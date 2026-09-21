Dầu ăn đã mở nắp, 4 điều cần biết để bảo quản đúng cách

Một chai dầu ăn đã mở nắp lâu ngày có thể thay đổi chất lượng dù vẫn còn hạn sử dụng in trên bao bì. Sau khi mở, dầu bắt đầu tiếp xúc với oxy trong không khí và quá trình oxy hóa diễn ra dần dần. Nhiệt độ cao, ánh sáng và cách bảo quản không phù hợp có thể thúc đẩy quá trình này.

Nên dùng dầu ăn đã mở nắp trong bao lâu?

Không có một mốc thời gian cố định áp dụng cho mọi loại dầu, bởi chất lượng còn phụ thuộc vào loại dầu, bao bì và điều kiện bảo quản. Tuy nhiên, với dầu ăn được sử dụng thường xuyên trong gia đình, nên ưu tiên dùng hết trong khoảng 1-3 tháng sau khi mở nắp thay vì để chai đã mở quá lâu.

Hạn sử dụng in trên bao bì chủ yếu áp dụng cho sản phẩm trong điều kiện bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau khi mở nắp, dầu tiếp xúc với không khí nhiều hơn nên chất lượng có thể thay đổi theo thời gian.

Với những loại dầu ít sử dụng, gia đình nên cân nhắc mua chai có dung tích vừa phải. Việc mua chai lớn để dùng trong nhiều tháng có thể khiến dầu liên tục tiếp xúc với không khí mỗi lần mở nắp.

Đừng chỉ nhìn hạn sử dụng trên chai

Một trong những sai lầm thường gặp là cho rằng dầu chưa hết hạn thì có thể sử dụng vô thời hạn sau khi mở. Thực tế, thời gian mở nắp và điều kiện bảo quản cũng cần được xem xét.

Dầu bị oxy hóa có thể thay đổi mùi vị. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là mùi hôi, ôi, khét hoặc mùi lạ. Nếu dầu xuất hiện mùi bất thường, không nên cố sử dụng.

Màu sắc cũng có thể thay đổi nhưng không nên chỉ dựa vào màu để đánh giá chất lượng, bởi mỗi loại dầu vốn có màu khác nhau. Người dùng nên xem xét đồng thời mùi, trạng thái, thời gian mở nắp và điều kiện bảo quản.

Nếu chai dầu bị hở, nắp không kín hoặc từng được đặt trong môi trường nóng trong thời gian dài, nên thận trọng khi sử dụng. Khi dầu có dấu hiệu biến chất rõ rệt, bỏ đi là lựa chọn phù hợp hơn việc cố tận dụng.

Bảo quản đúng cách để dầu chậm xuống cấp

Sau mỗi lần sử dụng, cần đậy kín nắp và đặt chai dầu ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Không nên đặt dầu ngay cạnh bếp gas, bếp điện hoặc những vị trí thường xuyên tỏa nhiệt.

Khi nấu ăn, cũng không nên mở nắp chai quá lâu. Lấy đủ lượng dầu cần dùng rồi đóng nắp ngay sẽ giúp hạn chế thời gian dầu tiếp xúc với không khí.

Miệng chai và nắp cũng cần được giữ sạch. Dầu chảy ra bên ngoài có thể bám bụi và tạo điều kiện cho khu vực này trở nên mất vệ sinh.

Gia đình cũng không nên tự ý đổ dầu mới vào chai đang chứa dầu cũ. Nếu cần chuyển sang chai nhỏ hơn để tiện sử dụng, chai mới phải sạch và khô hoàn toàn. Trong điều kiện phù hợp, giữ dầu trong bao bì ban đầu vẫn là lựa chọn đơn giản hơn.

Dầu đã chiên rán cần được xử lý khác

Dầu đã qua chiên ở nhiệt độ cao không nên được xem như dầu mới mở nắp. Quá trình gia nhiệt có thể làm dầu nhanh thay đổi chất lượng, đặc biệt khi dầu được sử dụng nhiều lần.

Sau khi chiên, nếu dầu sẫm màu bất thường, có nhiều cặn, xuất hiện mùi khét hoặc bốc khói ở nhiệt độ thấp hơn bình thường, không nên tiếp tục sử dụng.

Ngay cả khi lọc bỏ cặn, dầu đã bị biến chất cũng không thể trở lại như ban đầu. Vì vậy, không nên cố lọc hoặc cất giữ dầu đã có dấu hiệu bất thường để dùng tiếp.

Với dầu chiên có thể tái sử dụng, cần hạn chế số lần sử dụng lại và bảo quản trong chai sạch, kín, tránh ánh sáng. Tuy nhiên, khi dầu đã có mùi lạ, nhiều cặn hoặc những dấu hiệu bất thường, nên bỏ thay vì tiếp tục tận dụng.

Nhìn chung, để dầu ăn giữ chất lượng tốt hơn, người dùng không nên chỉ quan tâm đến hạn sử dụng. Thời gian kể từ khi mở nắp, cách bảo quản và dấu hiệu thực tế của dầu đều là những yếu tố cần được xem xét trước khi sử dụng. Mua lượng vừa đủ, đậy kín và tránh nhiệt, ánh sáng sẽ giúp hạn chế lãng phí và bảo đảm chất lượng bữa ăn.