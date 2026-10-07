Dấu ấn IOAA 2026: Điểm đến của tri thức và tài năng toàn cầu

Chứng kiến người thân loay hoay trước những thao tác tưởng chừng đơn giản trên điện thoại, Lưu Hải Nam, giảng viên Trường CĐ Công nghệ cao Hà Nội, quyết định mở các lớp dạy công nghệ miễn phí cho người lớn tuổi. Từ những buổi học giản dị, anh mong giúp người đi trước tự tin hơn khi tiếp cận đời sống số.