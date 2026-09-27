Dấu ấn đối ngoại Đảng ở vùng biên Lào Cai

Trong suốt các giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước, Đảng ta luôn xác định đối ngoại Đảng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng chính trị vững chắc, làm tiền đề để mở rộng, thúc đẩy hợp tác toàn diện về kinh tế, văn hóa, an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu ổn định, thực chất, bền vững. Cùng với ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, đối ngoại Đảng là 1 trong 3 trụ cột để xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Tại Lào Cai, nhiệm vụ chính trị quan trọng này luôn được đặc biệt quan tâm, giữ vai trò then chốt. Đối ngoại Đảng đã góp phần không nhỏ trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên tuyến biên giới, huy động nguồn lực từ hợp tác quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của Lào Cai - tỉnh biên giới đang trên đà phát triển của vùng Tây Bắc nói riêng, của cả nước nói chung

Đại hội XIV của Đảng đánh dấu giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình tại kỳ Đại hội này đã xác định đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả.

Để thực hiện được điều này, cần bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. Cùng với đó, cần triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Bảo đảm nguồn lực cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với Lào Cai, yêu cầu này càng có ý nghĩa đặc biệt. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có diện tích tự nhiên trên 13.000 km², dân số trên 1,7 triệu người và đường biên giới dài hơn 182 km với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Lào Cai là “cửa ngõ” giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với Vân Nam và vùng Tây Nam Trung Quốc. Tỉnh cũng là một trong những địa bàn quan trọng trên Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, có nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa và du lịch; hệ thống giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ, mở ra dư địa lớn cho phát triển và thu hút đầu tư.

Sau sáp nhập, tỉnh Lào Cai có điều kiện mở rộng không gian phát triển và hợp tác đầu tư.

Với vị trí chiến lược đó, Lào Cai xác định công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại Đảng giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian hợp tác, nâng cao vị thế địa phương và tạo thêm động lực cho phát triển.

Công tác này không chỉ được nhìn nhận trong phạm vi địa phương mà còn đặt trong tổng thể quan hệ đối ngoại của đất nước, cũng như sự liên kết, hợp tác giữa các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế và trong khu vực.

Từ nhận thức đó, Lào Cai đã tập trung cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, điều kiện và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tỉnh đã ban hành, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 10 về thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; ban hành Kế hoạch 40 về thực hiện Nghị quyết 153 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 59.

Đối ngoại Đảng góp phần quảng bá, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt, tỉnh ban hành Đề án 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế trong tình hình mới, giai đoạn 2026 - 2030; Đề án 07 về “Xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam, Trung Quốc giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch 53 triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Các nghị quyết, đề án, kế hoạch được ban hành đã tạo cơ sở quan trọng để cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại; định hình rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ đối ngoại của Lào Cai trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy làm Trưởng đoàn thăm và làm việc với lãnh đạo châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hồi tháng 5/2026.

Từ những chủ trương đó, hoạt động đối ngoại Đảng của Lào Cai từng bước được triển khai theo hướng chủ động, linh hoạt, thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng Đảng, đảm bảo ổn định, hòa bình, hữu nghị trên tuyến biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng chính là nền tảng để những dấu ấn đối ngoại trên vùng biên ngày càng được thể hiện rõ nét, góp phần đưa Lào Cai trở thành điểm kết nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Trung Quốc và các đối tác quốc tế.

Bài 2: Những dấu ấn nổi bật

Nội dung: Nguyễn Thị Hải Anh - Phạm Quỳnh Trang

Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Lào Cai