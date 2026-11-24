Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khai mở không gian phát triển mới

- Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng công việc lập pháp lớn. Bà đánh giá như thế nào ý nghĩa của các quyết sách của kỳ họp đối với việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển, nhất là cho cộng đồng doanh nghiệp?

ĐBQH Lê Nữ Thùy Dương (TP. Đồng Nai) phát biểu thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

- Tôi nhận thấy Quốc hội khóa XVI đã có bước đổi mới rõ nét trong tư duy lập pháp, chuyển từ quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; thể hiện năng lực thích ứng chính sách kịp thời, chặt chẽ, đúng đắn; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, và hệ sinh thái số để nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong xem xét, quyết định chính sách nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, Kỳ họp thứ Hai đã hoàn thành công tác lập pháp với khối lượng lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ; Quốc hội đã dành phần lớn thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật. Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng, mang tính chiến lược với ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác lập pháp; kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát của Quốc hội và các vấn đề quan trọng khác. Nhiều dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, chính sách thuế, ngân sách nhà nước, an ninh quốc phòng, xây dựng và thi hành pháp luật.

Đặc biệt, các quyết sách tại Kỳ họp tiếp tục thể chế hóa chủ trương chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước.

Hoạt động lập pháp đã kịp thời hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, phát huy vai trò tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội thông qua sẽ tạo tiền đề quan trọng để toàn dân chung sức, đồng lòng, biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp thu ý kiến xác đáng của cử tri, đóng góp tâm huyết của đại biểu

- Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của kỳ họp là tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới trong thảo luận, tranh luận và quyết định. Bà cảm nhận như thế nào về vai trò điều hành của Chủ tọa, bảo đảm các vấn đề được xem xét thấu đáo, thực chất và đi đến những quyết sách chất lượng?

- Dưới sự điều hành nghiêm túc, dân chủ, khẩn trương, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch cùng với Chương trình kỳ họp được xây dựng khoa học và kỹ lưỡng, Kỳ họp thứ Hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tôi cho rằng vai trò điều hành của Đoàn Chủ tịch đã tạo điều kiện thuận lợi để Quốc hội, Chính phủ, cơ quan của Quốc hội và cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị tài liệu và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến, tiếp thu giải trình và chỉnh lý dự thảo trình Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Tại nghị trường, Chủ tọa đã điều hành các phiên họp linh hoạt, khoa học, dân chủ, gợi mở, khuyến khích tranh luận những vấn đề cử tri quan tâm và còn nhiều ý kiến khác nhau; tạo không khí dân chủ, cởi mở để các đại biểu tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn và bám sát thực tiễn; đồng thời điều phối hợp lý thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn để các đại biểu và các cơ quan chủ trì soạn thảo được trình bày ý kiến. Với những nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, Chủ tọa kịp thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra giải trình, làm rõ, tạo sự đồng thuận cao trước khi Quốc hội xem xét.

Thông qua công tác tổ chức và điều hành kỳ họp, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành thể hiện tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng của cử tri và các đóng góp tâm huyết của ĐBQH. Qua đó, các ý kiến, đề nghị thiết thực, hợp lý được Quốc hội tiếp thu cụ thể trong các dự án luật, nghị quyết được thông qua; bảo đảm mỗi quyết sách đều được xem xét thấu đáo, thực chất, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn và tầm nhìn lâu dài, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

- Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu chuyển nhanh từ quyết định sang hành động, từ cam kết sang kết quả. Bà kỳ vọng những quyết sách tại Kỳ họp thứ Hai sẽ sớm được triển khai như thế nào, nhất là trong tháo gỡ khó khăn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp?

- Tôi cho rằng, quá trình đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng pháp luật và hiệu quả thực thi; đồng thời, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo quan trọng nhất cho chất lượng lập pháp.

Để các chính sách pháp luật sớm đi vào cuộc sống, tôi mong rằng các cơ quan hữu quan sớm ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua; đổi mới và đa dạng hóa công tác phổ biến các chính sách pháp luật mới trên nền tảng số cũng như chú trọng chuẩn bị tốt nguồn lực để pháp luật đến với người dân, doanh nghiệp nhanh hơn và thực thi dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, cần đánh giá tác động của luật đến các chủ thể và kết quả phát triển kinh tế, xã hội làm thước đo hiệu quả chính sách; đồng thời rà soát tính thực thi đồng bộ và thống nhất của pháp luật để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi; chủ động, tích cực xây dựng hành lang pháp lý những vấn đề mới, xu hướng mới với mục tiêu tạo động lực tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và không gian phát triển mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

- Xin trân trọng cảm ơn bà!