Dấu ấn hợp tác Việt Nam-Pháp hướng tới 950 năm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Quang cảnh trang trọng của Lễ ra mắt sơ đồ tổng thể và tờ gấp tham quan mới tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám chiều 3/11. (Ảnh: MINH DUY)

Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu bước tiến cụ thể trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời đại mới.

Lễ ra mắt do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Trường đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu mở đầu buổi lễ, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, Văn Miếu-Quốc Tử Giám từ lâu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng cho truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và chính sách trọng dụng nhân tài của dân tộc Việt Nam.

Ông đánh giá việc ra mắt hệ thống sơ đồ và tờ gấp tham quan mới là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các công cụ chỉ dẫn này sẽ giúp du khách dễ dàng định hướng không gian, khám phá chiều sâu lịch sử và các giá trị kiến trúc tiêu biểu của di tích.

(Ảnh: MINH DUY)

Ông Phạm Xuân Tài cũng nhắc lại truyền thống nghiên cứu di sản được khởi nguồn từ đầu thế kỷ XX bởi các học giả Việt Nam và Pháp thuộc Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO), nỗ lực gắn liền kết quả nghiên cứu khoa học với công tác bảo tồn di sản hiện đại.

Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao biểu dương sự đóng góp chuyên môn của đội ngũ kiến trúc sư, Tiến sĩ Trường đại học Kiến trúc Hà Nội trong dự án lần này.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Về phần mình, ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đánh giá cao tâm huyết của nhóm nghiên cứu, đặc biệt tôn vinh vai trò của Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, chuyên gia di sản tại Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) và Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Thái Huyền, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, trong việc kết nối tri thức hai nước.

Theo ông Eric Soulier, Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ là một quần thể kiến trúc cổ kính mà là một cơ thể sống động gắn liền với đời sống đô thị và dòng chảy văn hóa Hà Nội.

Bộ công cụ vừa được công bố tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám ngày 3/11 là những tấm bản đồ chỉ dẫn, tờ gấp cung cấp thông tin dành cho du khách. Đây là bước thử nghiệm đầu tiên trong khuôn khổ dự án Hành trình du lịch di sản Hà Nội, nơi kết nối giữa nghiên cứu khoa học nghiêm túc, tư duy kiến trúc hiện đại và công nghệ chuyển đổi số.

Sơ đồ tổng thể di tích được in ấn chỉn chu, hỗ trợ du khách dễ dàng định hướng không gian rộng hơn 54.000m² của Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: MINH DUY)

Bảng sơ đồ di tích cố định ngoài trời được hoàn thiện với giao diện trực quan, khoa học, giúp công chúng tra cứu thông tin ngay khi bước vào di tích. (Ảnh: MINH DUY)

Về phía các chuyên gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Hà Nội khẳng định, dự án minh chứng cho hiệu quả của việc đưa kết quả nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ứng dụng thực tiễn.

Đội ngũ nòng cốt trực tiếp thực hiện dự án chính là các kiến trúc sư, tiến sĩ là giảng viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội từng được đào tạo bài bản tại Pháp. Sự am hiểu về kiến trúc truyền thống kết hợp với tư duy thiết kế hiện đại đã tạo nên bộ sản phẩm vừa giàu giá trị thẩm mỹ, vừa chuẩn xác về mặt khoa học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026). (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ với Báo Nhân Dân, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, chuyên gia di sản tại Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) đã chia sẻ sự ra đời của dự án nhằm kiến tạo một mô hình thử nghiệm chuẩn mực tại Hà Nội.

Những bảng chỉ dẫn và thông tin di sản đa năng tích hợp 3 ngôn ngữ Việt-Anh-Pháp một cách hệ thống này sẽ góp phần đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đón đầu các định hướng chính sách của Việt Nam về phát triển văn hóa và chuyển đổi số.

Các đại biểu khánh thành hệ thống giới thiệu di tích mới. (Ảnh: MINH DUY)

Sự tích hợp các công cụ số như mã QR, bản đồ tương tác và hệ thống thuyết minh đa phương tiện sẽ giúp tối ưu hóa hành trình trải nghiệm, biến mỗi chuyến tham quan thành một bài học lịch sử sống động.

Chuyên gia Expertise France cũng cho biết thêm rằng mô hình thử nghiệm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã nhận được sự quan tâm lớn từ các địa phương. Hiện đã có khoảng 15 tỉnh, thành phố gửi đề nghị phối hợp để phát triển mô hình du lịch di sản riêng biệt, phù hợp với đặc thù di tích địa phương.