật, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, song hành cùng chất lượng, hương vị, sự đa dạng và những giá trị truyền thống của sản phẩm.

Các đại diện trong ngành tích cực trao đổi tại sự kiện kết nối giao thương tại Hà Nội. (Nguồn: FICT)

Nhiều sản phẩm trong số này được chứng nhận theo các hệ thống chất lượng của Liên minh châu Âu, bao gồm PDO (Tên gọi xuất xứ được bảo hộ) và PGI (Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ), qua đó mang đến cho người tiêu dùng những bảo chứng rõ ràng về nguồn gốc và tiêu chuẩn sản xuất.

Bước sang năm thứ 2 triển khai tại Việt Nam, chiến dịch tiếp nối những thành quả từ chuỗi hoạt động năm đầu tiên vào tháng 11/2025. Khi đó, sự kiện kết nối giao thương tại TP. Hồ Chí Minh cùng các buổi Hội thảo dành cho đầu bếp tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đặt nền móng cho việc xây dựng quan hệ hợp tác với các chuyên gia trong ngành ẩm thực Việt Nam. Trong năm nay, chiến dịch tập trung chuyển từ giai đoạn giới thiệu sản phẩm sang thúc đẩy sự đón nhận và ứng dụng lâu dài trong ngành ẩm thực Việt Nam.

Chuỗi hoạt động năm nay đã khởi động với buổi Hội thảo dành cho đầu bếp tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 29/10. Chuỗi hoạt động khép lại vào ngày 31/10 với buổi Hội thảo thứ hai dành cho các đầu bếp tại Hà Nội.

Phô mai Asiago PDO là sản phẩm mang tên gọi được bảo hộ theo luật pháp châu Âu. Nhãn chứng nhận PDO (Protected Designation of Origin - Tên gọi xuất xứ được bảo hộ) là một trong những chứng nhận chất lượng chính thức của EU.

Chứng nhận này xác nhận rằng những đặc tính riêng biệt của sản phẩm gắn liền với điều kiện địa lý nơi sản phẩm được tạo ra; đồng thời, cả nguyên liệu thô và toàn bộ quy trình sản xuất đều phải diễn ra trong khu vực địa lý được chỉ định, tuân thủ các quy chuẩn sản phẩm nghiêm ngặt và phương pháp sản xuất truyền thống tại địa phương. Đối với người tiêu dùng, nhãn PDO là bảo chứng cho tính xác thực, nguồn gốc có thể truy xuất và chất lượng đồng nhất của sản phẩm.

Được thành lập năm 1979, Hiệp hội Bảo vệ Phô mai Asiago chịu trách nhiệm giám sát chuỗi sản xuất, từ thu mua sữa đến đóng gói và tiếp thị, đồng thời bảo vệ thương hiệu trước các hành vi làm giả. Phô mai Asiago được sản xuất từ sữa tươi tại vùng xuất xứ, sử dụng ba thành phần chính gồm sữa, men đông tụ và muối.

Sản phẩm có hai dòng chính. Asiago PDO tươi được ủ từ 20-40 ngày, có kết cấu mềm mịn và vị sữa dịu nhẹ. Trong khi đó, Asiago PDO ủ lâu có thời gian ủ từ 3 tháng đến hơn 15 tháng, kết cấu chắc và hương vị đậm đà. Theo thông tin từ hiệp hội, dòng phô mai ủ từ 6 tháng trở lên tự nhiên không chứa lactose.

Các đầu bếp chế biến món ăn trong buổi Hội thảo dành cho Đầu bếp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 29/10. (Nguồn: FICT)

Đối với thịt nguội Pháp, FICT hiện đại diện cho 310 doanh nghiệp, trong đó 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tổng số khoảng 32.500 lao động. Ngành hàng có hơn 450 sản phẩm đặc trưng, gồm giăm bông muối ủ khô, xúc xích khô, pa-tê, thịt nguội ép khuôn và thịt hầm xé sợi.

Các sản phẩm mang đặc trưng riêng nhờ nguyên liệu, điều kiện tự nhiên và phương pháp chế biến truyền thống. Một số công thức đã được công nhận ở cấp độ châu Âu nhờ quy trình chế biến và ủ đặc thù.

Thông qua các hoạt động quảng bá, trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp, chiến dịch “Europe, Be My Guest” kỳ vọng nâng cao nhận diện của phô mai Asiago PDO và thịt nguội Pháp, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam cho các sản phẩm thực phẩm châu Âu.