Dầu ăn mở nắp để được bao lâu?

Nhiều gia đình có thói quen mua chai dầu dung tích lớn để tiết kiệm chi phí mà ít chú ý đến thời gian sử dụng sau khi mở nắp. Tuy nhiên, điều kiện bảo quản và đặc tính từng loại dầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sản phẩm.

Dầu ăn là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Khi lựa chọn sản phẩm, nhiều người thường quan tâm đến thương hiệu, thành phần và hạn sử dụng in trên bao bì để tránh mua phải dầu đã hết hạn hoặc kém chất lượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng chú ý rằng chất lượng dầu có thể thay đổi đáng kể sau khi mở nắp, ngay cả khi thời hạn sử dụng được ghi trên chai vẫn còn dài.

Dầu ăn sau khi tiếp xúc với không khí, ánh sáng và nhiệt độ cao có thể xảy ra quá trình oxy hóa, khiến chất lượng suy giảm, xuất hiện mùi ôi và làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Vì vậy, bên cạnh việc chọn mua sản phẩm phù hợp, người tiêu dùng cần biết cách bảo quản và nhận diện dầu ăn có dấu hiệu hư hỏng để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Ảnh minh họa

Vì sao dầu ăn dễ bị biến chất sau khi mở nắp?

Dầu ăn đóng chai thường có hạn sử dụng khoảng 18-24 tháng, tùy sản phẩm và điều kiện bảo quản. Đây là một trong những lý do nhiều gia đình lựa chọn chai dung tích lớn để tiết kiệm chi phí và hạn chế việc mua sắm thường xuyên. Tuy nhiên, thời hạn ghi trên bao bì thường được xác định trong điều kiện bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất và không đồng nghĩa với việc dầu sẽ giữ nguyên chất lượng sau khi mở nắp.

Khi nắp chai được mở, dầu bắt đầu tiếp xúc với oxy trong không khí. Quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn dưới tác động của ánh sáng và nhiệt độ cao. Đặc biệt, các loại dầu chứa nhiều axit béo không bão hòa đa thường nhạy cảm hơn với quá trình oxy hóa.

Trong quá trình này, các sản phẩm oxy hóa ban đầu như hydroperoxide có thể hình thành và tiếp tục phân hủy thành những hợp chất khác, khiến dầu xuất hiện mùi, vị bất thường. Người dùng có thể nhận thấy dầu có mùi hắc, mùi ôi hoặc mùi giống các loại hạt bị để lâu. Đây là dấu hiệu cho thấy chất lượng dầu đã suy giảm.

Dầu bị oxy hóa không chỉ làm thay đổi hương vị món ăn mà còn có thể mất đi một phần giá trị dinh dưỡng. Việc thường xuyên sử dụng dầu đã ôi, biến chất cũng không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, người tiêu dùng không nên chỉ dựa vào hạn sử dụng trên bao bì mà cần chú ý đến thời gian mở nắp và điều kiện bảo quản thực tế.

Dầu ăn đã mở nắp nên sử dụng trong bao lâu?

Thời gian sử dụng dầu ăn sau khi mở nắp phụ thuộc vào loại dầu, quy trình sản xuất, cách đóng gói và điều kiện bảo quản. Do đó, không có một mốc thời gian chung áp dụng cho tất cả sản phẩm.

Các loại dầu đậu nành, dầu ngô và dầu hướng dương thường chứa tỷ lệ axit béo không bão hòa đa tương đối cao, nên cần được bảo quản cẩn thận để hạn chế oxy hóa. Dầu lạc và dầu hạt cải có đặc tính khác nhau tùy thành phần axit béo và quy trình chế biến. Trong khi đó, dầu ô liu thường giàu axit oleic, một loại axit béo không bão hòa đơn, nhưng vẫn có thể bị oxy hóa nếu tiếp xúc lâu với ánh sáng, không khí hoặc nhiệt độ cao.

