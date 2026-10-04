Dấu ấn đậm nét của Thể thao Công an nhân dân tại ASIAD 20

Tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng.

Trước đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 Huy chương Vàng với lực lượng 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Như vậy, xét về chỉ tiêu đề ra, đoàn chưa đạt mục tiêu quan trọng nhất. Tuy nhiên, hành trình tại ASIAD 20 vẫn ghi nhận những màn trình diễn giàu nỗ lực, trong đó có dấu ấn của những môn thể thao quen thuộc và những gương mặt giàu kinh nghiệm.

Các cô gái Việt Nam đoạt Huy chương Vàng ASIAD 20 nội dung quadrant nữ . Ảnh: Tam Ninh.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến từ sàn đấu kata đồng đội nữ môn Karate. Tại đây, Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm cùng các đồng đội đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Với riêng Thể thao CAND, đây cũng là thành tích nổi bật, khẳng định bản lĩnh của vận động viên CAND ở một sân chơi lớn của châu lục.

Cùng với Nguyễn Ngọc Trâm, Thượng sĩ Trịnh Thu Vinh cũng để lại dấu ấn đáng chú ý trên đấu trường bắn súng. Dù không thể bước lên bục cao nhất, nữ xạ thủ CAND đã có những màn thi đấu ấn tượng, đặc biệt ở nội dung 25m súng ngắn cá nhân. Trịnh Thu Vinh đã vượt qua nhà vô địch Olympic 2024 Yang Jiin (Hàn Quốc) ở vòng loại, qua đó cho thấy khả năng cạnh tranh của xạ thủ Việt Nam trước những đối thủ hàng đầu.

Các nữ võ sĩ "mở hàng vàng" cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh.

Việc Yang Jiin, một trong những xạ thủ hàng đầu thế giới ở nội dung 25m súng ngắn nữ, không giành quyền vào chung kết càng cho thấy tính cạnh tranh khốc liệt của nội dung này tại ASIAD 20. Trước đó, Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã giành Huy chương Đồng đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ với tổng thành tích 1.719 điểm, tiếp tục bổ sung thêm dấu ấn của Thể thao CAND tại đại hội.

Nếu Karate và bắn súng ghi dấu bằng những màn trình diễn nổi bật của các cá nhân thì ở cầu mây, dấu ấn của Thể thao CAND lại đến từ sự đóng góp của hai vận động viên trong đội hình Đội tuyển cầu mây Việt Nam. Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Hoàng Thị Thu Thảo cùng tham gia thi đấu ở nội dung quadrant nữ, trong hành trình Đội tuyển cầu mây Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng.

Đặc biệt, Nguyễn Thị Ngọc Huyền được Ban huấn luyện lựa chọn vào đội hình xuất phát trong trận chung kết đầy kịch tính với Thái Lan. Cùng các đồng đội, Ngọc Huyền thi đấu nỗ lực, bản lĩnh, góp phần giúp Đội tuyển cầu mây Việt Nam giành chiến thắng 2-1, qua đó mang về tấm Huy chương Vàng thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh có thời điểm chỉ cách tấm Huy chương Đồng ASIAD 20 đúng 1 điểm. Ảnh: Tam Ninh.

Rõ ràng, những gương mặt của Thể thao CAND đã để lại những dấu ấn riêng tại ASIAD 20. Đáng chú ý, các vận động viên CAND góp công vào 2 trong 3 tấm Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực và vị thế của Thể thao CAND tại một sân chơi lớn, giàu tính cạnh tranh của châu lục.