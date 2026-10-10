Dấu ấn kinh tế tư nhân

Bức tranh rực rỡ

Tại Nhà máy gỗ ván ép Sao Việt Plywood, Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang, sức mạnh của tự động hóa đang tạo ra giá trị mới. Với 5 dây chuyền may ván tự động và hệ thống sấy nhiệt hiện đại, nhà máy đã giảm 70% lao động thủ công, cho ra lò 3.000 sản phẩm xuất khẩu mỗi ngày. Hiện tại, doanh nghiệp đang đứng trước dự định lớn mở rộng quy mô nhà xưởng từ 2 ha lên gấp đôi, đạt 4 ha vào cuối năm nay nhằm nâng chuẩn quy trình sản xuất. Đích đến của các sản phẩm không chỉ là thị trường nội địa mà còn vươn xa tới các nước châu Âu (EU). Chị Cao Thị Cẩm Tú, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang chia sẻ: Công ty tạo việc làm ổn định cho hơn trên 300 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, trên 90% nguyên liệu đầu vào của Sao Việt được thu mua trực tiếp từ các vùng rừng trồng trong tỉnh, tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín giúp bảo đảm nguồn cung, đồng thời nâng tầm giá trị rừng trồng và mang lại sinh kế bền vững cho người nông dân.

Công nhân Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang sản xuất gỗ xuất khẩu.

Không chỉ phát triển trong mảng công nghiệp chế biến, sức sống của kinh tế tư nhân còn vươn những nhánh rễ bám sâu vào tiềm năng du lịch muôn màu của tỉnh. Tại xã Lùng Tám, Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village hiện lên như một viên ngọc thô được mài giũa tinh xảo, ẩn mình giữa không gian bao la của núi rừng. Đây là điểm sáng tiêu biểu trong việc phát triển du lịch xanh, bền vững, nơi thiên nhiên hoang sơ hòa quyện cùng bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo. Sự độc đáo ấy đã vinh dự được Hiệp hội Du lịch Việt Nam ghi nhận bằng danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu năm 2025”.

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch HĐQT khu nghỉ dưỡng cho biết: từ đầu năm đến nay, H’Mong Village đón hơn 12.000 lượt khách. Trong số đó, có tới 5.000 lượt khách lưu trú nội địa và gần 1.400 lượt khách quốc tế đến để trải nghiệm văn hóa. Điều khiến ông Tĩnh tâm đắc nhất là hơn 80% lao động làm việc tại đây là người dân bản địa. Nhờ mô hình kinh tế tư nhân nhạy bén, văn hóa truyền thống đã biến thành sản phẩm du lịch vô giá, giúp người dân vừa có thu nhập ổn định, vừa hun đúc thêm lòng tự hào và ý thức gìn giữ di sản của cha ông.

Công nhân Công ty TNHH MSA-YB, Khu công nghiệp Long Bình An sản xuất các đơn hàng xuất khẩu.

Hết quý III, toàn tỉnh ghi nhận sự hiện diện của 6.794 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký lên tới trên 96.324 tỷ đồng, trong đó có 21 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Kết quả này đã hoàn thành khoảng 68% mục tiêu về số lượng doanh nghiệp mà tỉnh đặt ra cho tầm nhìn đến năm 2030. Sự bứt phá này càng được củng cố khi chỉ tính từ đầu năm đến đầu tháng 9/2026, đã có 723 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 35% so với cùng kỳ) với vốn đăng ký trên 4.723 tỷ đồng (tăng 129%), cùng 178 doanh nghiệp tin tưởng quay trở lại hoạt động.

Vai trò “xương sống” của khối kinh tế tư nhân được minh chứng rõ nét qua tỷ lệ đóng góp vào nền kinh tế địa phương. Theo báo cáo, khu vực này đang gánh vác trách nhiệm giải quyết việc làm cho khoảng 60% tổng số lao động toàn tỉnh và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7,65%/năm. Tính đến hết tháng 8/2026, khu vực tư nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ khoảng 36%, duy trì ổn định trong khoảng mục tiêu chiến lược 35% - 40% đến năm 2030.

Công ty Cổ phần Gạch tuynel Viên Châu ứng dụng AI trong sản xuất kinh doanh.

