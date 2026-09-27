Dấu ấn đối ngoại Đảng ở vùng biên Lào Cai

Trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, lợi thế địa kinh tế, vị trí “cửa ngõ” cùng cơ sở hạ tầng được đầu tư, khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, Lào Cai hội tụ nhiều điều kiện để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, tỉnh cần có cơ chế hợp tác cụ thể, những dự án có tính liên kết và được nâng tầm. Trong tiến trình ấy, đối ngoại Đảng giữ vai trò tạo dựng nền tảng chính trị, mở rộng quan hệ, củng cố lòng tin và định hướng những lĩnh vực hợp tác lâu dài, cùng có lợi.

Thực tế cho thấy, các hoạt động đối ngoại của Lào Cai ngày càng được triển khai chủ động, linh hoạt, gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Từ những cuộc tiếp xúc, trao đổi, thiết lập quan hệ hợp tác đến các chương trình giao lưu, quảng bá hình ảnh địa phương, đối ngoại từng bước trở thành kênh quan trọng để Lào Cai giới thiệu tiềm năng, tìm kiếm đối tác và huy động các nguồn lực bên ngoài.

Một trong những kết quả rõ nét là khả năng thu hút nguồn lực đầu tư vào địa bàn. Lào Cai tăng cường tiếp xúc, kết nối với các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp, đối tác đến từ Trung Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Tiêu biểu là hoạt động tỉnh Lào Cai tổ chức đón tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có đại diện các cơ quan: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Bộ Ngoại giao Nhật Bản (MOFA), Cơ quan An ninh năng lượng và kim loại Nhật Bản (JOGMEC), JICA và một số doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm và khảo sát thực địa tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tiếp xã giao và làm việc với Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Hay hoạt động Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai do Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra hồi tháng 5/2026. Đoàn đã tham dự các hoạt động: Hội nghị thường niên lần thứ 6 giữa các Bí thư Tỉnh ủy; Phiên họp lần thứ 12 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc).

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy dự Hội nghị thường niên lần thứ 6 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam diễn ra tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trước đó, vào tháng 4/2026, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Liên bang Nga và Cộng hòa Bê-la-rút.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tiếp xã giao và làm việc với ngài Tshering Wangchuk Sherpa - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Cùng với duy trì và mở rộng các kênh quan hệ đối ngoại, Lào Cai tích cực, chủ động đón tiếp các đoàn công tác, đoàn đại biểu quốc tế, tập đoàn ở các quốc gia, qua đó tăng cường trao đổi, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng không gian hợp tác và tạo thêm điều kiện thuận lợi để huy động nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Sự chủ động, linh hoạt trong đối ngoại Đảng đã mang lại nhiều cơ hội phát triển cho Lào Cai. Tính đến tháng 6/2026, trên địa bàn tỉnh có 66 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt trên 749 triệu USD. Hiện trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp khai khoáng, chế biến, du lịch, dịch vụ và nông, lâm nghiệp.

Điều này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, còn khẳng định hiệu quả của quá trình mở rộng quan hệ, tăng cường kết nối và tạo dựng niềm tin với các đối tác quốc tế mà đối ngoại Đảng đã “mở đường”.

Cùng với thu hút đầu tư, hoạt động đối ngoại cũng góp phần thúc đẩy thương mại biên giới và mở rộng không gian giao thương của Lào Cai. Trong 6 tháng năm 2026, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt 1.755,24 triệu USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch tiếp tục là một lĩnh vực có khả năng lan tỏa mạnh từ hoạt động đối ngoại. Tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt trên 7 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch đạt 26.934 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ du lịch quốc tế Vạn Xuân cho biết: Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang diễn ra ngày càng sôi động. Vào thời điểm cao điểm, doanh nghiệp tổ chức phục vụ khoảng 30 đoàn, với gần 500 khách mỗi ngày tham gia các chương trình trải nghiệm, trong đó phần lớn là du khách lựa chọn các tour qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Theo bà Nhung, việc tỉnh Lào Cai đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác đã góp phần mở rộng không gian phát triển cho nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch của tỉnh.

Đối ngoại góp phần quảng bá điểm đến và xây dựng hình ảnh một Lào Cai giàu bản sắc, thân thiện, an toàn.

Đằng sau những con số về lượng khách và doanh thu là quá trình mở rộng kết nối, quảng bá điểm đến và xây dựng hình ảnh một Lào Cai giàu bản sắc, thân thiện, an toàn và có khả năng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách mà đối ngoại Đảng “dẫn đường”.

Nhìn từ thực tiễn các lĩnh vực, dấu ấn của đối ngoại Đảng không chỉ tạo thế và lực cho Lào Cai hôm nay, còn mở thêm dư địa và động lực cho chặng đường phát triển mới.

Ngày 19/5/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Đây là văn kiện có ý nghĩa chiến lược quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại được Đại hội XIV của Đảng xác định, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Đảng, phù hợp với bối cảnh thế giới đang có những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo.

Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt: Đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đồng thời tạo lập môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đây không chỉ là sự kế thừa và phát triển đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng, mà còn là sự đáp ứng kịp thời trước yêu cầu của tình hình mới.

Đối ngoại Đảng góp phần mở rộng không gian hợp tác, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Quán triệt chủ trương, định hướng của Trung ương, trong không gian phát triển mới, Lào Cai xác định công tác đối ngoại Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng. Yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ, mà phải từng bước nâng tầm quan hệ, chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất, từ hoạt động riêng lẻ sang các chương trình, dự án có tính liên kết, tạo giá trị lâu dài.

Điều này được thể hiện rõ nét trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về ban hành 17 đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định công tác đối ngoại Đảng là then chốt, mang tính quyết định, dẫn dắt hoạt động ngoại giao của chính quyền và đối ngoại Nhân dân.

Từ định hướng này, tỉnh xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác truyền thống; tích cực mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các địa phương tiềm năng, phù hợp.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác truyền thống; mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các địa phương tiềm năng, phù hợp.

Việc hiện thực hóa chủ trương, định hướng này sẽ mở ra chặng đường mới cho công tác đối ngoại Đảng của Lào Cai. Dấu ấn của đối ngoại Đảng sẽ không chỉ được thể hiện ở số lượng và quy mô các hoạt động đối ngoại, quan trọng hơn là kết quả hợp tác cụ thể, những mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu và nguồn lực mới được kết nối, lan tỏa.

Qua đó, đối ngoại Đảng tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng chính trị quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế của Lào Cai trên hành trình hội nhập và phát triển. Hoạt động này cũng tiếp tục góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường liên kết khu vực và đóng góp vào việc nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nội dung: Nguyễn Thị Hải Anh - Phạm Quỳnh Trang

Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai