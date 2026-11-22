Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, chuỗi Ngày hội nêu trên được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, Hội người Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Fukuoka phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức với sự tham gia của đông đảo các hội đoàn, doanh nghiệp, du học sinh, người lao động, các gia đình Việt-Nhật và thế hệ trẻ người Việt Nam.

Chuỗi Ngày hội được thiết kế với điểm nhấn xoay quanh mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026” gồm 10 không gian văn hóa được xây dựng từ sự chung tay của các hội đoàn, nhóm đồng hương, doanh nghiệp, gia đình và tình nguyện viên người Việt Nam tại Nhật Bản. Từ Đất Tổ Phú Thọ, Thủ đô Hà Nội, xứ Kinh Bắc, miền trung nghĩa tình, Tây Nguyên đại ngàn, sông nước Nam Bộ, không gian 54 dân tộc anh em cho đến góc biển đảo quê hương Hoàng Sa-Trường Sa..., mỗi không gian lại mang một câu chuyện riêng về đất nước, con người Việt Nam.

Gắn với sáng kiến “Hộ chiếu Làng Việt Nam”, mô hình đã mang đến những trải nghiệm văn hóa vô cùng chân thực và ý nghĩa cho các thế hệ người Việt Nam sinh sống, làm việc ở đất nước Mặt trời mọc, nhất là các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại đây. Toàn bộ các không gian văn hóa toát lên hình ảnh thân thiện, mến khách, truyền thống dân tộc hào hùng thông qua những biểu tượng văn hóa, trang phục truyền thống, hình ảnh di sản, sản vật địa phương, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm.

Trong đó, đáng chú ý có màn diễu hành của đông đảo cộng đồng người Việt Nam, du học sinh, lao động, trí thức, các gia đình Việt Nam-Nhật Bản và Giải bóng đá Cúp Đại đoàn kết Kyushu 2026 với hàng loạt trận cầu sôi nổi, thắm tình hữu nghị giữa các hội đoàn, thanh niên kiều bào.

Trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân, đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka cho biết, đây là những hoạt động thiết thực nhằm nêu cao tinh thần, ý nghĩa sâu sắc của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam xa xứ, đồng thời tạo điều kiện, động viên kiều bào ta tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, tuân thủ pháp luật sở tại, hội nhập sâu rộng, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka” sau đó đã được Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu (VietWorld) trao chứng nhận kỷ lục về mô hình tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm văn hóa, di sản Việt Nam nhất trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, Trưởng Ban tổ chức, việc xây dựng Ngày hội trong một cộng đồng không có chung địa giới hành chính, với sự khác biệt về quê quán, nghề nghiệp, độ tuổi, tín ngưỡng và hoàn cảnh sinh sống đặt ra yêu cầu bảo đảm hài hòa giữa việc gìn giữ bản sắc dân tộc với sự tôn trọng pháp luật, văn hóa và các chuẩn mực xã hội của nước sở tại. Do đó, thay vì tập trung vào quy mô, Ban tổ chức đã đặc biệt chú trọng khả năng quy tụ cộng đồng, để mỗi vị khách đều trở thành một phần của Ngày hội cũng như khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặc dù vậy, trong quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức cũng đã gặp một số khó khăn nhất định, đơn cử như việc phần lớn thành viên đều có công việc chuyên môn riêng. Vì thế, mỗi cá nhân đều phải thu xếp thời gian ngoài giờ làm việc, khắc phục khoảng cách địa lý giữa các địa phương và những vấn đề về kinh phí, nhân lực, hậu cần, yêu cầu tổ chức sự kiện của nước sở tại...

“Riêng mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka” với tổng cộng 10 không gian văn hóa đòi hỏi sự đầu tư lớn về ý tưởng, công sức, tư liệu và việc tái hiện những nét đặc trưng của từng vùng miền trong điều kiện xa quê hương. Nhưng cũng qua đó, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hai tiếng “đoàn kết”. Có thể nói, đại đoàn kết không chỉ là thông điệp, mà còn là phương thức để chúng tôi tổ chức thành công Ngày hội”, ông Duy Anh chia sẻ.

Trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ xây dựng Ngày hội Đại đoàn kết thành hoạt động thường niên, đồng thời hướng tới nhân rộng mô hình tại những địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống trên thế giới, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng quốc gia.

Song song với đó, Ban tổ chức cũng sẽ xây dựng thêm những hoạt động có tính bền vững như gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ, quảng bá văn hóa dân tộc, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam hội nhập, kết nối trí thức, doanh nhân kiều bào và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước.