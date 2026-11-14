Dấu ấn điều hành sau 21 tháng cầm quyền của Tổng thống Trump

Theo báo cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ký ban hành kỷ lục 147 sắc lệnh hành pháp trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ, nâng tổng số văn bản điều hành lên hơn 290 sắc lệnh tính đến thời điểm hiện tại.

Chính quyền Mỹ cho rằng việc sử dụng các công cụ hành pháp đã giúp thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống, khôi phục tăng trưởng kinh tế, tăng cường an ninh và giảm các thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực an ninh biên giới và nhập cư, chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh việc siết chặt quản lý biên giới và tăng cường thực thi luật thị thực H-1B đã giúp đưa tỷ lệ di cư ròng vào Mỹ xuống mức âm lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, đồng thời chấm dứt các khoản trợ cấp phúc lợi xã hội liên bang đối với người nhập cư trái phép.

Về trật tự xã hội, số liệu của Nhà Trắng cho thấy tỷ lệ tội phạm bạo lực tại Mỹ trong năm 2025 ghi nhận mức giảm sâu nhất từ trước tới nay, trong đó các vụ giết người và cướp bóc đều giảm trên 18%, và xu hướng này tiếp tục được duy trì trong năm 2026.

Đối với công tác quản lý tài chính công, các cơ quan chức năng liên bang đã phát hiện hơn 260 tỷ USD các khoản gian lận tiền thuế của người dân, qua đó ngăn chặn thiệt hại khoảng 72 tỷ USD mỗi năm.

Song song với đó, chiến dịch cắt giảm hơn 400 quy định hành chính được đánh giá đã giúp tiết kiệm tổng cộng 1.500 tỷ USD cho nền kinh tế, tương đương mức tiết kiệm hơn 17.500 USD mỗi năm cho một hộ gia đình bốn người.

Trong lĩnh vực năng lượng, chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy cải cách quy trình cấp phép năng lượng hạt nhân với hơn 700 thủ tục được hoàn tất, đưa 5 lò phản ứng hạt nhân tiên tiến thế hệ mới vào vận hành tới hạn, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu thế giới của Mỹ về sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ. Báo cáo khẳng định trong hơn hai năm nhiệm kỳ còn lại, Nhà Trắng sẽ tiếp tục sử dụng quyền hạn hành pháp để thúc đẩy các chương trình nghị sự kinh tế và an ninh quốc gia.