Dấu ấn điền kinh trẻ Đà Nẵng

Nguyễn Tấn Tài, Lê Thị Diễm Hằng và Trần Mai Bảo Ngọc (từ trái qua) mang về 6 huy chương tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á năm 2026. Ảnh: NVCC

Tỏa sáng trên các cung đường chạy

Diễn ra tại Thái Lan, Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á năm 2026 quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Đây là lần thứ 18 giải đấu được tổ chức, tiếp tục là sân chơi quan trọng để các tài năng trẻ Đông Nam Á tranh tài, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế.

Các vận động viên thi đấu ở hai nhóm tuổi U20 và U18, với hệ thống nội dung đa dạng, tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ thử sức ở nhiều cự ly và nội dung chuyên môn khác nhau. Ở nhóm U20, giải tổ chức 22 nội dung cá nhân cùng hai nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m nam - nữ. Trong khi đó, nhóm U18 tranh tài ở 38 nội dung cá nhân và nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam - nữ.

Đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam tham dự giải với 42 vận động viên, trong đó có 4 gương mặt của thể thao Đà Nẵng. Đường đua tại Thái Lan chứng kiến các chân chạy thành phố tỏa sáng, mang về 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Khởi đầu ở nội dung 1.500m nữ U18, Trần Mai Bảo Ngọc xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh mang về Huy chương Vàng với thành tích 4 phút 45 giây 36. Đến nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp U18, chân chạy Đà Nẵng tiếp tục duy trì phong độ cao, cùng đồng đội về đích đầu tiên và giành Huy chương Vàng.

Lê Thị Diễm Hằng thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ ở nội dung 400m nữ U20 để mang về Huy chương Vàng. Thành tích 55 giây 43 giúp chân chạy Đà Nẵng phá kỷ lục Đông Nam Á lứa tuổi U20 do Nguyễn Thị Huyền thiết lập năm 2010 với thành tích 55 giây 48. Ngoài ra, ở nội dung 4x400m hỗn hợp U20, Diễm Hằng và đồng đội giành Huy chương Bạc.

Chân chạy khác của Đà Nẵng là Nguyễn Tấn Tài cũng ghi dấu ấn ở lứa tuổi U18 khi mang về Huy chương Vàng nội dung 400m rào nam và Huy chương Bạc nội dung tiếp sức 4x400m nam.

Thành tích ấn tượng đến từ tinh thần quyết tâm, nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu của vận động viên; đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo tài năng trẻ của thể thao Đà Nẵng. Việc tạo điều kiện tham gia thi đấu quốc tế cũng mang đến cơ hội cho các vận động viên cọ xát chuyên môn, trau dồi kinh nghiệm và bản lĩnh để vững vàng hơn trong hành trình chinh phục thể thao thành tích cao.

Trần Mai Bảo Ngọc (hàng sau, thứ 7 từ trái qua) cùng đồng đội giành Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp U18. Ảnh: NVCC

Tự tin bứt phá

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thể thao Đà Nẵng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ hằng năm. Qua quá trình sàng lọc, lựa chọn kỹ lưỡng, những em có năng khiếu và đam mê sẽ được tạo điều kiện huấn luyện phát triển trong môi trường chuyên nghiệp. Các vận động viên vừa tỏa sáng ở đấu trường trẻ Đông Nam Á đã có hơn 3 năm gắn bó với điền kinh Đà Nẵng.

Trần Mai Bảo Ngọc là một trong những gương mặt được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Tỏa sáng ở nội dung 1.500m và 4x400m hỗn hợp, cho thấy chân chạy này sở hữu tốc độ lẫn sức bền. Trên sân tập, nữ vận động viên luôn thể hiện tinh thần cầu thị. Kết quả thi đấu tại Thái Lan đánh dấu bước tiến và mang đến sự tự tin để Bảo Ngọc tiếp tục bứt phá trong tương lai.

“Tôi rất vui vì đã đáp lại sự kỳ vọng, niềm tin của ban huấn luyện và góp phần vào thành công chung của thể thao Đà Nẵng. Những tấm huy chương giành được là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa để cải thiện chuyên môn”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Với Lê Thị Diễm Hằng, đây là lần thứ 2 chị tham dự và giành huy chương tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á. Năm 2025, chân chạy Đà Nẵng mang về Huy chương Đồng nội dung 400m nữ và Huy chương Bạc nội dung 4x400m hỗn hợp.

Giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục ở nội dung 400m nữ tại giải năm nay cũng cho thấy sự tiến bộ của chân chạy này. Sở hữu tốc độ cùng khát khao chinh phục, Diễm Hằng có nhiều cơ hội phát triển ở các cự ly chạy ngắn sở trường.

Huấn luyện viên Trần Anh Hiệp cho hay, Trần Mai Bảo Ngọc, Lê Thị Diễm Hằng và Nguyễn Tấn Tài là 3 trong số những tài năng trẻ triển vọng của thể thao Đà Nẵng. Nếu duy trì đà phát triển như hiện nay, các vận động viên có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Thời gian tới, ban huấn luyện tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong công tác đào tạo trẻ để xây dựng lứa kế cận chất lượng cho điền kinh Đà Nẵng. Đây là mục tiêu quan trọng, nhằm giữ sự ổn định, bảo đảm lực lượng đủ sức cạnh tranh ở đấu trường trong nước và quốc tế hằng năm cho thể thao Đà Nẵng.