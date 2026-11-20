Bệ phóng ngoại giao kinh tế tại Đồng bằng sông Cửu Long

Việc triển khai quyết liệt các định hướng tại Nghị quyết số 21/NQ-CP và Chỉ thị số 15-CT/TW đã tạo ra làn sóng hội nhập mới tại Vĩnh Long. Trong đó, các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đóng vai trò hạt nhân trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hiện đại hóa hạ tầng tại địa phương.

Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, lũy kế đến mùa Thu năm 2026, toàn tỉnh có 954 dự án đầu tư đang hoạt động, gồm 772 dự án đầu tư trong nước và 182 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 264.001,86 tỷ đồng và 5.934,1 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.217,23 triệu USD, tăng 12,31% so với cùng kỳ năm 2025.

Về xúc tiến thương mại, tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường xuất khẩu; tham gia các hội chợ tại Campuchia, Lào và Ấn Độ; tổ chức các đoàn kết nối giao thương tại Campuchia, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Lào, Thái Lan và Australia. Hoạt động giao dịch thương mại tại Phúc Kiến (Trung Quốc) có 17 doanh nghiệp tham gia, kết nối 62 lượt đối tác, trong đó có 22 đối tác quan tâm sâu đến sản phẩm của tỉnh.

Điểm đáng chú ý là Vĩnh Long tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư có trọng tâm, chuyển mạnh từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng hợp tác do Vĩnh Long tổ chức trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt hướng đến thị trường các nền kinh tế thành viên APEC liên tục diễn ra, thông qua bốn nền kinh tế thành viên trụ cột hợp tác chiến lược đến từ APEC.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Singapore và Tập đoàn Sembcorp.

Bốn trụ cột hợp tác đột phá với các nền kinh tế thành viên APEC

Với chiến lược thu hút đầu tư của Vĩnh Long và các hoạt động xúc tiến đầu tư trong thời gian qua, bốn trụ cột hợp tác mang tính bứt phá với Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) đang dần được củng cố và phát triển.

Singapore luôn là đối tác đầu tư hàng đầu tại Đông Nam Á với thế mạnh nổi trội về quản trị hạ tầng, phát triển đô thị sinh thái và logistics. Trong chiến lược hợp tác với Singapore, dấu ấn đậm nét nhất chính là sự đồng hành cùng Tập đoàn Sembcorp Industries Ltd., nhà phát triển hạ tầng công nghiệp hàng đầu khu vực. Tỉnh Vĩnh Long đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ chuyên sâu nhằm giải quyết nhanh thủ tục pháp lý nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư nghiên cứu triển khai mô hình khu công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao (V.S.A.I.P) cùng trung tâm logistics hậu cần và hệ thống cảng biển. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong hạ tầng, giúp giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác giữa Vĩnh Long và các đối tác Nhật Bản là hình mẫu tiêu biểu cho sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và lợi thế nông nghiệp bản địa. Thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác kinh tế với tỉnh Ehime (tháng 01/2026) và tỉnh Niigata (tháng 11/2023), Vĩnh Long đã thu hút mạnh mẽ các nguồn lực công nghệ cao và vốn viện trợ ODA/NGO từ xứ sở hoa anh đào, bên cạnh các dự án thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh như:

Chế biến gạo hữu cơ: Lãnh sự quán Nhật Bản viện trợ dự án xay xát, chế biến gạo hữu cơ tự động (2 tấn/giờ) tại HTX Tấn Đạt với độ chính xác phân loại 95%, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Thử nghiệm giống lúa chịu hạn: Phối hợp với ĐH Cần Thơ và ĐH Niigata trồng thử nghiệm giống lúa NU1 và Shindai5 tại Trại Giống Cây trồng tỉnh trong vụ Thu Đông 2026, góp phần giúp ngành nông nghiệp tỉnh thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Đào tạo và xuất khẩu lao động: Phái cử 1.000 lao động sang làm việc tại tỉnh Ehime giai đoạn 2026 - 2030 trong các lĩnh vực cơ khí, chế tạo và chăm sóc y tế, tạo tiền đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khi lực lượng này trở về phục vụ quê hương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi tọa đàm “Kết nối Tây Ninh, Vĩnh Long - Hong Kong”.

Ngoài ra, tỉnh cũng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc để mở rộng mạnh mẽ sang công nghệ cao và truyền thông số. Dấu ấn nổi bật trong quan hệ với xứ sở kim chi là chương trình hợp tác toàn diện giữa tỉnh Vĩnh Long và Chính quyền Thành phố Daejeon - trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Bên cạnh đó, việc Sở Tài chính ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn FBH Media Company, cùng sự tham gia của Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Việt - Hàn (VIKO30) và Viện Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (IEC) đã tạo ra kênh quảng bá chuyên nghiệp về môi trường đầu tư Vĩnh Long.

Tỉnh cũng thành lập Tổ công tác hỗ trợ chuyên sâu để cùng FBH Media triển khai các tổ hợp dịch vụ, giáo dục và tổ chức các sự kiện truyền thông quốc tế. Trong định hướng giai đoạn 2027, Vĩnh Long tiếp tục chuẩn bị các đoàn công tác xúc tiến tại Hàn Quốc để mời gọi đầu tư vào công nghệ bán dẫn, linh kiện điện tử và các khu dịch vụ chất lượng cao.

Là trung tâm tài chính, thương mại và logistics hàng đầu thế giới, Hong Kong (Trung Quốc) cũng đóng vai trò cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kiện Tọa đàm “Kết nối Tây Ninh, Vĩnh Long - Hong Kong” diễn ra vào ngày 19/10 tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc Từ Châu và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong tại Việt Nam (HKBAV) Michael Chiu, là một cột mốc ngoại giao kinh tế đặc biệt.

Tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính đã giới thiệu toàn diện tiềm năng về nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Nhờ sự kết nối chủ động, 3 MOU hợp tác đã được ký kết giữa HKBAV và các doanh nghiệp địa phương. Đây là bệ phóng quan trọng giúp các sản phẩm chủ lực của Vĩnh Long như trái cây đặc sản (bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm), lúa gạo chất lượng cao và thủy sản tiếp cận trực tiếp mạng lưới phân phối của doanh nghiệp Hồng Kông.

Vĩnh Long tổ chức Hội nghị kết nối đầu tư, giao thương với Thành phố Daejeon (Hàn Quốc).

Môi trường đầu tư thông thoáng: Cam kết “một cửa - đồng hành - hỗ trợ”

Nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận, Vĩnh Long tập trung cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo thông qua những giải pháp cụ thể sau:

Một là cơ chế “Một cửa, liên thông”: Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 100% thủ tục không phụ thuộc vào địa giới, cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo rà soát các khó khăn của dự án và các Tổ công tác đặc biệt đồng hành trực tiếp cùng Sembcorp, FBH Media và cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh chủ trương chuyển đổi số trong xúc tiến thông qua việc vận hành Bản đồ số và App xúc tiến đầu tư MAP4D; phát hành tài liệu quảng bá bằng 5 ngôn ngữ (Việt - Anh - Hàn - Trung - Nhật).

Song song đó, tỉnh đã phê duyệt danh sách 153 dự án trọng điểm mời gọi đầu tư giai đoạn 2025 - 2030 (vốn 271.000 tỷ đồng) vào kinh tế biển, năng lượng tái tạo, chế biến và logistics. Tỉnh cũng vinh dự đạt xếp hạng 4 trên tổng số 34 địa phương được đánh giá và đạt kết quả Tốt tại Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực thi Hiệp định thương mại tự do tại các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025), do Bộ Công Thương công bố vào ngày 18/8.

Chuỗi hoạt động ngoại giao kinh tế 2025 - 2026 đã nâng tầm vị thế của Vĩnh Long. Với Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và phương châm “Xem sự thành công của doanh nghiệp là thành công của chính địa phương”, Vĩnh Long cam kết mang lại môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư APEC.

Thành Hải