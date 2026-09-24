Cứ khoảng mươi mét, tôi lại bò xuống quan sát, nghe ngóng. Đến lần thứ ba, cách hơn trăm mét, tôi thấy đội hình quân C1 nằm dài trên ruộng lúa, còn anh Hạnh đang nhớn nhác tìm hướng phía trước.

“Anh Hạnh phải không?” - tôi hỏi.

“Ôi, Dũng! Giờ đi lối nào…?”

Nhìn đội hình hành quân mới thấy đồng đội bộ binh quá vất vả! Ngoài súng đạn, cơ số chiến đấu và những khẩu súng lớn, nặng nề, mỗi người còn phải vác một bó cây lớn, tiếp cận vị trí để làm công sự tại nơi xuất phát tiến công.

Tôi để anh em dẫn đội hình lớn, còn mình cùng Ban Chỉ huy lên đồi đối diện, nơi đặt vị trí chỉ huy của Tiểu đoàn 7.

Các bộ phận đều làm việc rất nhanh gọn, chuyên nghiệp. Tất cả công sự, hầm hào, vị trí quan sát phục vụ chỉ huy toàn đơn vị chiến đấu đã hoàn thành.

Anh Quý, Tiểu đoàn trưởng, và anh Thành, Chính trị viên, đều rất vui vẻ. Tôi hỏi anh Quý:

“Nếu có địch nống ra thật thì phải làm sao, anh?”

“Tất nhiên sẽ phức tạp! Nhưng lúc ấy ta phải triển khai từ xa, chờ khi hỏa lực cấp trên mở màn thì mình nổ súng đánh bóc vỏ từ xa. Sẽ chậm hơn các hướng và cần điều chỉnh đội hình một chút, không sao em!”

Một tình huống như vậy mà anh trả lời, đưa ra cách xử trí nhẹ nhàng như chuyện cơm bữa. Đúng là bản lĩnh. Tuyệt vời!

Vị trí chỉ huy đã ổn định, nhưng một trợ lý chạy đến báo:

“Đại đội 1 đi lạc, giờ vẫn chưa vào vị trí!”

Anh Quý nói với anh Thành rồi định chạy đi kiểm tra. Tôi liền nói:

“Để tôi đi tìm cho! Không dễ lạc được đâu, các anh…”

Hai cựu chiến binh trinh sát đặc công C17, Quân khu 5: Đại tá Đinh Huy Trụng (bên phải) và Đại tá Nguyễn Tiến Dũng (bìa trái). Ảnh: Huy Trụng.

Pháo binh QGP miền Nam đang “tác xạ”.Ảnh : tư liệu

Tôi hỏi:

“Sao quân anh lại nằm ở đây, chờ cái gì?”

“Chờ gì đâu! Vì điện sáng quá, quân đi đầu không bám kịp. Mà đi tiếp thì không biết địch nó có nhìn thấy không…”

Tôi nói ngắn gọn, truyền đạt lại lời dặn của anh Quý rồi trực tiếp dẫn đội hình vào vị trí. Lúc này, các bộ phận đã và đang đào đắp công sự rất nhộn nhịp, khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm bí mật…

Tôi trở lại vị trí chỉ huy của Tiểu đoàn. Khi ấy còn vài tiếng nữa mới đến giờ nổ súng. Thời gian vẫn đủ để quân anh Hạnh hoàn thành trận địa của mình. Ban Chỉ huy luân phiên đến kiểm tra hai khẩu đội ĐKZ và khẩu đội 12,7 ly nằm trên đỉnh đồi, ở hai bên vị trí chỉ huy…

Rồi bỗng từ phía Tiểu đoàn 8, phía quận và đồi bảo an, hướng đông nam căn cứ, vang lên nhiều tiếng súng bộ binh của cả ta và địch…

Máy điện thoại reo lên!

