Công tác sắp xếp, bảo quản vũ khí được ngành hậu cần - kỹ thuật chỉ đạo chặt chẽ.

Sau sáp nhập, tổ chức lại đơn vị, khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị cũng đặt ra cấp thiết. Từ những đơn vị mới thành lập đến các ban CHQS xã, phường, cán bộ, nhân viên Phòng HC-KT đều chủ động tham mưu, triển khai các mặt bảo đảm, giúp các đơn vị sớm ổn định tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, nhiều cán bộ, nhân viên không quản ngày nghỉ, đêm muộn để hoàn thành công việc được giao.

Thượng tá Hoàng Anh Tuấn, Chủ nhiệm HC-KT chia sẻ: “Xác định rõ trọng tâm, chúng tôi ưu tiên bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống bão lụt và cứu hộ, cứu nạn. Nhờ sự đồng lòng của tập thể, 100% ban, đơn vị trực thuộc đều giữ vững an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu được giao”.

Phong trào thi đua còn được thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ tại những đơn vị đóng quân xa, có tính chất công việc đặc thù như Kho Vũ khí. Dù quân số ít, điều kiện công tác tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn giữ nghiêm kỷ luật, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát kịp thời từng khẩu súng, viên đạn cho chiến sĩ mới kiểm tra “3 tiếng nổ”, hay các đợt diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã, phường.

Đại úy Hồ Văn Sang, Chính trị viên Kho Vũ khí bộc bạch: “Đóng quân xa trung tâm, chúng tôi lấy việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm làm gốc. Khi tư tưởng thông suốt, bộ đội hăng say bám kho, bám trạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Với những nỗ lực bền bỉ đó, năm 2026, Kho Vũ khí vinh dự được đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Không chỉ vững vàng về kỹ thuật, công tác bảo đảm đời sống bộ đội cũng được quan tâm. Phong trào tăng gia sản xuất phát triển mạnh mẽ với hơn 22.570m² vườn rau, 5.000m² giàn, 3.200m² chuồng trại cùng 80.000m² ao hồ. Đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định với 350 con bò, gần 700 con lợn, 125 con dê và 6.850 con gia cầm. Nhờ đó, các bếp ăn cơ bản tự túc được nguồn rau xanh, thực phẩm sạch, bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn định lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho bộ đội.

Hình ảnh người lính HC-KT còn tỏa sáng ấm áp qua các hoạt động hướng về cộng đồng. Trong năm, Phòng đã phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Quân y 268 tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.250 lượt người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa ở A Lưới. Những mô hình thiết thực như “Tủ thuốc quân dân vùng rốn lũ”, “Nhà kho, nhà xưởng kiểu mẫu” hay phong trào xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp” đã thực sự đi vào chiều sâu, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân.

Thượng tá Lê Viết Quý, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm HC-KT nhấn mạnh: “Thành công lớn nhất của đơn vị là đã gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT với hai khâu đột phá về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đẩy mạnh chuyển đổi số. Sự đoàn kết, thống nhất từ Đảng ủy đến từng chiến sĩ chính là chìa khóa tạo nên sức mạnh tổng hợp”.

Khép lại năm 2026 với những thành tích ấn tượng, Phòng HC-KT được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua; 6 tập thể và 37 cá nhân được đề nghị khen thưởng các cấp. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những người lính thầm lặng nơi tuyến sau, tạo đà vững chắc để đơn vị tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong giai đoạn mới.