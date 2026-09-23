Dầu ăn mở nắp bao lâu nên dùng hết? Nhiều người đang bảo quản sai cách

Dầu ăn sau khi mở nắp không nên để quá lâu. Việc tiếp xúc thường xuyên với không khí, nhiệt độ cao hoặc ánh sáng có thể khiến dầu dần thay đổi chất lượng, ngay cả khi thời hạn sử dụng ghi trên chai vẫn còn.

Khi nắp chai được mở, dầu bắt đầu tiếp xúc với oxy và quá trình oxy hóa diễn ra theo thời gian. Nếu chai dầu thường xuyên được đặt ở nơi nóng, có ánh sáng chiếu trực tiếp hoặc đóng mở không đúng cách, quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn.

Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen dùng dầu ăn dù chai đã mở nắp trong thời gian dài. Ảnh minh họa

Dầu ăn mở nắp bao lâu nên sử dụng hết?

Không phải tất cả các loại dầu đều có thời gian bảo quản giống nhau. Chất lượng sau khi mở nắp còn phụ thuộc vào loại dầu, chất liệu bao bì, tần suất sử dụng cũng như môi trường bảo quản.

Đối với dầu ăn dùng trong gia đình, nên ưu tiên sử dụng hết trong khoảng 1-3 tháng kể từ khi mở nắp, thay vì để chai dầu đã mở trong thời gian quá dài.

Hạn sử dụng được in trên bao bì chủ yếu áp dụng cho sản phẩm khi được bảo quản theo điều kiện mà nhà sản xuất khuyến nghị. Một khi chai đã mở, dầu tiếp xúc với oxy nhiều hơn nên chất lượng có thể giảm dần theo thời gian.

Nếu gia đình không sử dụng dầu thường xuyên, nên chọn chai có dung tích phù hợp với nhu cầu. Mua chai quá lớn rồi sử dụng trong nhiều tháng đồng nghĩa với việc dầu phải tiếp xúc với không khí nhiều lần trong suốt quá trình sử dụng.

Còn hạn sử dụng chưa chắc dầu vẫn tốt

Nhiều người có thói quen nhìn vào hạn sử dụng trên bao bì để quyết định có tiếp tục dùng dầu hay không. Tuy nhiên, với chai dầu đã mở, đây không phải yếu tố duy nhất cần quan tâm.

Khi bị oxy hóa, dầu có thể xuất hiện sự thay đổi về mùi và vị. Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là dầu có mùi ôi, hôi, khét hoặc mùi bất thường. Nếu nhận thấy những dấu hiệu này, không nên tiếp tục sử dụng.

Màu dầu cũng có thể thay đổi theo thời gian, nhưng không nên chỉ căn cứ vào màu sắc để đánh giá. Mỗi loại dầu vốn có đặc điểm màu khác nhau, do đó cần xem xét đồng thời mùi, trạng thái của dầu, thời điểm mở nắp và điều kiện bảo quản.

Đặc biệt, những chai có nắp đóng không kín, bị hở hoặc từng được đặt trong môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài cần được kiểm tra kỹ trước khi sử dụng. Nếu dầu đã có dấu hiệu biến chất rõ ràng, bỏ đi sẽ phù hợp hơn việc cố tận dụng.

Cách bảo quản giúp dầu hạn chế xuống cấp

Sau khi lấy dầu, cần đóng chặt nắp và cất chai tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Không nên để dầu ngay cạnh bếp gas, bếp điện hoặc những vị trí thường xuyên chịu tác động của nhiệt.

Trong lúc nấu nướng, cũng hạn chế để chai dầu mở nắp trong thời gian dài. Chỉ nên lấy lượng cần thiết rồi đóng nắp ngay để giảm thời gian dầu tiếp xúc với không khí.

Phần miệng chai và nắp cũng cần được vệ sinh, tránh để dầu chảy tràn ra ngoài. Lớp dầu bám bên ngoài có thể hút bụi và khiến khu vực này mất vệ sinh.

Một lưu ý khác là không nên tùy tiện rót dầu mới vào chai đang còn dầu cũ. Nếu muốn chia dầu sang một chai nhỏ hơn để tiện sử dụng, vật chứa mới phải được làm sạch và bảo đảm khô hoàn toàn. Trong nhiều trường hợp, tiếp tục sử dụng bao bì ban đầu và đóng kín sau mỗi lần lấy dầu là cách đơn giản hơn.

Dầu ăn nên được đậy kín và bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng và nhiệt độ cao. Ảnh minh họa

Dầu đã chiên qua không giống dầu mới mở

Dầu đã sử dụng để chiên rán ở nhiệt độ cao cần được xem xét khác với dầu mới mở nắp. Việc đun nóng có thể khiến dầu thay đổi nhanh hơn, đặc biệt nếu được sử dụng nhiều lần.

Sau khi chiên, nếu dầu chuyển sang màu sẫm bất thường, xuất hiện nhiều cặn, có mùi khét hoặc bắt đầu bốc khói ở nhiệt độ thấp hơn bình thường, không nên tiếp tục dùng.

Lọc bỏ cặn cũng không đồng nghĩa với việc dầu đã trở lại trạng thái ban đầu. Khi dầu đã xuất hiện những dấu hiệu biến chất, việc tiếp tục tận dụng không phải lựa chọn phù hợp.

Trong trường hợp dầu chiên vẫn có thể tái sử dụng, cần hạn chế số lần dùng lại và bảo quản trong vật chứa sạch, kín, tránh ánh sáng. Tuy nhiên, nếu dầu xuất hiện mùi lạ, có nhiều cặn hoặc những biểu hiện bất thường, nên loại bỏ.

Nhìn chung, bảo quản dầu ăn không chỉ là việc kiểm tra hạn sử dụng trên bao bì. Với chai dầu đã mở, thời gian sử dụng, cách cất giữ và những dấu hiệu thực tế của sản phẩm đều cần được lưu ý. Chọn dung tích phù hợp, đóng kín nắp và tránh nhiệt độ cao, ánh sáng trực tiếp sẽ giúp dầu duy trì chất lượng tốt hơn và hạn chế lãng phí.