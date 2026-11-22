Dấu ấn lập pháp tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Nhiều ý kiến từ thực tiễn được tiếp thu, góp phần hoàn thiện các dự thảo Luật. Phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ diễn ra thẳng thắn, trách nhiệm. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương đưa các Luật, nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2027 và những năm tiếp theo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dau-an-lap-phap-tai-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-246261122190923285.htm