Dấu ấn của những bí thư chi bộ 9X

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Anh Nguyễn Minh Trường, Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ấp Vĩnh Phúc (xã Châu Phú, tỉnh An Giang), chủ trì cuộc họp cán bộ chủ chốt ấp Vĩnh Phúc.

Gần dân, sát việc

Anh Nguyễn Minh Trường (sinh năm 1990), Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Vĩnh Phúc, xã Châu Phú (tỉnh An Giang), là một trong những cán bộ trẻ tích cực đổi mới hoạt động ở cơ sở. Tốt nghiệp Trung cấp xây dựng và Đại học Luật, từng công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi tại thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cũ). Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, anh được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Lộc, rồi tiếp tục đảm nhiệm Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Vĩnh Phúc, xã Châu Phú.

Anh Nguyễn Minh Trường cho biết, ấp Vĩnh Phúc có 1.001 hộ với 3.832 nhân khẩu, chi bộ có 92 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên hưu trí. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hằng tháng anh Trường cùng chi ủy chủ động lựa chọn những nội dung trọng tâm, phù hợp với tình hình địa bàn, tránh hình thức, đơn điệu.

Trước mỗi buổi sinh hoạt, chi ủy chuẩn bị nội dung, tập trung thảo luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được lồng ghép, gắn với trách nhiệm nêu gương, tinh thần tiên phong của từng đảng viên trong các phong trào tại địa bàn dân cư.

Anh Nguyễn Minh Trường (phải), Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ấp Vĩnh Phúc, thăm hỏi người dân sinh sống trên tuyến đường vừa lắp đèn năng lượng mặt trời.

Theo anh Trường, sinh hoạt chi bộ không chỉ là dịp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mà còn tạo diễn đàn để đảng viên trao đổi, thảo luận những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, chi bộ kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, thống nhất nhận thức và đề ra giải pháp phù hợp.

Để thông tin được trao đổi kịp thời, thường xuyên, anh Trường thành lập các nhóm Zalo của chi ủy và chi bộ, để cập nhật chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời, thông tin tình hình địa bàn, trao đổi những công việc cần phối hợp thực hiện.

Dấu ấn trong cách làm sáng tạo của anh Trường ở chi bộ ấp Vĩnh Phúc là vận động người dân thực hiện mô hình “Đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng lộ giao thông nông thôn”. Theo kế hoạch đến hết năm 2026, ấp Vĩnh Phúc dự kiến lắp đặt 167 trụ đèn và 84 cần đèn trên 18 tuyến đường, tổng chiều dài hơn 7 km, với kinh phí trên 392 triệu đồng. Đến ngày 16/11, trên địa bàn ấp đã lắp đặt được 53 đèn năng lượng mặt trời, 67 đèn điện, 18 cần đèn và 3 trụ sắt, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, thắp sáng khoảng 95% tuyến đường theo kế hoạch.

Quá trình triển khai, anh Trường và chi bộ ấp Vĩnh Phúc luôn công khai chủ trương, lấy ý kiến người dân, vận động đóng góp kinh phí và ngày công. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu đã tạo sức lan tỏa, giúp người dân đồng tình hưởng ứng.

Ông Trần Thanh Dũng, đảng viên Chi bộ ấp Vĩnh Phúc (xã Châu Phú) cho biết, từ ngày anh Trường đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Vĩnh Phúc, các buổi sinh hoạt chi bộ ngày càng cởi mở, tập trung bàn bạc những vấn đề thiết thực của đời sống bà con nhân dân hơn. Qua đó, đảng viên trong chi bộ cũng nâng cao trách nhiệm nêu gương, tích cực vận động người dân tham gia xây dựng cầu, đường giao thông, chăm lo hộ khó khăn và chỉnh trang khu dân cư…

Hệ thống đèn đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được lắp đạt dọc các tuyến đường trong khu dân cư ở Vĩnh Phúc (xã Châu Phú, tỉnh An Giang) giúp việc lưu thông và sinh hoạt của người dân được thuận lợi, an toàn.