Sau khi nghe máy, anh Quý quay sang nói với Chính trị viên:

“Mấy ông lính D8 đi lấy nước, gặp mấy thằng địch đi lấy bẫy săn. Hai bên chạm nhau, nổ súng, nhưng có lẽ chúng chỉ tưởng là mấy du kích nên cả hai bên đều lui rồi…”

Nhưng rồi súng lại bất ngờ nổ ran. Lần này có cả các loại hỏa lực bộ binh…

Máy điện thoại lại đổ chuông!

Cấp trên thông báo: địch đã phát hiện dây điện thoại nên đưa lực lượng đông hơn ra lùng sục và đã chạm trán với đội hình D8…

Rồi cối, ĐKZ của địch bắn ra tới tấp. Lúc này trời đã gần sáng nhưng vẫn chưa đến giờ G!

Không thể chờ thêm được nữa.

Lệnh nổ súng trước giờ G!

Hai tiếng rít xé gió trên đầu…

Ầm! Ầm!

Hai quả pháo 130 bắn thẳng từ hướng tây, phá tan hai lô cốt bê tông trên điểm cao biệt kích. Đó cũng chính là hiệu lệnh nổ súng của chiến dịch!

Ngay sau đó, trên các hướng, các loại pháo, cối cấp chiến dịch nối tiếp nhau nổ ran trời, tạo thành màn khói mịt mùng che phủ khắp mục tiêu…

Hỏa lực bắn thẳng tầm gần ĐKZ 75 cũng nổ rung đồi, bắn thẳng vào các lỗ châu mai và những ụ súng phòng ngự của địch trên các chiến hào, từ vòng ngoài đến vòng trong…

Sau ba tiếng rưỡi hỏa lực chuẩn bị, mục tiêu cơ bản đã bị đánh tan. Những toán địch cơ động ra phản kích đều bị súng 12,7 ly quét sạch. Sự phản kháng của chúng gần như bất lực.

Lệnh từ trên truyền xuống:

Hỏa lực pháo, cối cấp chiến dịch dừng!

Các hướng bắt đầu mở cửa!

ĐKZ, 12,7 ly bắn vào các mục tiêu hai bên cửa mở. Chỗ nào phát hiện hỏa lực địch xuất hiện là lập tức bị triệt. B40, B41, đại liên, trung liên là những hỏa lực trực tiếp theo bộ binh, bắn kiềm chế hai bên cửa mở. Rồi chiến sĩ ta cứ luân phiên lên, xuống, ôm bộc phá mét hai xông lên phá rào, mở cửa…

Mỗi lần chiến sĩ ta lao lên, địch lại từ những mục tiêu còn lại bắn ra xối xả. Dưới làn đạn, quân ta vẫn cảm tử chạy lên, lao bộc phá vào hàng rào, giật nụ xòe rồi lao xuống, nằm sấp chờ bộc phá nổ. Sau đó, người vừa hoàn thành nhiệm vụ lại chuyển sang bắn kiềm chế, yểm trợ cho đồng đội tiếp theo…

Chỉ trong chốc lát, hàng rào, bãi mìn của địch đã được dọn. Cửa mở hoàn thành. Đã đến nhiệm vụ của bộ binh.

Từng tốp, dưới sự chỉ huy chặt chẽ và hỏa lực chi viện ở hai bên cửa mở, nhanh chóng xốc tới sau mệnh lệnh của Tiểu đoàn trưởng!

Đã nổ súng cũng là lúc sử dụng máy thông tin vô tuyến 2W để chỉ huy bộ đội trong quá trình phát triển chiến đấu…

Trên hướng sân bay, bốn chiếc xe tăng của ta đã xông vào.

Phía D8 ở hướng đông nam và D7 ở hướng tây bắc, các lực lượng đồng loạt lao lên, quyết liệt đánh chiếm trung tâm chỉ huy của địch…

Thông báo từ trên truyền xuống:

Địch đã có dấu hiệu bỏ chạy! Các hướng nhanh chóng xốc tới, tiêu diệt mục tiêu theo kế hoạch!

Trên lô cốt chỉ huy của địch ở điểm cao biệt kích, cờ giải phóng đã tung bay!

