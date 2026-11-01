Dấu ấn đơn vị Cảnh sát gìn giữ hoà bình đầu tiên của Việt Nam

Khát khao thực hiện sứ mệnh quốc tế

Dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ huy Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 (VNFPU1), gần 200 sĩ quan Cảnh sát đã phô diễn năng lực tác chiến vững vàng, tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát GGHB Bộ Công an Việt Nam. Buổi diễn tập thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực xử lý tình huống và sự phối hợp giữa các cấp chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trong môi trường giả định có nhiều tình huống phức tạp tại phái bộ.

Để có những màn diễn tập nhịp nhàng, chất lượng, cán bộ, chiến sĩ của VNFPU1 đã trải qua những ngày luyện tập cường độ cao nơi thao trường nắng lửa. Từ tổ chức huấn luyện điều lệnh, võ thuật, bắn súng, kỹ, chiến thuật bắt, khám xét đến sơ cứu người bị nạn, phòng cháy chữa cháy và kỹ năng sinh tồn. Những giọt mồ hôi ngoài thao trường đã mang lại kết quả xứng đáng. Từ cấp chỉ huy đến từng cán bộ của VNFPU1 đều thể hiện tinh thần, quyết tâm cao độ và khát vọng khẳng định năng lực ở môi trường công tác mới.

Lực lượng Cảnh sát GGHB triển khai đội hình gồm nhiều mũi từ bắn tỉa từ xa, xe chiến đấu.

Chăm chú quan sát buổi diễn tập, Tư lệnh Cảnh sát LHQ Faisal Shahkar đánh giá cao tinh thần tổ chức, kỷ luật, ý chí rèn luyện của VNFPU1, sự phối hợp giữa các cấp chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xử lý tình huống nhanh, chính xác, hiệu quả. Tư lệnh Faisal Shahkar cũng ghi nhận sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và trang bị chuyên dụng cho nhiệm vụ GGHB.

Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 thành lập từ tháng 1/2024, là mô hình đầu tiên của Bộ Công an triển khai đội hình đơn vị cảnh sát vũ trang thực hiện theo tiêu chuẩn của LHQ và thực hiện nhiệm vụ ở các địa bàn phái bộ. VNFPU1 ra đời và nhanh chóng lớn mạnh đã thể hiện bước tiến vượt bậc trong việc tham gia GGHB LHQ của lực lượng CAND Việt Nam. Ngoài việc triển khai sĩ quan cá nhân thì đến VNFPU1, Việt Nam mới thực sự có đơn vị vũ trang GGHB đáp ứng các nhiệm vụ chuyên sâu theo yêu cầu của LHQ.

Chuyên gia Italia hướng dẫn kỹ thuật tác chiến cho sĩ quan Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1.

Theo kịch bản giả định, do thiếu lương thực, người dân địa phương kéo đến trụ sở Liên hợp quốc để phản đối.

Trước tình huống này, lực lượng chức năng triển khai các phương án xử lý theo trình tự, từ thiết lập chốt chặn, kiểm soát phương tiện, giải tán đám đông.

Lực lượng cảnh sát GGHB triển khai đội hình gồm nhiều mũi bắn tỉa từ xa, xe chiến đấu.

Chỉ 6 tháng sau khi tập trung và xây dựng đơn vị, VNFPU1 đã đáp ứng các tiêu chuẩn, được nâng lên cấp độ 2. Đến tháng 2/2026, VNFPU1 đã đạt cấp độ 3 trong Hệ thống đăng ký năng lực sẵn sàng GGHB LHQ. Đây thực sự là một bước tiến thần tốc của một trong những đơn vị trẻ nhất của Bộ Công an.

Mô hình đơn vị theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc

Để VNFPU1 có đủ năng lực triển khai tại phái bộ, hơn hai năm qua, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ (Văn phòng Thường trực) đã đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện về tổ chức bộ máy cũng như ráo riết huấn luyện về mọi mặt, từ huấn luyện nâng cao về kiến thức chuyên môn, kĩ năng tác chiến đến mua sắm, vận hành trang thiết bị theo yêu cầu LHQ.

VNFPU1 là một trung đội độc lập tác chiến tại phái bộ nên có khả năng tự duy trì mọi hoạt động trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn. Đơn vị chia thành hai nhánh: hậu cần đảm bảo và tác chiến. Nhánh hậu cần phục vụ đơn vị hoạt động tác chiến độc lập trong những điều kiện khó khăn ở phái bộ, có thể đảm bảo cho đơn vị duy trì khoảng 3 tháng mà không có bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Do đó, nhánh này sẽ bao gồm rất nhiều bộ phận, từ Bệnh viện dã chiến cấp 1, quản trị và nhân sự đến hậu cần, dịch vụ chung.

Cảnh sát GGHB nhận được tin báo, nhanh chóng triển khai đội hình, tiếp cận cửa chính của ngôi nhà. Bên cạnh đó, lực lượng bắn tỉa được bố trí ở vị trí tầm cao, quan sát, sẵn sàng hạ gục đối tượng.

Nhánh tác chiến gồm 4 trung đội là 4 kíp chiến đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của LHQ: hộ tống bảo vệ yếu nhân và hàng đặc biệt; giải tán đám đông, phòng, chống bạo loạn; tuần tra, kiểm soát; phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin.

Tất cả các phương tiện cần thiết cho trung đội hoạt động phải mang theo ra thực địa, duy trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là một trong những đơn vị đang được Bộ Công an quan tâm, đầu tư trang thiết bị vũ khí, công cụ, phương tiện và trang thiết bị cá nhân hiện đại để đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế. Hiện tại, các loại súng, xe thiết giáp, xe trung đội chở quân, xe phun nước giải tán đám đông trong phòng, chống bạo loạn, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông hạng nặng… đã được trang cấp và đưa vào sử dụng trong quá trình huấn luyện.

Tình huống giả định tiếp theo, đoàn xe bảo vệ yếu nhân của Cảnh sát GGHB di chuyển trong khu vực bất ổn an ninh và bị các đối tượng tấn công.

Không chỉ tổ chức tốt hoạt động đào tạo trong nước, Văn phòng Thường trực còn phối hợp với các trung tâm đào tạo GGHB hàng đầu thế giới ở Indonesia, Italia, Mỹ, Trung Quốc… trong hoạt động huấn luyện chuyên sâu.

Đã nhiều lần có mặt tại “lò luyện” đội quân GGHB, chúng tôi được chứng kiến nhịp tập luyện cường độ cao, nỗ lực vượt mọi khó khăn và quyết tâm cao nhất của cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam để đóng góp cho hoạt động GGHB. Thao trường nắng lửa là điều kiện thử thách, tôi rèn lòng dũng cảm, ý chí sắt đá, quyết tâm “chinh phục” những nội dung huấn luyện khó của đội quân GGHB.

Sau khi phá cửa, cảnh sát nhanh chóng đột kích vào trong nhà, khống chế 2 đối tượng bên ngoài để tiếp cận căn phòng có con tin đang bị bắt giữ.

Lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng triển khai đội hình, xử lý tình huống, bảo đảm an toàn cho yếu nhân và cán bộ.

Việc trau dồi ngoại ngữ là yếu tố then chốt để có thể triển khai đến phái bộ. Bởi thế, trong câu chuyện hàng ngày, thay vì nói tiếng Việt thì CBCS luyện nói tiếng Anh. Hiện tại bệnh viện dã chiến cấp 1, bếp ăn đều đã đạt chuẩn, ghi điểm cao trong thang chấm điểm của chuyên gia LHQ và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ.