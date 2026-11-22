Dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi người dân cảm nhận được qua thu nhập, việc làm và chất lượng sống, đồng thời yêu cầu địa phương không để thủ tục hành chính cản trở phát triển.