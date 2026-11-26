Dấu ấn đẹp của Festival Tôm Cà Mau
Festival Tôm Cà Mau năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, thương mại, du lịch đặc sắc, qua đó, quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành thuỷ sản, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hoá, con người vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đến người dân và du khách.
Trong khuôn khổ Festival, các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm được tổ chức quy mô với 352 gian hàng giới thiệu sản phẩm tôm, thuỷ sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, người nuôi tôm tỉnh nhà.
Bên cạnh điểm nhấn kinh tế, không gian văn hoá đa sắc màu được tái hiện sinh động qua các chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử, múa dân gian, nhạc ngũ âm và quảng diễn ẩm thực. Các hoạt động thể thao và trải nghiệm diễn ra sôi nổi, nổi bật là Giải Marathon Cà Mau thu hút gần 7 ngàn vận động viên tham gia, Giải đua vỏ máy composite mở rộng, cùng các tour khám phá Ðất Mũi, rừng U Minh Hạ... Qua đó, quảng bá đậm nét hình ảnh, bản sắc văn hoá và tiềm năng du lịch của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Festival Tôm Cà Mau năm 2026 cùng chuỗi hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, doanh nghiệp và du khách. Trong 5 ngày diễn ra sự kiện (từ ngày 21-25/11), toàn tỉnh ước đón 230 ngàn khách, trong đó có 2.200 khách quốc tế; tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 330 tỷ đồng.
Nhìn lại toàn bộ chuỗi sự kiện, có thể thấy Festival không chỉ là hoạt động tôn vinh ngành hàng chủ lực của địa phương mà còn là dịp kết nối các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, thể thao, du lịch, đặc biệt là mở ra không gian gặp gỡ, hợp tác hiệu quả giữa người nuôi tôm, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và du khách.
Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 25/11/2026, tại sân khấu chính, khép lại 5 ngày Festival sôi động, đồng thời mở ra kỳ vọng về những cơ hội hợp tác và phát triển mới cho ngành tôm nói riêng, kinh tế - xã hội Cà Mau nói chung. Ðây là nền tảng để tỉnh nhà tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng đến phát triển ngành thuỷ sản bền vững, hiện đại và từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế, du lịch trong nước cũng như quốc tế.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dau-an-dep-cua-festival-tom-ca-mau-a134707.html