Dấu ấn HLV, VĐV nội dung kata (karate) Hà Nội tại ASIAD 20: Mạch nguồn trao truyền qua nhiều thế hệ.

Từ “nữ hoàng kata” đến những người kế nghiệp

Các VĐV đội kata (karate) trên bục nhận HCV tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Chiều 22-9, tại Nhà thi đấu Toyohashi (Aichi, Nhật Bản), Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc giành HCV kata đồng đội nữ môn karate, mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Trong số 3 vận động viên (VĐV) trên, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) trong khi Nguyễn Ngọc Trâm thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Công an nhân dân. Dẫn dắt đội kata nữ là huấn luyện viên (HLV) Đỗ Thị Thu Hà, cũng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội

Ba năm trước, tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), hai võ sĩ Hà Nội Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương cũng góp công vào tấm HCV kata đồng đội nữ của đội Việt Nam. Khi ấy, chiến thắng của đội Việt Nam có sự đóng góp trực tiếp của HLV Nguyễn Hoàng Ngân - người từng được biết đến với biệt danh “nữ hoàng kata”.

Nguyễn Hoàng Ngân từng giành HCB ASIAD 17 năm 2014 và HCV thế giới khi còn thi đấu. Sau khi chuyển sang công tác huấn luyện, cô tiếp tục góp phần đào tạo thế hệ VĐV trẻ, truyền lại không chỉ kỹ thuật mà cả phong thái thi đấu và tinh thần của kata. Tháng 10-2024, Hoàng Ngân chia tay thể thao Hà Nội, chuyển công tác sang Học viện Ngoại giao Việt Nam. Người tiếp nhận vai trò HLV đội Kata ở đội Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia sau đó là Đỗ Thị Thu Hà, một người đồng đội thân thiết của cô trong quá khứ.

Mối liên kết ấy không phải câu chuyện ngẫu nhiên. Năm 2015, chính Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Hằng từng hợp thành bộ ba giành HCV kata đồng đội nữ tại Giải vô địch châu Á. Những VĐV từng cùng nhau tạo dựng thành tích trên thảm đấu ở giải đấu năm ấy sau đó lại tiếp tục đóng vai trò truyền lửa cho thế hệ phía sau.

Đến lúc này, từ sự truyền lửa của thế hệ đi trước, hai võ sĩ của Hà Nội là Bùi Ngọc Nhi mới 19 tuổi và Hoàng Thị Thu Uyên 20 tuổi, trong bộ ba vừa giành HCV ASIAD 20 đều đang ở giai đoạn phát triển quan trọng của sự nghiệp.

Các võ sĩ biểu diễn bài đối luyện trong trận chung kết. Ảnh: Bùi Lượng

Đáng chú ý, Ngọc Nhi đã kịp để lại dấu ấn riêng trước khi cùng đồng đội bước vào nội dung kata đồng đội. Ở nội dung cá nhân nữ tại ASIAD 20, cô giành HCĐ, trở thành nữ võ sĩ Việt Nam thứ hai giành huy chương ASIAD ở nội dung kata cá nhân, sau Nguyễn Hoàng Ngân.

Đó là một bước tiến đáng kể với VĐV sinh năm 2007. Từ môi trường thể thao Hà Nội, Ngọc Nhi từng giành những thành tích đầu tiên ở các giải trẻ châu Á. Năm 2025, cô được trao cơ hội thi đấu cùng các đàn chị tại Giải vô địch châu Á và cùng đội Việt Nam giành HCV kata đồng đội nữ với 42,10 điểm.

Võ sĩ khác của Hà Nội trong thành phần đội kata giành HCV hôm 22-9 là Hoàng Thị Thu Uyên cũng có hành trình tương tự. Từ tuyến trẻ của Hà Nội, cô từng bước lên đội tuyển trẻ quốc gia rồi đội tuyển quốc gia và tiếp tục sát cánh cùng Ngọc Nhi. Những VĐV trẻ ấy sớm xuất hiện và giành ngôi vô địch trên đấu trường ASIAD là kết quả của quá trình tích lũy, thi đấu và chuẩn bị qua nhiều năm với sự đầu tư của nhiều cấp ngành ở trung ương và địa phương, trong đó có ngành thể thao Hà Nội.

Hà Nội và bài toán giữ mạch vàng

Đội tuyển kata, trong đó có HLV Đỗ Thị Thu Hà (ngoài cùng bên phải), Ngọc Nhi (thứ hai từ bên phải sang), Thu Uyên (thứ ba từ phải sang), Ngọc Trâm (thứ tư từ phải sang) nhận thưởng nóng của Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Tấm HCV của đội kata nữ giành được trong ngày 22-9 chứng tỏ kata nữ Việt Nam cũng như Hà Nội đang có một chu kỳ thành công đáng chú ý. Sau HCV tại ASIAD 19, đội tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch tại ASIAD 20 dù đội hình đã thay đổi. Thành công ấy cho thấy giá trị của việc chuẩn bị lực lượng kế cận, thay vì chỉ trông chờ vào một vài VĐV giàu kinh nghiệm.

Với Hà Nội, câu chuyện càng có ý nghĩa khi Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên trưởng thành từ môi trường thể thao Thủ đô và đang trở thành những gương mặt trẻ đáng chú ý của karate Việt Nam. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đới Đăng Hỷ, từ gần hai năm trước, bộ môn karate của Trung tâm đã báo cáo về việc đầu tư lực lượng kế thừa như Thu Uyên và Ngọc Nhi để đóng góp huy chương cho đội tuyển quốc gia tại ASIAD 20. Theo đà từ những năm trước, thể thao Hà Nội cũng chủ động phối hợp Cục Thể dục thê thao để có sự đầu tư phù hợp cho các VĐV. Rất mừng là đến lúc này, các VĐV đã hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD 20.

Hai tấm HCV kata đồng đội nữ liên tiếp tại ASIAD 19 và ASIAD 20 không chỉ nối dài thành tích của karate Việt Nam. Đó còn là minh chứng cho giá trị của sự kế thừa trong thể thao thành tích cao khi có một thế hệ tạo nền móng rồi những thế hệ sau tiếp bước và viết những trang mới đầy tự hào. Với Hà Nội, việc đầu tư cho Ngọc Nhi, Thu Uyên và những VĐV trẻ khác trong thời gian tới không chỉ hướng tới một kỳ ASIAD, mà còn là cách giữ cho “mạch vàng” của karate Thủ đô có thể tiếp tục chảy trong nhiều năm tới.