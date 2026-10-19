Dấu ấn kiêu hãnh trên vai những người 'gánh vác vị thần' ở Nhật Bản

Trong Thần đạo (Shinto) – tôn giáo bản địa của Nhật Bản, tín ngưỡng cốt lõi cho rằng có đến "8 triệu vị thần" (Yaoyorozu no Kami) cai quản vạn vật, trú ngụ cố định bên trong các đền thờ. Để rước thần linh dạo quanh khu phố ban phát phước lành, người dân sử dụng Mikoshi – những cỗ kiệu di động được chạm khắc công phu, có trọng lượng từ vài trăm kilôgam đến hơn một tấn. Trở thành người khiêng kiệu (Mikoshi-bito) được xem là đặc ân lớn đối với các tín đồ ở mọi lứa tuổi.

Quá trình rước kiệu đòi hỏi người tham gia tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc cổ xưa: bắt buộc mặc trang phục truyền thống như áo Happi, nhún nhảy theo nhịp lắc lư đặc trưng để làm "vui lòng" thần linh, và thậm chí duy trì tục lệ uống rượu sake từ sớm nhằm kích thích tinh thần cũng như giảm bớt cảm giác đau đớn khi gánh vác khối trọng lượng khổng lồ.

Các nam thanh niên mặc trang phục truyền thống gánh cỗ kiệu Mikoshi nặng hàng tấn di chuyển qua các con phố trong lễ hội Thần đạo. Ảnh: Oddity Central

Sau nhiều thập kỷ liên tục tham gia các mùa lễ hội, áp lực đè nén liên tục từ thanh gỗ nghiến xuống vai khiến phần mô mềm bị tổn thương, liên tục sưng tấy rồi xơ hóa, tạo nên những khối chai sần khổng lồ gọi là Mikoshi dako. Dưới góc độ y khoa, đây thực chất là phản ứng tự vệ của cơ thể nhằm tạo ra lớp đệm bảo vệ xương và mạch máu trước áp lực ma sát quá lớn. Tuy nhiên, thay vì che giấu hay phẫu thuật loại bỏ, những người khiêng kiệu lại tự hào phô diễn lớp chai sần này như một "huân chương" đánh dấu chặng đường cống hiến không mệt mỏi cho thần linh.

Hiện tượng biến dạng cơ thể do nghi lễ tín ngưỡng này không chỉ diễn ra tại Nhật Bản. Tại thị trấn Nola (Ý), trong lễ hội Festa dei Gigli truyền thống, những người đàn ông được gọi là Cullatori cũng vác trên vai các tháp gỗ Obelisk cao tới 25m, nặng hàng tấn đi qua các con phố hẹp. Qua thời gian, trên vai của họ cũng xuất hiện những khối chai sần biến dạng hệt như các Mikoshi-bito tại Nhật Bản. Dù ở châu Á hay châu Âu, những vết chai khổng lồ ấy vẫn luôn là minh chứng sống động cho sức mạnh của đức tin, nơi nỗi đau thể xác biến thành niềm tự hào bất tử vượt thời gian.

Không khí sôi động và sự chật vật của đoàn rước kiệu Mikoshi tại Nhật Bản. Ảnh: Oddity Central

Khối chai sần khổng lồ (Mikoshi dako) nổi phồng trên vai một người gánh kiệu lâu năm – minh chứng cho nhiều thập kỷ phụng sự thần linh. Ảnh: Oddity Central