Vì vậy, những mốc thời gian như hai tháng đối với dầu đậu nành, dầu ngô, dầu hướng dương; ba đến bốn tháng đối với dầu lạc, dầu hạt cải; hay khoảng sáu tháng đối với dầu ô liu chỉ nên được xem là tham khảo, không phải giới hạn an toàn áp dụng cho mọi sản phẩm. Người tiêu dùng nên ưu tiên hướng dẫn của nhà sản xuất và sử dụng dầu trong thời gian ngắn nhất có thể sau khi mở nắp.

Đối với mỡ lợn, dù chứa tỷ lệ chất béo bão hòa cao hơn nhiều loại dầu thực vật, thời gian bảo quản vẫn phụ thuộc vào cách chế biến, độ sạch của dụng cụ và nhiệt độ lưu trữ. Mỡ tự thắng tại nhà không nên mặc nhiên được coi là có thể bảo quản từ sáu tháng đến một năm ở nhiệt độ phòng.

Với gia đình ít người hoặc không thường xuyên nấu ăn, lựa chọn chai dầu dung tích nhỏ là giải pháp hợp lý. Cách này giúp sử dụng hết sản phẩm trong thời gian phù hợp, hạn chế việc để chai dầu đã mở nắp quá lâu.

Bảo quản dầu ăn đúng cách để hạn chế oxy hóa

Để duy trì chất lượng dầu ăn, điều quan trọng đầu tiên là lựa chọn vị trí bảo quản phù hợp. Không nên đặt chai dầu cạnh bếp nấu, gần lò nướng hoặc tại nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp. Nhiệt độ cao và ánh sáng có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa, khiến dầu nhanh xuống chất lượng.

Thay vào đó, nên đặt dầu trong tủ bếp hoặc nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nguồn nhiệt và ánh sáng mạnh. Sau mỗi lần sử dụng, cần đậy kín nắp chai để hạn chế tiếp xúc với không khí, đồng thời tránh để nước hoặc vụn thức ăn rơi vào bên trong.

Nếu thường xuyên sử dụng dầu, gia đình có thể chiết một lượng vừa đủ sang chai nhỏ, sạch và khô để thuận tiện khi nấu nướng. Tuy nhiên, chai đựng cần có nắp kín, được vệ sinh thường xuyên và không nên châm thêm dầu mới vào phần dầu cũ còn tồn đọng. Phần dầu trong chai lớn cũng cần được đóng kín ngay sau khi rót.

Bên cạnh đó, không nên đổ dầu đã qua sử dụng trở lại chai dầu nguyên chất. Dầu sau khi chiên rán có thể chứa cặn thức ăn và các sản phẩm phân hủy do nhiệt, làm ảnh hưởng đến chất lượng dầu còn lại.

Nhận biết dầu ăn đã hỏng và thời điểm cần loại bỏ

Mùi và màu sắc là những dấu hiệu có thể giúp nhận biết dầu ăn đã xuống chất lượng. Dầu có mùi ôi khét, mùi lạ, vị bất thường hoặc xuất hiện những thay đổi không giống đặc tính ban đầu cần được kiểm tra cẩn thận. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp dầu bị oxy hóa đều có dấu hiệu rõ ràng bằng mắt thường.

Người tiêu dùng không nên nếm thử dầu để xác định dầu còn sử dụng được hay không. Nếu dầu có mùi bất thường, đã bảo quản sai cách hoặc không rõ thời gian mở nắp, lựa chọn an toàn hơn là loại bỏ sản phẩm. Việc đun nóng dầu không bảo đảm loại bỏ được các sản phẩm oxy hóa đã hình thành.

Sử dụng dầu ăn đúng cách không chỉ nằm ở việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng mà còn phụ thuộc vào thói quen bảo quản trong căn bếp. Mua lượng dầu phù hợp với nhu cầu, tránh ánh sáng và nhiệt độ cao, đậy kín nắp sau mỗi lần dùng và chủ động loại bỏ dầu có dấu hiệu biến chất là những việc đơn giản nhưng cần thiết. Những thói quen này giúp duy trì chất lượng nguyên liệu, bảo đảm hương vị món ăn và góp phần xây dựng chế độ ăn uống an toàn cho cả gia đình.