Báo cáo sơ bộ từ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 càng làm nổi bật sức mạnh này. Đồng chí Phạm Hùng Sơn, Trưởng Thống kê tỉnh nhấn mạnh: Tốc độ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp đang hoạt động thực chất đã đạt mức 10,61% so với năm 2024 và bứt phá tới 39,93% so với năm 2020. Hấp dẫn hơn, quy mô sử dụng lao động bình quân của một doanh nghiệp tại tỉnh lên tới 25,2 lao động, vượt mức trung bình 20,5 lao động của cả nước. Tổng doanh thu thuần của khối doanh nghiệp năm 2025 cũng chạm mốc 74,59 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 17,7% so với năm trước; trong đó, khối doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm lĩnh 88,34% tổng doanh thu.

Khơi thông dòng chảy

Tuy nhiên, con đường đi đến thành công chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Thực tế cho thấy, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn vẫn ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính, sức cạnh tranh và khả năng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, bức tranh kinh tế Tuyên Quang hiện đang neo rất lớn vào khu vực hộ kinh doanh cá thể. Toàn tỉnh hiện có tới 59.366 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 90,09% tổng số đơn vị điều tra), tạo sinh kế cho 90.750 người. Bình quân mỗi cơ sở cá thể chỉ dung nạp khoảng 1,5 lao động, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Điều này bộc lộ sự manh mún, thiếu liên kết chuỗi giá trị và hàm lượng công nghệ thấp. Bên cạnh đó, rào cản về tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn tín dụng vẫn là những bài toán làm đau đầu các nhà quản lý và giới chủ đầu tư. Hạ tầng kết nối giao thông tại một số khu vực chưa thực sự đồng bộ, năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn yếu cũng là những nguyên nhân khách quan và chủ quan cản bước tiến của nền kinh tế tư nhân.

Quy trình sản xuất ván Plywood tại Công ty TNHH Sao Việt.

Nhận diện được khó khăn, cả hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang đã và đang vào cuộc với tinh thần quyết liệt nhất, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo, đồng hành” cùng doanh nghiệp. Trong thông báo số 04 - TB/BCĐ ngày 21 - 9 - 2026 của Ban chỉ đạo về kinh tế tư nhân đã phát đi thông điệp mạnh mẽ: Lấy kết quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại người đứng đầu; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ có tư tưởng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) được áp dụng triệt để trong mọi ngóc ngách của nền hành chính công. Kết quả thật đáng tự hào: Tỉnh đã rà soát, chuẩn hóa 100% quy trình nội bộ, cắt giảm 58,31% quy trình, thành phần hồ sơ trong 1.621 thủ tục hành chính. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 vinh dự xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 90,01%. Để giải bài toán về mặt bằng, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh quy hoạch. Hiện toàn tỉnh có 2 khu công nghiệp đang hoạt động (quy mô hơn 424 ha), đồng thời đang triển khai quy hoạch, đầu tư các khu công nghiệp mới và 48 cụm công nghiệp (đã thành lập 17 cụm công nghiệp với diện tích 810 ha). Tỷ lệ lấp đầy tại 9 cụm công nghiệp đạt 43%, thu hút 45 dự án thứ cấp và tạo việc làm cho trên 10.200 lao động.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Về khơi thông nguồn vốn, tính đến ngày 31/8/2026, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 41.738 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cuối năm 2025. Công nghệ số cũng được phủ sóng mạnh mẽ với 593 trạm BTS 5G, hạ tầng Internet cáp quang kéo đến 100% trung tâm các xã, phường. Các chính sách hỗ trợ chữ ký số, hóa đơn điện tử được triển khai đồng bộ, minh bạch hóa môi trường kinh doanh (100% hộ kinh doanh doanh thu trên 1 tỷ đồng đã sử dụng hóa đơn điện tử máy tính tiền). Ông Vũ Hữu Linh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phấn khởi, sự quyết liệt ấy đã mang lại niềm tin to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, các kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết dứt điểm, giúp nhiều dự án triển khai đúng tiến độ, cam kết đảm bảo đúng chất lượng. Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gạch tuynel Viên Châu cho biết: Thời gian qua doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay, nhờ đó doanh nghiệp có thêm điều kiện để đầu tư dây chuyển sản xuất, mở rộng nhà xưởng, hướng tới những đơn hàng lớn xuất khẩu.

Năm 2026 đang dần khép lại với những mục tiêu vĩ mô được định hình rõ nét. Quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10,17% trong năm 2026 và bình quân 10,5%/năm giai đoạn 2026 - 2030 không phải là những con số xa vời. Khát vọng hướng tới 10.000 doanh nghiệp vào năm 2030, đóng góp 55% - 58% GRDP của tỉnh đang được hiện thực hóa bằng từng hành động cụ thể mỗi ngày.