Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27. (Nguồn: TTXVN)

Chương trình phát sóng đặc biệt lần này được tiến hành nhân Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 được tổ chức từ ngày 15-17/11 tại Manila, Philippines.

Đoàn phóng viên của mỗi nước đã trực tiếp ghi hình tại Hàn Quốc về những chủ đề như trí tuệ nhân tạo và nông thôn, cơ sở chăm sóc người có công, thị trường, cố cung… với sự dẫn dắt của chính những biên tập viên là người bản xứ. Chương trình buổi sáng của GMA Philippines đã tiếp sóng trực tiếp từ Hàn Quốc trong thời gian 4 ngày.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc được tổ chức vào ngày 16-11 tại Manila, Tổng thống Lee Jae Myung đã đề xuất “Sáng kiến Đồng hành AI Hàn Quốc - ASEAN” và “Sáng kiến Công nghiệp văn hóa sáng tạo Hàn Quốc - ASEAN”.

Cùng Tuần lễ đó, trong số các chương trình đặc biệt được phát sóng, chương trình của đài truyền hình Thái Lan và Việt Nam đã đề cập tới chủ đề trí tuệ nhân tạo hỗ trợ con người và những người trẻ đang học hỏi những tri thức đó, chương trình của đài truyền hình Philippines và Lào kể về câu chuyện của những lao động thời vụ và việc chăm sóc đời sống, cũng như những bữa cơm cùng nhau sẻ chia, các chương trình của đài truyền hình Indonesia, Malaysia, Campuchia khai thác chủ yếu về những nét văn hóa truyền thống và di sản.

Đài truyền hình Thái Lan và Việt Nam: Giới thiệu về thực tế sử dụng trí tuệ nhân tạo để ứng phó với thực trạng thiếu nhân công và xã hội già hóa

Chương trình Spotlight World của đài AMARIN TV Thái Lan ngày 13/11 đã giới thiệu về xe bus mini tự hành tại khu vực Cheonggyecheon ở Seoul và xe bus tự hành tại thành phố Anyang của tỉnh Gyeonggi, robot chữa cháy không người lái của Đội ứng phó đặc biệt 119 tỉnh Chungnam, robot hỗ trợ chăm sóc đời sống tại Viện điều dưỡng người có công thành phố Suwon, hệ thống quản lý an toàn bằng trí tuệ nhân tạo và drone tại đập Daecheong ở Daejeon.

Biên tập viên Pattaree Pattarasopasakul đã chỉ ra điều quan trọng là phải biết rõ vấn đề cần giải quyết là gì: “Không cần phải sở hữu công nghệ AI tiên tiến nhất hay đầu tư nhiều tiền nhất” và kết thúc chương trình với lời kết: “Từ Bangkok đến Seoul, tương lai của chúng ta chính là công nghệ. Công nghệ vì con người, ASEAN và Hàn Quốc hãy cùng nhau hướng đến tương lai”.

Đài Truyền hình VTV Việt Nam trong chương trình tài liệu “Kỷ nguyên AI vật lý” phát sóng ngày 15/11 đã giới thiệu robot hình người KAPEX của Viện nghiên cứu Khoa học - Công nghệ Hàn Quốc (KIST) và câu chuyện của du học sinh Việt Nam Nguyễn Hoàng Nam - hiện đang nghiên cứu về đo lường học chính xác chất bán dẫn tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Chương trình phát sóng đã dẫn chứng tài liệu thống kê của Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc năm 2025 cho thấy trong số khoảng 38 nghìn du học sinh nước ngoài đang theo học các ngành khoa học công nghệ tại Hàn Quốc, du học sinh Việt Nam đứng thứ nhất với 26%. Chương trình đã khép lại với thông điệp: “ASEAN - Hàn Quốc cùng chèo lái tương lai chung”.

Đài Truyền hình Philippines và Lào: Những lao động thời vụ và câu chuyện chăm sóc đời sống, những bữa cơm cùng nhau sẻ chia

Đài GMA của Philippines trong tập K-Seniors của chương trình tài liệu I-Witness phát sóng ngày 14 tháng 11 đã mang đến những thước phim về lao động thời vụ Philippines tại nông trường cà chua ở huyện Muju, tỉnh Jeonbuk và đưa tin về cơ sở chăm sóc đời sống cho những cựu chiến binh đã từng tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên.

Sau khi tham quan Viện điều dưỡng người có công thành phố Suwon, biên tập viên Atom Araullo đã nhận xét: “Thật lòng thì tôi cảm thấy khá ghen tỵ. Giá như ở Philippines cũng có nơi như thế này thì tốt biết mấy” và kết lại chương trình với lời dẫn: “Khi chúng ta già đi, ở bên chăm sóc chúng ta không chỉ có gia đình mà còn là toàn xã hội”. Khán giả Cavitechu Maragondon đến từ Philippines đã để lại bình luận trên video Youtube của chương trình như sau: “Cảm ơn vì đã giới thiệu những người lao động thời vụ tại làng của chúng tôi”.