Đó là tín hiệu cho biết địch đã bị tiêu diệt, quân ta làm chủ mục tiêu và chuyển sang truy kích. Các loại hỏa lực chuyển sang hộ tống tiến công. Cũng lúc này, máy bay A-37 của địch xuất hiện…

Pháo phòng không 37 ly của ta cũng đã cơ động, chiếm lĩnh xong trận địa để bảo vệ đội hình. Những loạt đạn nổ như hoa, ran trên đầu…

Mấy loạt bom của máy bay địch trút xuống bừa bãi cũng là dấu hiệu báo rằng trận đánh đang đi đến hồi kết.

Mặt trận Minh Long đã kết thúc với thắng lợi thuộc về quân ta…

Những người lính trinh sát đặc công C17, Quân khu 5 gặp lại nhau sau gần 50 năm. Từ phải qua trái: Huy Trụng, Nguyễn Tiến Dũng, Phùng Ngọc Tú, Lã Xuân Lâm, Nguyễn Văn Mầu, Nguyễn Văn Son. Ảnh: Huy Trụng.

Lại với khẩu Tiệp gấp (hai cân bảy) nhẹ nhàng; với cái gùi bằng vải võng dù Mỹ xột xoạt; đeo ống nhòm trước ngực; bằng tấm thân gầy yếu sau những trận sốt rét… tôi cùng đồng đội vui mừng, phấn khởi, hào hứng tạm biệt Minh Long; tạm biệt Tiểu đoàn 7 chủ công với những người chỉ huy bản lĩnh và những chiến sĩ kiên cường, dũng cảm… rồi chuẩn bị cho chiến dịch tiếp sau, cho đến ngày giải phóng!

Minh Long, Minh Long ơi khói lửa!

Minh Long ơi, hơn một nửa tháng rồi…

Minh Long, ta ăn ở ngoài trời.

Bao gian khổ đã kết thành chiến thắng!

Bao đêm tối lần mò trong im lặng,

Giành hôm nay bão lửa xuống đầu thù.

Mười bảy tháng Tám sáng nay, vừa tan lớp sương mù,

Thì họng pháo từ bốn phương đã nổ!

Quận Minh Long, cốt trùng trùng tan vỡ…

Khói lửa mịt mù, chúng hết ngóc đầu lên…

Phía đông nam, bốn khẩu pháo 85, bốn khẩu pháo 105 nổ rền;

Phía tây bắc, hai khẩu pháo 130 và hai khẩu pháo 122 gầm thét!

Lô cốt bê tông xung quanh đều nát bét;

Rồi dần dần trơ trọi thấy đồi không!

Rồi lại thêm hai khẩu cối 160 xuyên phá hầm ngầm,

Và cùng với cối 120, cối 82 cùng bắn…

Hỏa lực tầm gần ĐK, 12,7 ly đã nằm quanh chờ sẵn,

Cũng vươn nòng xới tan quận Minh Long.

Ba tiếng rưỡi đã qua, màu đất đỏ hồng;

Nhà với cốt biến thành tro bụi!

Giặc tan đàn chạy ra dập dụi,

Đến lúc rồi, xốc tới tiến công…

Đời trinh sát ngao du “bốn biển”

Mìn bẫy xung quanh, rừng núi là nhà!

Đến rồi đi, không cần ai đưa tiễn;

Nước suối, rau rừng… là khoái khẩu cuộc đời ta!

Nếu bạn hỏi có sướng không, đời trinh sát?

Liệu có ai thay được cả mệnh trời?

Ai có thể tránh bom rơi, đạn lạc…?

Ta vui lòng chấp nhận, thảnh thơi!…

(Còn nữa)

Hai cựu chiến binh trinh sát đặc công C17, Quân khu 5: Đại tá Đinh Huy Trụng (bên trái) và Đại tá Nguyễn Tiến Dũng (bìa phải). Ảnh: Huy Trụng.

(*) Chi khu quân sự Minh Long do quân ngụy chốt giữ, nằm sâu trong địa bàn miền Tây Quảng Ngãi (nay thuộc xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập).