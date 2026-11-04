Dấu ấn đẹp từ phong trào Ba Nhất tại Quế Sơn Trung

Triển khai mô hình "Ngày thứ Bảy vì dân" để giải quyết thủ tục hành chính cho người yếu thế.

Đồng hành cùng người dân, tạo hiệu quả thiết thực

Hưởng ứng phong trào thi đua "Ba Nhất" trong lực lượng CAND, thời gian qua, Công an xã Quế Sơn Trung đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đơn vị xác định kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo, qua đó chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ thân thiện, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Với phương châm hành động thiết thực, hiệu quả, Công an xã Quế Sơn Trung đã cụ thể hóa các nội dung thi đua thành những nhiệm vụ cụ thể, gắn với yêu cầu công tác tại địa bàn. Nổi bật là mô hình "Ngày thứ Bảy vì dân", được triển khai từ tháng 1-2026. Sau hơn 10 tháng thực hiện, đơn vị đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai mô hình tại thôn Thạch Khê và thôn Phú Đa; đồng thời vận động các cá nhân có ô-tô tham gia những chuyến xe miễn phí, hỗ trợ 80 trường hợp người cao tuổi, người yếu thế đến trụ sở Công an xã làm thủ tục cấp thẻ căn cước và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn trực tiếp đến các thôn vào ngày thứ Bảy để thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân thuộc diện người cao tuổi, người neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh nặng không có khả năng di chuyển.

Không dừng lại ở đó, đơn vị còn hướng đến đối tượng công nhân tại các khu công nghiệp lân cận và người dân sinh sống ở những thôn xa trung tâm xã. Theo đó, Công an xã chủ động rà soát, lập danh sách cụ thể các trường hợp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính để bố trí lịch làm việc linh hoạt vào các ngày thứ Bảy trong tháng; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội địa phương thành lập các đội tình nguyện, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ trực tuyến, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 ngay tại nhà văn hóa các thôn.

Phong trào "Ba Nhất" của Công an xã Quế Sơn Trung tập trung hướng về các mảnh đời khó khăn, ốm đau, bệnh tật, đi lại khó khăn.

Triển khai sâu rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Nhờ triển khai đồng bộ các nội dung của phong trào thi đua "Ba Nhất", Công an xã Quế Sơn Trung đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng cao. Hình ảnh người chiến sĩ Công an xã ngày càng gần gũi, thân thiện, nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân.

Từ những con đường làng đến các khu dân cư, hình ảnh lực lượng Công an cùng dân quân, đoàn viên, thanh niên chung tay hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang, giải quyết thủ tục hành chính và tham gia các hoạt động thiện nguyện đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.

Trong đó, Công an xã đã trao tặng 90 suất quà cho các cụ cao tuổi có hoàn cảnh neo đơn trên địa bàn. Thông qua mô hình "Nuôi heo đất", đơn vị còn vận động nguồn lực để đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần duy trì, thực hiện các mô hình "Em nuôi Công an xã", "Mẹ đỡ đầu" của Chi hội Phụ nữ và nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao tặng quà cho 5 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), Công an xã cũng trao tặng 10 suất quà cho phụ nữ neo đơn, cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 5 triệu đồng.

Đặc biệt, Công an xã đã phối hợp với Ban nhân dân các thôn và các tổ chức đoàn thể liên quan tổ chức khảo sát, lựa chọn 4 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp để hỗ trợ sơn sửa. Các hộ được lựa chọn gồm: gia đình bà Trần Thị Xuân (thôn Đông Nam), bà Nguyễn Thị Nhi (thôn Phước Dương), bà Trần Thị Lưỡng (thôn Phước Chánh) và ông Phạm Thu (thôn An Thành). Sau khi khảo sát, đơn vị đã tiến hành hỗ trợ sơn sửa nhà ở, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các gia đình.

Đối với hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, lực lượng Công an xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 8 trường hợp là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các đồng chí nguyên là cán bộ thuộc lực lượng CAND trên địa bàn, hiện là thương binh, bệnh binh, thường xuyên đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí trao tặng là 4 triệu đồng.

Trung tá Lê Tấn Thoại- Trưởng Công an xã Quế Sơn Trung cho biết, cùng với các hoạt động an sinh xã hội, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các điểm trường và khu dân cư. Cụ thể, Công an xã đã tổ chức tuyên truyền tại 24 thôn và các trường học trên địa bàn về công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi; đồng thời tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 20 thôn. Đơn vị còn chú trọng công tác phủ xanh thông tin trên các nền tảng mạng xã hội. Trong thời gian qua, Công an xã đã viết và đăng tải 60 bài viết, thu hút hơn 3.000 lượt tiếp cận và 250 lượt chia sẻ; đồng thời chia sẻ hơn 2.300 bài đăng, đạt hơn 15.000 lượt tiếp cận, góp phần lan tỏa các hoạt động của đơn vị cũng như thông tin về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, trong năm 2026, Công an xã Quế Sơn Trung đã được các cấp ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Nổi bật, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao tặng 2 lượt Giấy khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.