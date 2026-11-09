Dấu ấn Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp

Khoảnh khắc vinh danh Cúp vàng và giải thưởng cho Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh lên ngôi Vô địch Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp lần thứ 10.

Ra đời từ năm 2016, Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp không ngừng lớn mạnh qua từng năm, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn Futsal tại tỉnh Đồng Tháp cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thành công của giải đấu qua mỗi mùa không chỉ đến từ những trận cầu đỉnh cao, mà còn nhờ sự quan tâm, hỗ trợ quý báu từ các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, các đội bóng và đặc biệt là tâm huyết của những người khởi xướng, đồng hành. Sự gắn kết bền bỉ ấy chính là “bệ phóng” vững chắc làm nên hành trình 10 năm đầy tự hào của giải.

Mùa giải năm nay quy tụ 8 đội bóng xuất sắc tranh tài, bao gồm 6 đại diện của Việt Nam và 2 đội khách mời quốc tế: Tor O Sot (Thái Lan), Lucky FC (Campuchia), Trẻ TP. Hồ Chí Minh, Mai Công Đồng Tháp, Lix FC TP. Hồ Chí Minh, HT Friend FC Đồng Tháp, Thái Huy FC Vĩnh Long, Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc. Các đội bóng cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, nhiều pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu cống hiến hết mình, qua đó minh chứng cho chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao.

Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp tặng quà tri ân các cá nhân có những đóng góp cho Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp suốt 10 năm qua.

Ngày 7-11, trận Chung kết giữa 2 đại diện xuất sắc là Mai Công Đồng Tháp và Lix FC TP. Hồ Chí Minh diễn ra vô cùng kịch tính. Với bản lĩnh vững vàng và sự sắc bén trong chiến thuật, đại diện đến từ TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để chính thức đăng quang ngôi Vô địch.

Không đơn thuần là sân chơi thể thao chuyên nghiệp, Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp còn đóng vai trò là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế giữa tỉnh Đồng Tháp với bạn bè trong khu vực. Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp thân thiện, mến khách đến với đông đảo du khách gần xa.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải “Vua phá lưới” cho cầu thủ Nguyễn Văn Nhựt (số 20).

Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, Trưởng Ban Tổ chức giải, chia sẻ: “Thành công của giải đấu không chỉ đến từ những trận cầu sôi động, mà còn nhờ sự chung tay, góp sức và đồng hành bền bỉ của các cá nhân, đơn vị. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức giải, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo các sở, ban, ngành và các nhà tài trợ luôn sát cánh, đồng hành, góp phần duy trì và phát triển giải ngày càng chuyên nghiệp, tạo dựng thương hiệu trong lòng những người yêu mến thể thao khu vực và cả nước”.

Cổ động viên cuồng nhiệt theo dõi trận Chung kết với nhiều kịch tính.

Dưới góc nhìn chuyên môn, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đồng Tháp Vương Thanh Trung nhận định, giải đấu năm nay cho thấy, chất lượng cầu thủ Đồng Tháp và khu vực đã nâng lên; đồng thời, tạo cơ hội cho các đội cọ xát, đánh giá trình độ.

Kết quả, Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh giành ngôi Vô địch, giải Nhì thuộc về Đội Mai Công Đồng Tháp, đồng giải Ba thuộc về Đội Tor O Sot (Thái Lan) và HT Friend FC Đồng Tháp.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao các giải, gồm: Giải “Vua phá lưới” thuộc về cầu thủ Nguyễn Văn Nhựt (số 20) của Đội Lộc Vân Rice - BVBank Sa Đéc, giải “Thủ môn xuất sắc nhất giải” thuộc về Vũ Văn Khá (số 26) của Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh, giải “Phong cách” thuộc về Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh.

“Việc Mai Công Đồng Tháp giành chiến thắng thuyết phục trước đương kim vô địch Tor O Sot (Thái Lan) ở Bán kết với tỷ số 4-2 là minh chứng rõ nét cho thấy, trình độ của Futsal Đồng Tháp đang ngày càng vươn lên tầm cao mới, khẳng định vị thế trong nước lẫn quốc tế” - ông Vương Thanh Trung đánh giá.

Đặc biệt, công tác điều hành giải năm nay ghi nhận bước tiến vượt bậc về sự chuyên nghiệp trong khâu an ninh, y tế và trọng tài. Việc áp dụng công nghệ Video Sports để kiểm tra các tình huống bàn thắng, thẻ phạt... đã giúp giảm thiểu tối đa sai sót và giải tỏa áp lực cho trọng tài.

Nhà báo, bình luận viên Vũ Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Truyền hình cáp Việt Nam, chia sẻ: “Tôi rất mừng khi Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp duy trì giải đấu với chất lượng ngày càng nâng lên. Futsal Việt Nam vẫn còn những khoảng trầm và tôi mong sẽ có thêm nhiều giải đấu như thế này để “chân đế” Futsal Việt Nam ngày càng rộng và chắc hơn”.

Chất lượng chuyên môn giải đấu năm nay được đánh giá cao, vì các đội trong nước có các tuyển thủ Quốc gia tham gia thi đấu và các cầu thủ đến từ nước ngoài trình diễn nhiều pha bóng đẹp. Giải thu hút đông đảo người xem trực tiếp và qua Livestream, góp phần lan tỏa sự hấp dẫn của Futsal.

Cổ động viên Nguyễn Minh Nhật (sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, chuyên ngành Thể chất), chia sẻ: “Các trận đấu năm nay diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính, giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm và tâm lý thi đấu từ các cầu thủ trong nước và quốc tế. Năm nào giải tổ chức tôi cũng đến xem trực tiếp. Theo tôi, năm nay, các đội khách mời quốc tế khá mạnh, góp phần quan trọng vào thành công của giải”.

Qua 10 lần tổ chức, Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp đã khẳng định chất lượng, để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ.