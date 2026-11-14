Dấu ấn của Đoàn cán bộ kiểm sát Lào tại vùng biên giới, hải đảo An Giang

Đoàn công tác do TS. Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Đồng hành và chỉ đạo tại địa phương có đồng chí Hồ Tiến Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh An Giang.

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-PHT2 ngày 7/9/2026 về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào năm 2026, trong hai ngày 12 và 13/11/2026, Đoàn công tác Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh cùng Đoàn học viên nước bạn Lào đã có chuyến thăm, làm việc và nghiên cứu thực tế đầy ấn tượng tại VKSND Khu vực 14 và VKSND khu vực 8, tỉnh An Giang.

Đoàn học viên Lào có đồng chí Sulychanh Yengmala, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tập huấn Kiểm sát VKSND tối cao nước CHDCND Lào (Trưởng đoàn học viên) cùng 19 cán bộ, Kiểm sát viên giữ chức vụ quản lý của ngành Kiểm sát nhân dân Lào.

Với phương châm “học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”, chương trình nghiên cứu thực tế tại hai đơn vị kiểm sát cấp khu vực của tỉnh An Giang đã mang đến cho các học viên Lào bức tranh sinh động về mô hình tổ chức, phương thức quản lý điều hành và kỹ năng nghiệp vụ sau khi Ngành thực hiện mô hình tổ chức mới.

TS.Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu phát biểu tại buổi làm việc.

VKSND khu vực 14, tỉnh An Giang: Dấu ấn nghiệp vụ trên địa bàn miền núi, biên giới giáp Campuchia

Chiều ngày 12/11/2026, Đoàn công tác đã đến làm việc và tọa đàm nghiệp vụ tại VKSND khu vực 14, tỉnh An Giang. Đón tiếp Đoàn có đồng chí Phan Thành Giang, Viện trưởng, đồng chí Huỳnh Văn Thanh, Phó Viện trưởng cùng tập thể Kiểm sát viên đơn vị.

Qua báo cáo kết quả công tác (từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/9/2026) và trực tiếp tham quan trụ sở làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của một đơn vị kiểm sát cấp cơ sở nằm ở vùng miền núi, biên giới tiếp giáp với Campuchia. Bám sát diễn biến tình hình tội phạm đặc thù trên địa bàn - nhất là các nhóm hành vi về xâm phạm sở hữu, ma túy, đánh bạc, buôn bán hàng cấm và vận chuyển hàng hóa qua biên giới - VKSND khu vực 14 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các khâu công tác trọng tâm:

Tăng cường đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chú trọng sắp xếp, phân công, bố trí đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức phù hợp với năng lực, sở trường và đặc thù từng khâu công tác, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ động thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận, giải quyết 340 nguồn tin về tội phạm. Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với 10 Công an cấp xã trên địa bàn trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, bảo đảm kiểm sát chặt chẽ ngay từ cơ sở, từ khâu tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu.

Kiểm sát nghiêm ngặt việc điều tra 254 vụ án hình sự, chú trọng nâng cao chất lượng yêu cầu điều tra gắn với việc chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và không suy diễn bất lợi cho người bị buộc tội.

Nâng cao chất lượng giải quyết án ở giai đoạn truy tố, xét xử sơ thẩm thông qua việc tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm và phiên tòa trực tuyến.

Tại buổi tọa đàm dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Phan Thành Giang và TS. Huỳnh Đông Bắc, lãnh đạo và Kiểm sát viên VKSND khu vực 14 đã trao đổi, thảo luận cởi mở với Đoàn học viên Lào về cơ chế phối hợp liên ngành, kỹ năng lập đề cương xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa cũng như phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành.

Đoàn công tác tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo VKSND tỉnh An Giang và VKSND khu vực 14.

VKSND khu vực 8, tỉnh An Giang: Kinh nghiệm thực tiễn từ địa bàn đồi núi, biên giới và hải đảo

Tiếp nối chương trình, sáng ngày 13/11/2026, Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và nghiên cứu thực tế tại VKSND khu vực 8, tỉnh An Giang. Đón tiếp Đoàn có các đồng chí Phó Viện trưởng: Ngô Văn Phước, Trần Văn Toán, cùng tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên đơn vị.

Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ từ tháng 7/2025 đến ngày 30/9/2026, Đoàn công tác bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước tinh thần chủ động, bản lĩnh vượt khó của tập thể đơn vị. Dù phụ trách địa bàn rộng lớn với đặc thù đồi núi, biên giới và hải đảo đan xen, khối lượng công việc tăng cao sau hợp nhất, VKSND khu vực 8 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì kỷ cương và hoàn thành tốt, xuất sắc các chỉ tiêu nghiệp vụ.

Đoàn công tác tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo VKSND khu vực 8.

Tại buổi tọa đàm chuyên sâu, Đoàn học viên Lào đã thu nhận được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý báu từ hoạt động chuyên môn của VKSND khu vực 8.

Cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ: Sự gắn kết nhịp nhàng giữa Viện kiểm sát với Cơ quan điều tra, Tòa án, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các cơ quan hữu quan trên địa bàn biên giới, hải đảo phức tạp.

Bản lĩnh và kỹ năng tố tụng: Kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết các vụ án hình sự, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và xử lý hiệu quả các tình huống nghiệp vụ phát sinh.

Cơ chế thí điểm mới: Kinh nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng các cơ chế thí điểm bảo vệ lợi ích công cộng, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cũng như công tác quản lý chỉ đạo điều hành tại đơn vị.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo VKSND khu vực 8.

Thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam – Lào

Phát biểu tại hai đơn vị, TS. Huỳnh Đông Bắc khẳng định những kinh nghiệm thực tiễn sinh động tại VKSND Khu vực 14 và VKSND khu vực 8, tỉnh An Giang là nguồn tư liệu tham khảo đắt giá, giúp các học viên Lào so sánh, đối chiếu giữa hệ thống pháp luật Việt Nam với thực trạng pháp luật tại nước CHDCND Lào để vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn công tác sau khi trở về nước.

Thay mặt Ban Giám đốc Phân hiệu và Đoàn công tác, TS. Huỳnh Đông Bắc trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, lãnh đạo VKSND tỉnh An Giang; sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí anh em của tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức VKSND Khu vực 14 và VKSND khu vực 8, tỉnh An Giang.

Chuyến nghiên cứu thực tế tại tỉnh An Giang đã thành công tốt đẹp, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà còn tiếp tục tô thắm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.