Dấu ấn khuyến học ở Cam Hồng

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Cam Hồng Trương Như Hảo cho biết, toàn xã hiện có 12 chi hội và 34 ban khuyến học với tổng số gần 8.650 hội viên. Sau khi thành lập, hội đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức và mở rộng mạng lưới hoạt động đến các thôn, dòng họ và các đoàn thể, đơn vị. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, phát triển các mô hình học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hội đã tập trung quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH, KT và xây dựng XHHT đến cán bộ, hội viên và Nhân dân. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh và địa phương về giáo dục, đào tạo, KH, KT và học tập suốt đời được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của tri thức và tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên.

Từ sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, phong trào học tập đã phát triển sâu rộng trong từng gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Nhờ đó, đến nay toàn xã có 81,2% hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; trên 82% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 10/12 cộng đồng đạt “Cộng đồng học tập”; 14/16 đơn vị, cơ quan đạt “Đơn vị học tập”.

Hội Khuyến học xã vận động linh hoạt các nguồn lực xã hội hóa chung tay đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học để chăm lo cho học sinh nghèo vượt khó - Ảnh: T.L

Một trong những điểm nổi bật của phong trào KH, KT tại Cam Hồng là sự tham gia tích cực của các dòng họ trong xây dựng và phát triển phong trào hiếu học. Trên cơ sở kế thừa kết quả hoạt động của Hội Khuyến học các địa phương trước khi hợp nhất, gồm: Hồng Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy, Ngư Thủy Bắc, nhiều dòng họ đã chủ động xây dựng Quỹ Khuyến học, duy trì nền nếp tuyên dương, khen thưởng con em học tập tốt và đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Qua đó, gìn giữ, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương và trở thành hạt nhân thúc đẩy phong trào KH, KT phát triển bền vững. Tiêu biểu như dòng họ Trương Như, Trương Bá, Lê Văn, Ngô Văn, Dương Văn… Cùng với việc xây dựng các mô hình học tập, hội còn tích cực triển khai mô hình “Công dân học tập”, khuyến khích người dân không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu của thời đại mới.

“Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét về phong trào KH, KT trên địa bàn xã Cam Hồng. Đây là nền tảng quan trọng để hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới”, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Cam Hồng Trương Như Hảo nhấn mạnh.

Cùng với phát triển phong trào, Hội Khuyến học xã đã vận động linh hoạt các nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em quê hương chung tay đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học. Điểm nhấn là liên hoan “Tiếng hát khuyến học” vào cuối tháng 8/2026 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa huy động nguồn lực lớn cho Quỹ khuyến học để chăm lo cho học sinh nghèo vượt khó, vừa thắt chặt tình đoàn kết và khơi dậy truyền thống hiếu học trong cộng đồng dân cư.

Các tiết mục ca, múa, hát đặc sắc được chuẩn bị công phu, tâm huyết, có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng và những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới, phát triển của địa phương.

Đặc biệt, tại liên hoan, Ban vận động Quỹ Khuyến học xã đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm và Nhân dân với số tiền trên 608 triệu đồng. Đáng kể như, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ 50 triệu đồng, Công ty CP khoáng sản Hoàng Long 50 triệu đồng, Công ty TNHH Đầu tư Capella 20 triệu đồng…

Từ nguồn quỹ vận động được, hội đã trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập (trị giá 1 triệu đồng/suất) và 30 suất học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập (trị giá 500 nghìn đồng/suất). Qua đó, động viên các em tiếp tục cố gắng học tập, trở thành người có ích cho xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Cam Hồng Trần Kim Trung, Trưởng ban vận động Quỹ khuyến học xã chia sẻ: “Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một món quà ý nghĩa, nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các học sinh vững bước trên con đường học tập, chắp cánh cho những ước mơ đẹp của các em, đồng thời, thể hiện sự đồng thuận, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với công tác KH, KT tại địa phương”.