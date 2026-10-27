Dấu ấn của nữ cử nhân báo chí qua những đề tài nghiên cứu xuất sắc

Tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào tháng 6/2026, bốn năm học đại học, Thanh Bình không chỉ ghi dấu bằng thành tích học tập mà còn ghi dấu trên hành trình chủ động học hỏi, trải nghiệm thực tế và từng bước định hình con đường sự nghiệp trong ngành truyền thông. Đảm nhiệm đồng thời việc học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức sự kiện và làm thêm từng đặt ra thách thức lớn cho Thanh Bình trong việc phân bổ thời gian. Lịch học và hoạt động ngoại khóa chồng chéo từng khiến Thanh Bình gặp nhiều khó khăn.

Từ trải nghiệm thực tế, Thanh Bình nhận ra nỗ lực thuần túy là chưa đủ nếu thiếu phương pháp tổ chức công việc khoa học. Để tối ưu hóa hiệu suất, cô ứng dụng công nghệ vào đời sống: Dùng Google Calendar quản lý lịch trình, Reminder nhắc nhở nhiệm vụ và Notes lưu trữ thông tin, ý tưởng bộc phát. Quan trọng nhất, Thanh Bình rèn luyện kỹ năng xác định thứ tự ưu tiên, tập trung giải quyết dứt điểm từng việc thay vì ôm đồm quá nhiều mục tiêu.

Trần Thanh Bình - gương mặt tiêu biểu của khóa K42, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngoài các thành tích trên, Thanh Bình đã tạo dấu ấn ở mảng nghiên cứu khoa học với đề tài: “Tác động của người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đến quyết định chọn ngành học của học sinh THPT ở thành phố Hà Nội hiện nay”, đề tài được đánh giá xuất sắc cấp Học viện.

Đề tài làm rõ mối liên hệ giữa nội dung do người có ảnh hưởng (influencer) đăng tải với quá trình tiếp nhận thông tin và định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT. Nhóm nghiên cứu kết hợp tổng hợp tài liệu, phân tích nội dung mạng xã hội với khảo sát thực tế, thu về 288 mẫu hợp lệ từ 327 người tham gia. Kết quả đề tài mang giá trị ứng dụng trong tư vấn hướng nghiệp và truyền thông tuyển sinh cho học sinh. Quá trình này giúp Thanh Bình vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế, rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài liệu, phân tích thông tin và khảo sát đối tượng.

Bên cạnh học tập, Thanh Bình tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Cô từng là thành viên Đội hát Đội Văn nghệ Xung kích, đảm nhiệm vị trí Phó Ban Nội dung - Truyền thông CLB Kỹ năng Truyền thông C.S.C. Cô cũng góp mặt trong ban tổ chức nhiều chương trình lớn như Welcome to AJC, Premiere, Nhật Ký 20 và các cuộc thi Creative Hunter 2022, Rookie Camp 2023, HyperCreative 2024. Những trải nghiệm này giúp cô tiếp cận công việc truyền thông toàn diện.

Đội Creative Hunter do Thanh Bình dẫn dắt đã đạt giải quán quân. ﻿

Cột mốc nổi bật nhất là danh hiệu Quán quân Hyper Creative 2025 do Câu lạc bộ C.S.C tổ chức. Đồng hành cùng hai người bạn trong đội Creative Hunter, Thanh Bình phát triển dự án Career Wheels - Xoay Nghề. Thay vì tiếp cận hướng nghiệp bằng những lời khuyên khuôn mẫu, nhóm lựa chọn kể chuyện nghề nghiệp từ trải nghiệm thực tế. Ví như nghề thợ mỏ, đưa người xem xuống không gian làm việc sâu 320m dưới lòng đất, đối mặt với tiếng máy, tiếng nổ mìn và nguy cơ nước ngầm, tôn vinh tinh thần "kỷ luật, đồng tâm". Nghề thợ hoa, hành trình bắt đầu từ sáng sớm tại chợ đầu mối, trải qua khâu sơ chế tỉ mỉ đến khi hoàn thiện sản phẩm...

Tại đêm chung kết ngày 30/11/2025, Creative Hunter vượt qua 7 đội thi khác để giành ngôi Quán quân. Sau cuộc thi, kênh TikTok Career Wheels đạt hơn 3.000 lượt theo dõi và hơn 30.000 lượt thích, khẳng định năng lực sáng tạo nội dung của nhóm.

Hiện tại, Thanh Bình làm công việc sáng tạo nội dung, truyền thông nội bộ và thương hiệu nhà tuyển dụng. Hướng tới lĩnh vực tiếp thị thương hiệu (brand marketing), cô đặt mục tiêu xây dựng dấu ấn chuyên môn và tên tuổi trong ngành truyền thông trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Nhìn lại hành trình đã qua, từ thành tích học tập, đề tài nghiên cứu xuất sắc cho đến giải thưởng Quán quân HyperCreative 2025, Trần Thanh Bình thể hiện tinh thần chủ động: Tích lũy kiến thức, dấn thân trải nghiệm và biến điều học được thành năng lực thực tế để tự tin chinh phục những mục tiêu mới.