Những kết quả tại các trận đấu ngày 28/11 càng khiến các trận đấu còn lại của vòng 9 trở nên đáng chú ý, đặc biệt với quyết tâm giành điểm của CLB Thành phố Đồng Nai và CLB Thể Công Viettel trong ngày 29/11.

CLB Công an TP.HCM đã có khởi đầu thuận lợi khi sớm dẫn trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với cách biệt 2 bàn ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội bóng này không thể bảo toàn lợi thế khi để đối thủ gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ, sau đó tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2 và chấp nhận thất bại chung cuộc.

Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của CLB Công an TP.HCM kể từ vòng 6. Chuỗi kết quả không như mong đợi khiến đội bóng này chưa thể cải thiện vị trí, đồng thời ngày càng chịu sức ép từ nhóm phía sau.

Chiến thắng quan trọng giúp CLB HAGL thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ Công an TP.HCM, hiện chỉ còn 1 điểm (9 so với 10 điểm).

Không chỉ vậy, cuộc cạnh tranh ở khu vực này càng trở nên căng thẳng khi CLB SHB Đà Nẵng và CLB Bắc Ninh cũng đang có cùng 10 điểm và 9 điểm, lần lượt bám sát phía sau.

Ở vòng 9, hai đội đã chia điểm sau trận hòa 0-0. Dù đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, cả hai vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở nhóm đầu bảng, CLB Hà Nội cũng có màn ngược dòng đáng chú ý khi đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1. Ba điểm trọn vẹn giúp thầy trò HLV Harry Kewell vươn lên vị trí thứ 5 với 15 điểm, vượt qua chính đối thủ Hà Tĩnh (14 điểm).

Đáng chú ý, khoảng cách giữa Hà Nội FC với vị trí thứ 3 của CLB Ninh Bình hiện chỉ còn đúng 1 điểm (16 điểm), mở ra cơ hội để đội bóng Thủ đô tiếp tục bứt phá trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

Những kết quả diễn ra trong ngày 28/11 càng tạo thêm sức ép và động lực cho các đội bóng còn lại trước loạt trận ngày 29/11.

CLB Thành phố Đồng Nai sẽ làm khách trên sân Thanh Hóa, trong khi CLB Thể Công Viettel hành quân đến sân Lạch Tray. Với vỏn vẹn 4 điểm, CLB Thành phố Đồng Nai rất cần một chiến thắng để tránh bị các đối thủ phía trên nới rộng khoảng cách.

Trong khi đó, CLB Thể Công cũng đang khát khao tìm lại niềm vui chiến thắng, qua đó cải thiện vị trí và chấm dứt chuỗi trận không thành công vừa qua