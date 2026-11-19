Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh nhấn mạnh: Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến, sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú với hàng nghìn di tích, lễ hội, loại hình văn hóa dân gian và làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, địa phương có 8 di sản được UNESCO ghi danh, công nhận thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu và di sản thế giới. Đây là những giá trị tiêu biểu, phản ánh chiều sâu lịch sử, đời sống tinh thần, tri thức và sức sáng tạo của cộng đồng.

Ban tổ chức tặng hoa các nghệ nhân tham gia trình diễn di sản trong khuôn khổ Trưng bày. Ảnh: Thuận Thảo

Với gần 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về 8 di sản được UNESCO ghi danh, công nhận, trưng bày "Dấu ấn di sản UNESCO trên miền đất Kinh Bắc" tái hiện hành trình hình thành, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Bắc Ninh.

Không gian trưng bày được xây dựng từ nguồn tư liệu tích lũy trong nhiều năm nghiên cứu, khảo sát và thực hiện công tác bảo tồn di sản. Từng nhóm di sản được bố trí theo không gian riêng, giúp người xem dễ nhận diện đặc trưng và hiểu rõ hơn về nguồn gốc, giá trị, quá trình tồn tại của mỗi loại hình.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động trình diễn và trải nghiệm cùng nghệ nhân hát dân ca, in dập mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, in tranh dân gian Đông Hồ, mặc trang phục liền anh - liền chị, thực hành têm trầu cánh phượng...

Công chúng tham quan Trưng bày. Ảnh Thuận Thảo

Thông qua trưng bày và các hoạt động trải nghiệm, Bảo tàng Bắc Ninh hướng tới đưa di sản UNESCO đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa quê hương, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy di sản. Đây cũng là hoạt động giáo dục ý nghĩa, góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời tôn vinh vai trò của nghệ nhân và cộng đồng - những chủ thể trực tiếp gìn giữ, trao truyền các giá trị di sản qua nhiều thế hệ.

Trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan đến ngày 30/11, tại Bảo tàng Bắc Ninh, số 6, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang.