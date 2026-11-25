Chương trình phát sóng đặc biệt lần này được tiến hành nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 - 11 tại Manila, Philippines.

Đoàn phóng viên của mỗi nước đã trực tiếp ghi hình tại Hàn Quốc về những chủ đề như trí tuệ nhân tạo và nông thôn, cơ sở chăm sóc người có công, thị trường, cố cung… với sự dẫn dắt của chính những biên tập viên là người bản xứ.

Trong số các chương trình đặc biệt được phát sóng, chương trình của đài truyền hình Thái Lan và Việt Nam đã đề cập tới chủ đề trí tuệ nhân tạo hỗ trợ con người và những người trẻ đang học hỏi những tri thức đó. Chương trình của đài truyền hình Philippines và Lào kể về câu chuyện của những lao động thời vụ và việc chăm sóc đời sống, cũng như những bữa cơm cùng nhau sẻ chia. Các chương trình của đài truyền hình Indonesia, Malaysia, Campuchia khai thác chủ yếu về những nét văn hóa truyền thống và di sản.

Hình ảnh trong chương trình tài liệu "Kỷ nguyên A.I vật lý" do VTV sản xuất

Đặc biệt, Đài truyền hình Việt Nam trong chương trình tài liệu “Kỷ nguyên A.I vật lý” phát sóng ngày 15-11 đã giới thiệu robot hình người KAPEX của Viện nghiên cứu Khoa học – Công nghệ Hàn Quốc (KIST) và câu chuyện của du học sinh Việt Nam Nguyễn Hoàng Nam – hiện đang nghiên cứu về đo lường học chính xác chất bán dẫn tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Chương trình phát sóng đã dẫn chứng tài liệu thống kê của Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc năm 2025 cho thấy trong số khoảng 38 nghìn du học sinh nước ngoài đang theo học các ngành khoa học công nghệ tại Hàn Quốc, du học sinh Việt Nam đứng thứ nhất với 26%.

Chương trình đã khép lại với thông điệp: “ASEAN – Hàn Quốc cùng chèo lái tương lai chung”.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ phát sóng một số tác phẩm chọn lọc trong số các chương trình của đài truyền hình 7 nước tại Hàn Quốc thông qua đài truyền hình Arirang TV và KTV.