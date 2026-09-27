Dấu ấn đối ngoại Đảng ở vùng biên Lào Cai

Từ việc duy trì, mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế đến tăng cường kết nối đầu tư, làm tốt vai trò “cầu nối”, công tác đối ngoại Đảng đang ngày càng phát huy vai trò “mở đường”, tạo nền tảng chính trị vững chắc và không gian hợp tác mới, góp phần đưa Lào Cai vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Một trong những dấu ấn nổi bật của công tác đối ngoại Đảng là việc Lào Cai chủ động duy trì, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các địa phương, đối tác quốc tế.

Minh chứng là 6 tháng năm 2026, trong khuôn khổ các chuyến công tác và làm việc của lãnh đạo tỉnh với các đối tác, các bên đã trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được khi triển khai thực hiện các thỏa thuận, hợp tác; xác định nội dung giao lưu, hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai thăm, làm việc với Ủy ban Điều hành tỉnh Brét-xtơ (Cộng hòa Belarus).

Đáng chú ý, nội dung hợp tác ngày càng mở rộng, từ hợp tác kênh Đảng đến thu hút đầu tư, thương mại, logistics, xuất - nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, văn hóa, giáo dục và quản lý biên giới. Điều đó cho thấy quan hệ đối ngoại của Lào Cai từng bước đi vào chiều sâu, thực chất hơn, gắn kết chặt chẽ hơn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai đã triển khai ký kết 1 văn bản hợp tác quốc tế, 6 thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh và 13 thỏa thuận quốc tế, văn bản hợp tác quốc tế cấp sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Lào Cai hiện đang duy trì quan hệ hợp tác với nhiều địa phương (cấp tỉnh, thành phố) của nước ngoài, gồm tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Aquitaine (Pháp), Viêng Chăng, Xay Nhạ Bu Ly (Lào), thành phố Mi-ma-sa-ca (tỉnh O-ka-ya-ma) và tỉnh Ya-ma-na-shi (Nhật Bản); thành phố Na-ju (Hàn Quốc). Ngoài ra, Lào Cai ký kết thành công biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).

Mỗi mối quan hệ được thiết lập, mỗi thỏa thuận được ký kết không chỉ mở thêm một kênh hợp tác mà còn tạo thêm những “mạch nối” để Lào Cai tiếp cận các nguồn lực, kinh nghiệm và cơ hội phát triển mới. Từ nền tảng chính trị được vun đắp, quan hệ hữu nghị giữa Lào Cai với các địa phương, đối tác quốc tế ngày càng có thêm điều kiện chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Một trong những dấu ấn rõ nét của đối ngoại Đảng của Lào Cai trong năm 2026 là việc các quan hệ đối ngoại ngày càng được cụ thể hóa thông qua những diễn đàn hợp tác, kết nối đầu tư và xúc tiến phát triển quy mô lớn.

Cuối tháng 8/2026, tỉnh Lào Cai vinh dự là nơi diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đó là Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII. Đây không chỉ là hoạt động hợp tác thường niên, còn là dịp để các bên nhìn lại chặng đường hơn 20 năm hợp tác; xác lập những định hướng mới cho một không gian phát triển ngày càng gắn kết.

Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII được tổ chức tại Lào Cai.

Trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và mục tiêu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển rất tích cực, được hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ thì việc tăng cường hợp tác giữa các địa phương dọc Hành lang kinh tế càng có ý nghĩa thiết thực, tạo không gian để các địa phương tận dụng lợi thế bổ trợ, kết nối nguồn lực và mở rộng thị trường.

Từ những vấn đề đặt ra trong quá trình hợp tác và những cơ hội đang mở ra, từ vị trí, vai trò là “cửa ngõ” của Lào Cai, tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai – Dương Quốc Huy đã đề xuất 3 định hướng lớn, đó là: Chuyển từ câu hỏi "có gì để hợp tác" sang "hợp tác như thế nào"; thiết lập cơ chế kết nối thực chất và tập trung thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.

