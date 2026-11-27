Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 và 1 năm triển khai phong trào "Bình dân học vụ số." (Ảnh: Sở KHCN Hà Nội)

Ngày 27/11, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 và 1 năm triển khai phong trào "Bình dân học vụ số."

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, kết thúc đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 của Uỷ ban Nhân dân thành phố, Hà Nội hoàn thành 29/33 nhiệm vụ, đạt 87,9%.

Khối xã, phường hoàn thành cả 8 nhiệm vụ đã triển khai. Tiến độ và kết quả từng nhiệm vụ được theo dõi trên HanoiWork, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thành phố đã tích hợp 13 nguồn dữ liệu ưu tiên vào Kho dữ liệu dùng chung và cung cấp trực tuyến toàn bộ 1.155 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp. Từ ngày 14/7 đến 19/10, hơn 92% hồ sơ của doanh nghiệp được nộp trực tuyến.

Hơn 323.000 đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi số. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 433 chợ dân sinh và 744 tuyến phố kinh doanh.

Sau một năm triển khai phong trào "Bình dân học vụ số," hơn 834.000 lượt người được phổ cập kỹ năng số với sự hỗ trợ của 5.467 Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Toàn bộ 2.770 thôn, tổ dân phố đã thành lập nhóm cộng đồng số trên iHanoi, thu hút gần 500.000 người tham gia.

Trao chứng nhận “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” cho Công dân Thủ đô số - iHanoi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng đề nghị tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu để bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Các nhóm dữ liệu cần được công bố theo tiến độ hoàn thiện để tổ chức, cá nhân sớm có thể khai thác, đồng thời thúc đẩy các sở, ngành nâng cao chất lượng dữ liệu.

Đồng chí Trương Việt Dũng cũng yêu cầu, năm 2027 chuyển trọng tâm từ tạo lập nền tảng, mở rộng độ phủ sang khai thác, vận hành và đo lường giá trị tạo ra. Với chính quyền số, thành phố cần liên thông dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm rời rạc và đầu tư trùng lặp.

Từ thực tế có cán bộ xã, phường phải nhập liệu trên nhiều hệ thống, đồng chí yêu cầu giảm thao tác cho cơ sở, đồng thời khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm, xử lý nhanh và chủ động phòng ngừa các vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Sở KHCN Hà Nội)

Với kinh tế số, kết quả hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần được đo bằng mức tăng doanh thu, mức giảm chi phí và sự cải thiện năng suất lao động. Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố đề nghị đẩy mạnh thương mại số trong dịp Tết Nguyên đán 2027, xây dựng cơ chế phiếu hỗ trợ công nghệ và thu hút các dự án kinh tế số có giá trị gia tăng cao.

Với xã hội số, phong trào "Bình dân học vụ số" cần đi sâu vào thực hành, giúp người dân ứng dụng công nghệ để học tập, lao động, kinh doanh và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Đồng chí lưu ý dành sự hỗ trợ phù hợp cho người cao tuổi và những nhóm còn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ.

Về quản lý và đánh giá, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu chuyển từ đánh giá qua báo cáo sang điều hành bằng dữ liệu và kết quả thực tế. Các nền tảng đánh giá phải phục vụ công tác điều hành, đồng thời bảo đảm không phát sinh thêm việc nhập liệu cho cán bộ cơ sở.

Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cũng đề nghị mỗi sở, ngành, xã, phường trả lời ba câu hỏi khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số: "Chuyển đổi số để giải quyết vấn đề gì? Tạo ra giá trị gì đo đếm được? Người dân được giải quyết việc gì và thụ hưởng lợi ích gì?."

Tại hội nghị, 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng. (Ảnh: Sở KHCN Hà Nội)

Đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số không chỉ ghi nhận những kết quả cụ thể về số hóa dữ liệu, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, mà còn cho thấy quyết tâm chính trị và cách làm quyết liệt của Hà Nội trong thúc đẩy chuyển đổi số trên quy mô toàn thành phố.

Từ cấp Thành phố đến 126 xã, phường, các nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, sản phẩm và thời hạn hoàn thành, gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu.

Điểm đáng chú ý là chuyển đổi số không chỉ được triển khai trong các cơ quan quản lý nhà nước mà đã đi vào những hoạt động thiết thực của đời sống, từ chợ dân sinh, tuyến phố kinh doanh, làng nghề truyền thống đến trường học và từng cộng đồng dân cư.

Đằng sau kết quả này là vai trò tham mưu, điều phối và đôn đốc của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Với vai trò cơ quan chủ trì theo dõi Kế hoạch 277, Sở đã chủ động tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn, thống nhất phương pháp đánh giá, chuẩn hóa chế độ báo cáo và tổ chức theo dõi tiến độ trên nền tảng HanoiWork. Đây cũng là cách làm thể hiện quyết tâm không chạy theo thành tích, mà chú trọng kết quả thực chất và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy, dấu ấn của đợt cao điểm 100 ngày không chỉ nằm ở tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành, mà còn ở việc hình thành phương thức tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và có khả năng đo đếm. Từ nền tảng dữ liệu dùng chung, hệ thống quản lý điều hành đến các mô hình kinh tế số và cộng đồng số tại cơ sở, Hà Nội đang từng bước tạo dựng những tiền đề quan trọng để chuyển đổi số trở thành động lực phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp./.