Trong khuôn khổ Festival, các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm được tổ chức quy mô với 352 gian hàng giới thiệu sản phẩm tôm, thuỷ sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, người nuôi tôm tỉnh nhà.

Các gian hàng tại hội chợ, triển lãm thương mại giới thiệu sản phẩm tôm, thuỷ sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP đến người dân, du khách.

Bên cạnh điểm nhấn kinh tế, không gian văn hoá đa sắc màu được tái hiện sinh động qua các chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử, múa dân gian, nhạc ngũ âm và quảng diễn ẩm thực. Các hoạt động thể thao và trải nghiệm diễn ra sôi nổi, nổi bật là Giải Marathon Cà Mau thu hút gần 7 ngàn vận động viên tham gia, Giải đua vỏ máy composite mở rộng, cùng các tour khám phá Ðất Mũi, rừng U Minh Hạ... Qua đó, quảng bá đậm nét hình ảnh, bản sắc văn hoá và tiềm năng du lịch của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tiết mục dự thi hoá trang ấn tượng của Trường Cao đẳng Cà Mau trong đêm 23/11.

Người dân giao lưu và thưởng thức ẩm thực do các đầu bếp nổi tiếng trong nước chế biến tại đêm quảng diễn món ăn tối 21/11.

Giải đua vỏ composite mở rộng năm 2026 tổ chức tại xã Thới Bình, ngày 22/11, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau năm 2026, mang đến cho khán giả những hình ảnh tranh tài đẹp mắt, gay cấn.

Festival Tôm Cà Mau năm 2026 cùng chuỗi hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, doanh nghiệp và du khách. Trong 5 ngày diễn ra sự kiện (từ ngày 21-25/11), toàn tỉnh ước đón 230 ngàn khách, trong đó có 2.200 khách quốc tế; tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 330 tỷ đồng.

Nhìn lại toàn bộ chuỗi sự kiện, có thể thấy Festival không chỉ là hoạt động tôn vinh ngành hàng chủ lực của địa phương mà còn là dịp kết nối các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, thể thao, du lịch, đặc biệt là mở ra không gian gặp gỡ, hợp tác hiệu quả giữa người nuôi tôm, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và du khách.

Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 25/11/2026, tại sân khấu chính, khép lại 5 ngày Festival sôi động, đồng thời mở ra kỳ vọng về những cơ hội hợp tác và phát triển mới cho ngành tôm nói riêng, kinh tế - xã hội Cà Mau nói chung. Ðây là nền tảng để tỉnh nhà tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng đến phát triển ngành thuỷ sản bền vững, hiện đại và từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế, du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Lễ bế mạc Festival Tôm Cà Mau năm 2026 diễn ra trong không khí sôi động với chương trình nghệ thuật đặc sắc, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Cà Mau.