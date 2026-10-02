Dấu ấn của phong trào thể thao sinh viên

Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài về chuyên môn mà còn tạo điều kiện để sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng trên cả nước giao lưu, kết nối. Thông qua các hoạt động thi đấu, sinh viên có cơ hội rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và ý chí vượt khó.

Đối với Đại học Trà Vinh, thành tích đạt được tại giải đấu là niềm tự hào của tập thể vận động viên và cộng đồng sinh viên nhà trường. Kết quả này góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, xây dựng môi trường học tập năng động và lành mạnh.

Bên cạnh giá trị về thành tích, giải đấu còn mang đến những trải nghiệm thực tiễn quý báu cho các vận động viên. Qua từng trận đấu, các thành viên có điều kiện nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, tăng cường khả năng phối hợp và rèn luyện bản lĩnh. Đây cũng là nền tảng để đội bóng tiếp tục duy trì phong độ, hướng đến những giải đấu tiếp theo.