“Lãnh đạo nào phong trào đó. Người đứng đầu có vai trò rất lớn, quyết định đến thành công của từng công việc, nhất là việc nêu gương. Khi đảng viên tiên phong thực hiện, đồng thời gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân sẽ tạo được sự đồng thuận xã hội, thì việc gì cũng thành công” - ông Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Phú Thi Hồng Thúy đánh giá, anh Nguyễn Minh Trường là cán bộ trẻ năng nổ, gương mẫu, gần dân, sát dân, thực hiện tốt phương châm nói đi đôi với làm. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, huy động nguồn lực xây dựng địa phương.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Tại xã Ô Lâm, chị Neáng Sóc Chanh (sinh năm 1995), Bí thư Chi bộ ấp Phước Bình, cũng đang phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ trẻ ở cơ sở. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, chị là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Lâm (cũ); sau đó được phân công làm Bí thư Chi bộ ấp Phước Bình.

Chị Neáng Sóc Chanh cho biết, thời gian đầu tiếp nhận nhiệm vụ, chị không tránh khỏi bỡ ngỡ khi phải xử lý nhiều công việc mới. Là một trong những đảng viên trẻ nhất trong chi bộ có 9 đảng viên, chị vừa học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, vừa chủ động nắm tình hình để từng bước bắt nhịp với công việc.

Theo chị Neáng Sóc Chanh, ấp Phước Bình có 607 hộ với 2.020 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Khmer. Địa bàn có những đặc thù riêng, vì vậy chi bộ tập trung vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, mở rộng đường giao thông, nhất là các tuyến đường dẫn vào phum, sóc…

Trong quá trình triển khai, chị Neáng Sóc Chanh thường xuyên đến từng hộ dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích chủ trương và vận động người dân cùng thực hiện. Với những công trình liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cộng đồng, chị cùng chi ủy công khai thông tin, trao đổi cụ thể để người dân hiểu, tự nguyện tham gia.

Song song với công tác vận động quần chúng, Chi bộ ấp Phước Bình chú trọng đổi mới phương thức sinh hoạt. Trước mỗi kỳ họp, chi ủy thống nhất nội dung, đăng tải trên sổ tay đảng viên điện tử và nhóm Zalo để các đảng viên nghiên cứu. Tại cuộc họp, từng vấn đề được thảo luận, đóng góp ý kiến trước khi thống nhất đưa vào nghị quyết thực hiện.

Đặc biệt, Chi bộ ấp Phước Bình đã đưa chuyển đổi số vào sinh hoạt định kỳ, hỗ trợ đảng viên sử dụng các ứng dụng phục vụ công tác Đảng, hướng dẫn người dân thực hiện định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cách làm này vừa giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận phương thức làm việc mới, vừa hỗ trợ người dân thuận tiện hơn khi giải quyết thủ tục hành chính.

Những chuyển biến từ công tác vận động đã được thể hiện qua diện mạo giao thông ở địa phương. Ông Chau Khonl, người dân ấp Phước Bình (xã Ô Lâm) cho biết, trước đây đường vào phum, sóc nhỏ hẹp, mặt đường lồi lõm, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại. Sau khi được chính quyền quan tâm nâng cấp, mở rộng với sự đóng góp của người dân, tuyến đường trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn. Việc đi lại, trao đổi hàng hóa, đưa đón học sinh cũng thuận tiện và an toàn hơn.

Theo bà Mai Thị The, Bí thư Đảng ủy xã Ô Lâm, những cán bộ trẻ như chị Neáng Sóc Chanh đã góp phần đổi mới hoạt động của chi bộ, tạo khí thế thi đua và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Qua đó, nhiều nhiệm vụ tại địa phương được triển khai hiệu quả, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.

Một tuyến đường trên địa bàn ấp Vĩnh Phúc (xã Châu Phú, tỉnh An Giang) được lắp đèn năng lượng mặt trời từ nguồn vận động xã hội hoá, giúp việc lưu thông và sinh hoạt của người dân được thuận lợi, an toàn.

Thực tiễn tại ấp Vĩnh Phúc và Phước Bình cho thấy, dù điều kiện và đặc điểm địa bàn khác nhau, nhưng khi cán bộ, đảng viên thực sự gần dân, sát việc, chủ động đổi mới cách làm, nghị quyết của Đảng sẽ được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.