Thông điệp được Lào Cai truyền đi tại hội nghị này cũng thể hiện rõ vai trò của địa phương: Sẵn sàng phát huy cao nhất vai trò đầu mối, cầu nối, phối hợp chặt chẽ với địa phương; chủ động đề xuất sáng kiến mới, thúc đẩy hợp tác, cùng các địa phương đưa cơ chế hợp tác có chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Nếu Hội nghị Hành lang kinh tế lần thứ XII mở rộng không gian hợp tác khu vực thì Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026 lại cho thấy cách những mối quan hệ đối ngoại được chuyển hóa thành cơ hội cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026.

Được tổ chức vào tháng 7/2026, Hội nghị với chủ đề "Lào Cai - Kết nối phát triển - Xanh và bền vững" là sự kiện xúc tiến đầu tư quy mô lớn đầu tiên của tỉnh sau hợp nhất, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiện thực hóa khát vọng đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đoàn công tác Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo nhà đầu tư trong nước, quốc tế đã tạo nên một diễn đàn đa chiều về tiềm năng và cơ hội phát triển của Lào Cai.

Với phương châm "Đồng hành thực chất - Kiến tạo phát triển", tỉnh Lào Cai cam kết thực hiện các nội dung đồng hành với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Những cam kết ấy được đặt trong cách tiếp cận rộng hơn, đối ngoại Đảng không chỉ mở rộng quan hệ mà phải góp phần tạo dựng môi trường, kết nối nguồn lực và mở ra cơ hội phát triển.

Các doanh nghiệp tham gia tài trợ các công trình, dự án an sinh xã hội; đóng góp vào Quỹ Phát triển giao thông nông thôn và hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã trao kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đóng góp vào Quỹ phát triển giao thông nông thôn của tỉnh. Đồng thời, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, mở ra cơ hội triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics trong thời gian tới.

Những sự kiện tiêu biểu kể trên là minh chứng rõ nét cho thấy đối ngoại Đảng “dẫn đường” đã mở ra làn sóng hợp tác, đầu tư cho địa phương và khu vực.

Dấu ấn của đối ngoại Đảng không chỉ được thể hiện trong hợp tác kinh tế còn lan tỏa tới đời sống văn hóa, xã hội, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và thúc đẩy ngoại giao Nhân dân.

Chương trình giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và liên hoan nhân dân biên giới Lào Cai (Việt Nam) – Hồng Hà (Trung Quốc) năm 2026.

Thời gian qua, Lào Cai triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa với các địa phương, tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài. Nổi bật là việc tham gia chương trình giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và liên hoan nhân dân biên giới Lào Cai (Việt Nam) – Hồng Hà (Trung Quốc); tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại Sa Pa; tham dự Đại hội các thành phố hữu nghị quốc tế năm 2026 tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc)…

Lào Cai phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Yoga trong suốt nhiều năm qua.

Là công dân ở vùng biên, ông Trần Cao Thắng, tổ 30, phường Lào Cai cảm nhận rõ chuyển biến từ các hoạt động giao lưu, đối ngoại với nước bạn Trung Quốc.

Phường Lào Cai là nơi diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa với nước bạn Trung Quốc, tiêu biểu như Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan Nhân dân biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Hồng Hà (Trung Quốc). Tôi cho rằng, những hoạt động như vậy có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để Nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, giao lưu, góp phần củng cố niềm tin, vun đắp tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương, hai quốc gia. Ông Trần Cao Thắng, tổ 30, phường Lào Cai

Thông qua hoạt động giao lưu, hình ảnh vùng đất, con người Lào Cai được quảng bá rộng rãi hơn; tạo thêm điểm kết nối giữa người dân với người dân, địa phương với địa phương. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng sự hiểu biết, gắn kết và lòng tin, qua đó hỗ trợ trực tiếp cho việc duy trì, mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hợp tác của Lào Cai với các đối tác quốc tế.

Nhìn từ nền tảng chính trị được vun đắp, những cơ chế hợp tác được mở rộng, nguồn lực được kết nối đến sự gắn kết ngày càng gần gũi giữa Nhân dân hai bên biên giới, có thể thấy dấu ấn của đối ngoại Đảng được thể hiện ngày càng rõ nét trong tiến trình phát triển của Lào Cai.

Bài cuối: Phát huy vai trò đối ngoại Đảng trong tình hình mới

Nội dung: Nguyễn Thị Hải Anh - Phạm Quỳnh Trang

Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Lào Cai