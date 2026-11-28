Dấu ấn Hà Nội trong sự kiện văn hóa quốc gia
Năm nay, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Giữa dòng chảy văn hóa sôi động ấy, Thủ đô Hà Nội đã triển khai chuỗi hoạt động đa dạng, lan tỏa từ cửa ngõ hàng không quốc tế, khu vực trung tâm đến các không gian văn hóa cộng đồng. Mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của Hà Nội trong ngày hội văn hóa đặc biệt này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dau-an-ha-noi-trong-su-kien-van-hoa-quoc-gia-246261128182035027.htm