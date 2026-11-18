Tham dự sự kiện có đại diện các tổ chức tiếp nhận viện trợ trực tiếp gồm: ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVIV), và bà Sarah Goring, Giám đốc quốc gia Tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn tại Việt Nam (MAG Việt Nam).

Lễ ký kết đợt này tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại của Chính phủ Nhật Bản trong việc hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: MINH DUY)

Hai dự án hướng tới giải quyết những thách thức an sinh thiết yếu: xây dựng hạ tầng phòng, chống thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Xa Dung (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và tiếp nối hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại tại tỉnh Quảng Trị.

Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) là một trong những kênh hợp tác hiệu quả nhất của Chính phủ Nhật Bản, được triển khai tại Việt Nam từ năm 1992 nhằm đáp ứng trực tiếp và kịp thời các nhu cầu thiết yếu của cộng đồng địa phương.

Đại sứ Ito Naoki và ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam, trao biên bản ký kết viện trợ cho dự án tại tỉnh Điện Biên. (Ảnh: MINH DUY)

Tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki phát biểu nhấn mạnh: Trong hơn 30 năm qua, chương trình GGP đã tài trợ 763 dự án với tổng kinh phí đạt khoảng 69 triệu USD trên nhiều lĩnh vực như: y tế, giáo dục, nước sạch, môi trường và phòng, chống thiên tai. Từng dự án GGP đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại những thay đổi tích cực, trực tiếp cho người dân.

Dự án thứ nhất được ký kết là “Xây dựng nhà cộng đồng đa năng ứng phó thiên tai tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên” do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam đảm nhiệm với kinh phí 163.204USD. Xa Dung là xã vùng cao đặc biệt khó khăn với 98% dân số là đồng bào dân tộc Mông và Thái, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 50,85%. Hồi cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2025, xã gánh chịu đợt bão lũ lịch sử làm 7 người tử vong và 319 ngôi nhà hư hỏng, nhấn chìm nhà cộng đồng cũ bản Na Nghịu và đe dọa sạt lở nhà cộng đồng bản Háng Sông Trên.

Để khắc phục, dự án sẽ xây dựng hai nhà cộng đồng đa năng kiêm nơi trú ẩn an toàn tại bản Na Nghịu và bản Háng Sông Trên, đi kèm đường bê-tông và kè chống sạt lở. Mỗi công trình có sức chứa 300 người, trang bị hội trường, bếp và khu vệ sinh riêng có lối đi cho người khuyết tật. Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ trực tiếp 1.041 người dân, trong đó có 367 trẻ em, và hỗ trợ gián tiếp cho 400 đến 600 người dân các bản lân cận mỗi khi bão lũ xảy ra.

Đại sứ Ito Naoki và bà Sarah Goring, Giám đốc quốc gia Tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn tại Việt Nam, trao biên bản ký kết viện trợ cho dự án tại Quảng Trị. (Ảnh: MINH DUY)

Dự án thứ hai do Tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn tại Việt Nam thực hiện tập trung vào hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ và nâng cao nhận thức cộng đồng tại tỉnh Quảng Trị. Dự án tiến hành khảo sát, rà phá và thu gom an toàn các loại đạn dược còn sót lại dưới lòng đất tại các khu vực dân cư và đất canh tác. Thông qua hoạt động rà phá kỹ lưỡng kết hợp truyền thông nhận thức, dự án giúp giảm thiểu rủi ro tai nạn, bảo vệ người dân và tạo điều kiện mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp bền vững.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Đại sứ Nhật Bản cho biết những công trình cộng đồng kiên cố tại Điện Biên và khoảng đất an toàn để sản xuất và cư trú tại Quảng Trị sẽ trực tiếp mang lại cuộc sống bình yên cho người dân vùng khó khăn. Sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền địa phương Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản và các tổ chức quốc tế chính là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết và sự tin cậy chính trị, góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Đối với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam vốn đã có 10 năm hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Nhật Bản kể từ năm 2016, bằng nguồn vốn GGP, nhiều dự án quan trọng đã được triển khai, như xây dựng ký túc xá cho học sinh dân tộc thiểu số tại Pá Lau (Yên Bái) giai đoạn 2016-2017 trị giá 87.564USD; khu lớp học bán trú tại Trường tiểu học Phình Sáng (Điện Biên) giai đoạn 2017-2019 trị giá 72.987USD; 4 phòng học kiên cố và công trình vệ sinh tại Trường tiểu học Thượng Ninh (Thanh Hóa) giai đoạn 2021-2022 trị giá 87.608USD; và 2 nhà cộng đồng kiêm nơi sơ tán tại Mường Chà (Điện Biên) giai đoạn 2026-2027 trị giá 111.179USD. Tổng nguồn lực tài trợ giữa Nhật Bản và Tổ chức World Vision International tại Việt Nam đã đạt hơn 3,3 triệu USD, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 15.000 người dân.

Hình ảnh từ buổi khảo sát thực địa của Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tại địa điểm nhà văn hóa cũ đã bị lũ phá hủy ở bản Na Nghịu, Điện Biên. Dự kiến, nhà văn hóa mới sẽ được di dời lên vị trí an toàn hơn. (Ảnh: Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam)

Song song đó, sự hợp tác với Tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn tại Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị kể từ năm 2015 cũng ghi nhận thành tựu nổi bật. Nhật Bản đã tài trợ cho Tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn tại Việt Nam với tổng kinh phí lên tới 5,5 triệu USD.

Nguồn lực này giúp làm sạch hoàn toàn bom mìn trên diện tích 30km2 đất đai ô nhiễm, đồng thời tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống an toàn phòng tránh tai nạn bom mìn cho khoảng 25.000 lượt người dân, giúp địa phương giải phóng nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế.