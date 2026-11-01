Dấu ấn Hội thao PVCFC 2026: Lan tỏa nhiệt huyết, kết nối sức mạnh

Tham dự có ông Văn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), đơn vị thành viên của PETROVIETNAM; ông Trần Chí Nguyện - Chủ tịch Công đoàn PVCFC; đại diện HĐQT Tổng công ty, lãnh đạo các ban, nhà máy, cùng hơn 300 người lao động vận động viên đến từ các phòng ban, đơn vị. Không chỉ mở màn cho chuỗi ngày tranh tài sôi nổi, hội thao còn là dịp để người lao động giao lưu, gắn kết tập thể, cùng hướng tới dấu mốc kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển của Phân Bón Cà Mau.

Không khí Hội thao PVCFC 2026 sôi nổi với sự hiện diện của ban lãnh đạo và đông đảo cán bộ, công nhân viên.

Khởi động khí thế, sẵn sàng tranh tài

Ngay từ những phút đầu, không khí hội thao đã trở nên rộn ràng với các tiết mục văn nghệ chào mừng trẻ trung, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các vận động viên. Nghi thức rước cờ, chào cờ được tổ chức trang trọng, chính thức mở màn Hội thao PVCFC 2026.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức tuyên thệ của vận động viên. Đại diện các vận động viên, anh Hoàng Mạnh Hùng (môn Pickleball) cam kết chấp hành nghiêm điều lệ, tuân thủ sự điều hành của Ban Tổ chức và tổ trọng tài; thi đấu trung thực, hết mình, đề cao tinh thần đoàn kết và fair-play.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Văn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐQT PVCFC gửi lời chúc sức khỏe, đồng thời động viên các vận động viên thi đấu tự tin, đoàn kết, trung thực và đạt nhiều thành tích tốt, cùng góp phần tạo nên một mùa hội thao sôi nổi, ý nghĩa.

Ông Văn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐQT PVCFC phát biểu, động viên các VĐV thi đấu hết mình tại Hội thao 2026, lan tỏa tinh thần “Luôn làm mới mỗi ngày”.

Đa dạng bộ môn, chung một tinh thần

Hội thao PVCFC 2026 mang đến nhiều nội dung thi đấu, từ các môn đòi hỏi tốc độ, sức bền như điền kinh, bơi lội, bóng rổ thiếu nhi, gym; đến những màn tranh tài hấp dẫn ở cầu lông, tennis, bóng bàn, pickleball và các cuộc đấu trí tại bàn cờ vua, cờ tướng. Sự đa dạng về bộ môn tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên và các thành viên tham gia lựa chọn nội dung phù hợp với sở trường, đồng thời khuyến khích tinh thần vận động, rèn luyện sức khỏe trong tập thể. Mỗi môn thi đấu mang đến một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tinh thần nhiệt huyết, sự nỗ lực và niềm vui được đồng hành cùng đồng đội.

Các vận động viên PVCFC hào hứng tranh tài ở nhiều bộ môn, lan tỏa tinh thần thể thao và đoàn kết trong đại gia đình Phân Bón Cà Mau.

Trên sân đấu, mỗi đường cầu, bước chạy hay nước cờ đều đòi hỏi sự tập trung và quyết tâm. Sức hút của ngày hội thể thao không chỉ đến từ chuyên môn mà còn từ không khí sôi động của các cổ động viên, cùng tinh thần thể thao cao thượng sau mỗi trận đấu. Vượt lên trên ý nghĩa của những giải thưởng cá nhân, đây là cơ hội quý giá để người lao động giao lưu, tăng cường sự phối hợp và thắt chặt tình đoàn kết giữa các phòng ban, đơn vị.

Hội thao PVCFC 2026 trở nên sôi động với sự góp mặt của đông đảo vận động viên, cùng tinh thần thi đấu hết mình và kết nối đồng đội.

Tiếp lửa tinh thần “Nhân viên khỏe - Doanh nghiệp mạnh”

Sau các nghi thức khai mạc, Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia. Trong không khí phấn khởi, các vận động viên cùng bước vào phần khởi động và chạy đồng hành 2km, chính thức khởi động chuỗi hoạt động thi đấu của Hội thao PVCFC 2026.

Với thông điệp “Nhân viên khỏe - Doanh nghiệp mạnh”, hội thao không chỉ khuyến khích người lao động duy trì thói quen rèn luyện thể chất mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, nơi tinh thần đồng đội, sự sẻ chia và năng lượng tích cực được lan tỏa từ sân chơi thể thao đến công việc hằng ngày.

Hội thao PVCFC 2026 đã chính thức bắt đầu. Chúc các vận động viên thi đấu tự tin, an toàn, trung thực và đạt nhiều thành tích tốt; chúc các đoàn tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, cùng tạo nên một mùa hội thao sôi nổi, đoàn kết và đáng nhớ.