Đài GMA tiếp đó đã truyền hình trực tiếp trong 4 ngày bắt đầu từ ngày 16/11 trên chương trình buổi sáng Unang Hirit, đưa tin về Trung tâm Taekwondo Muju Jeonbuk, Chợ bán sỉ hải sản Noryangjin ở Seoul, sự kiện muối kim chi tập thể tại Namyangju ở tỉnh Gyeonggi.

Người dẫn chương trình Lyn Ching khi đến chợ Noryangjin đã nói: “Như hiện tại đang là mùa cá cam, giờ là lúc chúng ta cùng nhau ra khơi hướng tới tương lai”. Trong ngày phát sóng cuối cùng, khi nghệ nhân Kimchi Lee Ha Yeon nói: “Trong giai đoạn khó khăn, đất nước chúng ta đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ Philippines”, người dẫn chương trình Lyn Ching đã chuyển lời chia sẻ đó tới khán giả xem chương trình và nói thêm rằng: “Trong chiến tranh, những người Philippines đã cùng sát cánh chiến đấu với Hàn Quốc”, chương trình phát sóng kết thúc bằng phân cảnh khách mời cùng nhau hát vang ca khúc Arirang.

Đài Truyền hình quốc gia Lào LNTV trong chương trình tài liệu “Một bữa cơm ấm cúng” phát sóng ngày 15/11 đã mở đầu với lời chào giống nhau của người dân hai nước: “Anh/chị đã dùng bữa chưa?” rồi kể câu chuyện của quán ăn Lào tại Seoul và đưa tin về một ngày của những người lao động thời vụ Lào đang làm việc trên cánh đồng hành tây ở huyện Muan, tỉnh Jeollanam. Chương trình kết lại bằng lời dẫn của phóng viên: “Người dân Lào và Hàn Quốc luôn sẵn sàng cùng nhau phát triển và hướng tới một tương lai tương sáng”.

Đài Truyền hình Indonesia, Malaysia, Campuchia: Giới thiệu về văn hóa truyền thống và di sản của Hàn Quốc trong sự đối chiếu với văn hóa nước bản địa

Đài Metro TV của Indonesia trong chương trình buổi sáng Selamat Pagi Indonesia vào các ngày 15, 17 và 18/11 đã phát sóng 3 tập về Hàn Quốc với các đề tài lần lượt là Làm đẹp (Beauty), Ẩm thực (Food) và Văn hóa.

Phóng viên mặc Hanbok xuất hiện giữa khung cảnh cung Gyeongbuk đã so sánh truyền thống của hai nước khi nói: “Giống như Hàn Quốc có Hanbok, Indonesia có Batik và Kebaya” và nhấn mạnh “Từ Seoul đến Indonesia, và từ Hàn Quốc đến ASEAN”. Cả 3 tập phát sóng đều kết thúc bằng lời dẫn: “Từ Jakarta đến Seoul, văn hóa luôn là tương lai kéo chúng ta xích lại gần nhau hơn dù là bất cứ khi nào”.

Đài TV3 của Malaysia trong chương trình Wanita Hari Ini phát sóng ngày 15/11 đã giới thiệu nghệ thuật làm tương truyền qua 3 thế hệ tại Paju, Gyeonggi và cách muối kim chi của nghệ nhân Lee Ha Yeon, đồng thời còn so sánh sự tham gia chung sức của hàng xóm láng giềng trong văn hóa Kimjang với văn hóa hợp sức Rewang của Malaysia.

Người dẫn chương trình đã giới thiệu về Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc mới được khai trương tại Kuala Lumpur và nói: “Tôi hy vọng Hàn Quốc và Malaysia cũng như khu vực ASEAN sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn”. Chương trình kết lại với lời dẫn: “Từ Kuala Lumpur tới Seoul, tương lai của chúng ta là tiếp nối hương vị đã được truyền lại qua nhiều thế hệ”.

Đài CNC của Campuchia trong chương trình tài liệu đặc biệt phát sóng ngày 17/11 đã đưa tin về dự án bảo tồn, phục dựng Angkor Wat do Cơ quan Xúc tiến Di sản Quốc gia Hàn Quốc và Cơ quan Bảo vệ Di tích và Quản lý Khu vực Angkor tại Campuchia (APSARA) phối hợp thực hiện, câu chuyện của du học sinh Campuchia tại Hàn Quốc và giới thiệu về nhà máy lọc nước bằng trí tuệ nhân tạo của Tổng Công ty tài nguyên nước Hàn Quốc. Chương trình khép lại với lời dẫn: “Từ Phnom Penh đến Seoul, tương lai của chúng ta đang cắm rễ giữa những di sản mà chúng ta đang bảo vệ và giữ gìn”.

Đài TV3 của Malaysia dự kiến sẽ tiếp tục phát sóng chương trình về Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Malaysia vào ngày 26/11. Bộ Văn hóa dự kiến sẽ lựa chọn một số tác phẩm trong số các chương trình đặc biệt được sản xuất lần này và phát sóng trong nước thông qua đài truyền hình quốc tế Arirang và KTV.