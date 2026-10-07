Dấu ấn IOAA 2026: Điểm đến của tri thức và tài năng toàn cầu
Lần đầu tiên đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế, Hà Nội đã chào đón một kỳ thi có quy mô lớn nhất trong lịch sử IOAA. Kỳ thi này không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi khoa học quốc tế này, mà còn khẳng định Hà Nội - Việt Nam đang trở thành một điểm đến của tri thức, giao lưu và kết nối những tài năng trẻ trên toàn cầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dau-an-ioaa-2026-diem-den-cua-tri-thuc-va-tai-nang-toan-cau-421173.htm